    24 марта 2026, 14:31 • Новости дня

    Путин поддержал продление субсидий на авиаперевозки в Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о необходимости выделять субсидии на авиаперевозки сроком на три года.

    В ходе рабочей встречи глава региона заметил, что бюджет отрасли формируется ежегодно, из-за чего возникают перебои в транспортной безопасности, передает ТАСС.

    «Вот я здесь хотел обратиться с тем, чтобы на три года, если мы строчку сделаем, то не будет вот этих пауз», – подчеркнул Беспрозванных. Путин ответил согласием и заявил, что данный подход необходимо реализовать.

    Кроме того, во время обсуждения вопросов туризма Путин отметил, что его доля в валовом региональном продукте Калининградской области остается незначительной. Губернатор согласился, уточнив, что этот показатель составляет 4,4%, однако ежегодно растет примерно на один пункт.

    Напомним, президент России Владимир Путин во вторник встретился с главой Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава государства обратил внимание губернатора на укомплектование бригад скорой помощи в регионе.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 18:15 • Новости дня
    Комиссия кабмина одобрила десятилетний срок давности по делам о приватизации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила законопроект, который устанавливает десятилетний срок исковой давности по делам об оспаривании итогов приватизации.

    Документ подготовлен Минэкономразвития по поручению президента по итогам ПМЭФ-2025 и согласован с Минфином и Минюстом, передает РБК. Проект предполагает внесение изменений в статью 217 Гражданского кодекса, регулирующую приватизацию госсобственности.

    Согласно проекту, статья 217 Гражданского кодекса будет дополнена правилом: если после выбытия приватизированного имущества из владения прошло десять лет со дня нарушения права, суд откажет в возврате такого имущества. «Суд отказывает в удовлетворении требования об истребовании приватизированного имущества, если после выбытия имущества из владения истекло десять лет со дня нарушения права», – отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

    Нововведения распространяются на виндикационные иски, когда имущество выбыло из государственной или муниципальной собственности при приватизации, а также на другие случаи нарушения законодательства о приватизации. При этом изъятие имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам останется вне зоны действия новых правил.

    Действующий Гражданский кодекс предусматривает общий срок исковой давности в три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, но не более десяти лет с момента самого нарушения. Теперь для споров, связанных с приватизацией, этот объективный срок закрепляется напрямую.

    Законопроект также вводит переходные положения: новые правила будут применяться к требованиям, срок предъявления которых наступит после вступления закона в силу, а также к нерассмотренным на данный момент спорам, если по ним еще не вынесено окончательное судебное решение.

    В 2024 году Генпрокуратура в суде оспорила приватизацию в 1990-х трех уральских заводов.

    23 марта 2026, 18:24 • Новости дня
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    СПЧ направил в Минтранс предложения о запрете курьерам езды по тротуарам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в Минтранс с предложениями ограничить движение электротранспорта курьеров по тротуарам и ввести для них обязательную регистрацию и получение водительских удостоверений.

    В сообщении СПЧ в Max уточняется, что инициатива связана с поручением президента России Владимира Путина о возможном введении дополнительных ограничений для средств индивидуальной мобильности, включая электровелосипеды.

    Совет предложил закрепить понятие «велосипед» только за транспортом, движущимся с помощью мускульной силы. В случае если у велосипеда есть электродвигатель и сиденье, такое транспортное средство должно считаться мопедом или мотоциклом. Для управления этими средствами потребуется государственный регистрационный знак и водительское удостоверение категории А или М.

    СПЧ подчеркивает, что движение таких транспортных средств по пешеходным зонам, тротуарам и велопешеходным дорожкам должно быть полностью запрещено. Исключение предлагается сделать только для моторизованных инвалидных колясок.

    Переходный период для внедрения новых правил предлагается установить в пределах одного года, что даст время курьерам и компаниям-доставщикам оформить необходимые документы и регистрацию транспортных средств. Также совет рекомендует ввести административную ответственность за нарушение новых требований, в том числе за управление мопедом без прав или регистрации.

    В письме Фадеева министру транспорта Андрею Никитину подчеркивается важность включения этих предложений в процесс реализации поручения главы государства.

    В ноябре в Госдуме предложили запретить курьерам ездить по тротуарам.

    23 марта 2026, 17:18 • Новости дня
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    В России частной охране разрешили использовать боевое оружие для защиты важных объектов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет полномочия частных охранных организаций (ЧОО) в вопросах обеспечения безопасности важных объектов.

    Теперь такие организации, созданные стратегическими предприятиями, государственными компаниями, госкорпорациями и субъектами естественных монополий, смогут на время проведения спецоперации на Украине получать боевое стрелковое оружие для защиты инфраструктуры от беспилотников, передает ТАСС.

    Под действие закона попадают охранные структуры, действующие на критически важных объектах, объектах высшего приоритета, а также на объектах с необходимостью антитеррористической защиты. Боевое оружие будет выдаваться специалистам во временное пользование по специальному порядку обращения в Росгвардию, с обязательным возвратом по окончании срока использования.

    Инициатива принадлежит группе депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по безопасности Василием Пискаревым. Ранее ЧОО могли использовать только служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения и гражданское оружие для самообороны, теперь же разрешено приобретать служебное и отдельные виды гражданского оружия, разрешённые для служебного использования.

    Авторы закона подчеркивали, что крупнокалиберные скорострельные комплексы, пулеметы и автоматическое длинноствольное оружие наиболее эффективны для борьбы с дронами самолетного типа. Нововведения нацелены на усиление антитеррористической защищенности и повышение уровня охраны стратегических объектов. Закон вступил в силу со дня официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент во втором и третьем чтениях принял проект закона, который дает право использовать стрелковое вооружение для защиты объектов ТЭК и госкорпораций в период спецоперации частным охранным организациям (ЧОО).

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о планах палаты рассмотреть инициативу в приоритетном порядке. Пискарев пояснял, что законопроект нужен для защиты объектов от беспилотников.

    24 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

    Tекст: Денис Тельманов

    Tекст: Денис Тельманов

    Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

    Как передает РИА «Новости», глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

    В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

    Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

    Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

    23 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    Захарова заявила о соблюдении Россией стратегических договоренностей с Ираном

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия выполняет все обязательства, взятые на себя в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече с военнослужащими – участниками СВО, которая прошла в Центральном доме российской армии.

    Захарова подчеркнула: «Мы обозначили наши стратегические отношения с Ираном. Мы их не нарушаем. Мы, кстати, одна из немногих стран, которые назвали вещи своими именами. Очень многие находят какие-то слова, выражения, которые так или иначе можно назвать обтекаемыми, мы назвали это так, как это есть на самом деле, потому что, если бы мы этого не сделали бы, то я вас уверяю, что история о том, что якобы Иран нанес удары, она бы уже доминировала», передает ТАСС.

    Также дипломат отметила, что Россия не нарушала свои обязательства по данному договору и продолжает руководствоваться логикой, заложенной в этом партнерстве.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи поблагодарил российские власти за поддержку и гуманитарную помощь, а также обсудил с главой МИД Сергеем Лавровым безопасность ядерных объектов страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Тегеран готов реализовать все пункты Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

    23 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    Путин подписал закон о запрете выдворять служащих в ВС России иностранцев
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства, проходящих службу в Вооружённых силах России.

    Документ опубликован на официальном портале правовых актов. Согласно закону, административное выдворение не будет применяться к иностранцам и лицам без гражданства, которые проходили военную службу по контракту и участвовали в боевых действиях в составе Вооружённых сил или других воинских формирований. Если по закону предусматривается выдворение, им теперь будут назначаться штрафы либо обязательные работы сроком от 100 до 200 часов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, лицам из этой категории, признанным виновными в нарушении правил поведения на спортивных соревнованиях, может быть назначен запрет на посещение мест проведения соревнований на период от одного до семи лет.

    Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий административное выдворение иностранцев, проходящих службу в Вооруженных силах России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин подписал закон, запрещающий выдавать иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в ВС России для уголовного преследования.

    23 марта 2026, 18:40 • Новости дня
    В Воронежской области женщина погибла при столкновении поезда и авто

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Воронежской области на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Воробьевка и Бутурлиновка произошло смертельное ДТП.

    Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в Max, в понедельник там столкнулись тепловоз и легковой автомобиль.

    За рулем автомобиля находилась 43-летняя женщина. В результате столкновения она получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

    В январе жертвами столкновения машины и поезда в Псковской области стали четыре человека.

    В сентябре водитель фуры погиб при столкновении с поездом в Смоленской области.

    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    МИД: Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

    23 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    В аэропортах Иванова и Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов

    Росавиация: В аэропортах Иванова и Ярославля ограничили прием и выпуск самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Иваново («Южный») и Ярославля («Туношна»), сообщила Росавиация.

    Как уточнили в ведомстве, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В сообщении Росавиации в Max отмечается, что ограничения носят временный характер.

    Ночью Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Казани и Чебоксар.

    23 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пилотный проект по подготовке операторов БПЛА запустили в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов запущен в Петербурге усилиями партии «Единая Россия» и Центра беспилотных систем и технологий.

    Основная задача инициативы – формирование кадрового резерва в сфере беспилотных технологий для обеспечения технологического суверенитета страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучение студентов будет проходить на базе Садово-архитектурного колледжа Петербурга. Ветераны боевых действий с реальным опытом использования дронов в зоне СВО будут делиться знаниями с молодежью. По словам Александра Амелина, руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», интерес к проекту очень высокий – многие студенты хотят изучить беспилотные технологии.

    Генеральный директор ЦБСТ Нина Яныкина отметила важность просвещения молодежи для создания профессионального резерва отрасли. В образовательном процессе используется дрон «Скворец», зарекомендовавший себя в зоне СВО, что позволяет сразу освоить современные массовые технологии.

    Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем и технологий, который сегодня объединяет более 400 организаций-разработчиков и производителей дронов двойного и гражданского назначения, а также средств радиоэлектронной борьбы и других изделий для нужд Вооружённых Сил России.

    В декабре 2024 года «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс. Теперь военнослужащие и бойцы ВМФ России в Севастополе могут заказывать необходимые комплектующие для производства и ремонта беспилотных аппаратов напрямую в местах своей дислокации.

    23 марта 2026, 21:40 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 67 украинских дронов за семь часов

    Минобороны: Средства ПВО сбили 67 украинских дронов за семь часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дежурные средства российской ПВО за семь часов сбили 67 украинских беспилотников над 12 регионами страны, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, дроны были сбиты в период с 13.00 мск до 20.00 мск над Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Брянской, Белгородской, Смоленской, Орловской, Ярославской областями, а также над Крымом и Московским регионом.

    Напомним, с 7.00 до 9.00 мск в понедельник средства ПВО сбили 29 украинских дронов. С 9.00 до 13.00 по московскому времени системы ПВО уничтожили 19 беспилотников.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об одном сбитом на подлете к столице дроне.

    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    Власти Шри-Ланки начали переговоры с Россией о поставках нефти

    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    Главное
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    В России решили создать единый реестр авиадебоширов
    В Литве внезапно включили гимн СССР на выходе бойца ММА