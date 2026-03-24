Путин поддержал продление субсидий на авиаперевозки в Калининградской области

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе рабочей встречи глава региона заметил, что бюджет отрасли формируется ежегодно, из-за чего возникают перебои в транспортной безопасности, передает ТАСС.

«Вот я здесь хотел обратиться с тем, чтобы на три года, если мы строчку сделаем, то не будет вот этих пауз», – подчеркнул Беспрозванных. Путин ответил согласием и заявил, что данный подход необходимо реализовать.

Кроме того, во время обсуждения вопросов туризма Путин отметил, что его доля в валовом региональном продукте Калининградской области остается незначительной. Губернатор согласился, уточнив, что этот показатель составляет 4,4%, однако ежегодно растет примерно на один пункт.

Напомним, президент России Владимир Путин во вторник встретился с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава государства обратил внимание губернатора на укомплектование бригад скорой помощи в регионе.