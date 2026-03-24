Генштаб сообщил о подготовке 70 тыс. специалистов для беспилотных войск

ВС России заявили о подготовке более 70 тыс специалистов для БПЛА в 2026 году

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы России планируют подготовить более 70 тыс. специалистов для войск беспилотных систем в 2026 году. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-лейтенант Анатолий Концевой, передает РИА «Новости».

«На данный момент у нас очень большое количество специалистов по управлению беспилотными системами, мы и в этом году планируем больше 70 тысяч только подготовить в интересах наших войск беспилотных систем. Специалистов, которые будут управляться этими системами», – заявил Концевой на совещании в Совете Федерации.

Совещание было посвящено вопросам использования беспилотных и роботизированных систем на Дальнем Востоке и в Арктике. По словам военного, подготовка кадров необходима для успешного развития и внедрения новых технологий в российскую армию. В последние годы Россия активно увеличивает долю беспилотных систем в вооруженных силах.

Ранее в российских регионах стартовал прием заявлений от желающих служить в новых подразделениях Войск беспилотных систем, где предусмотрены контракты от одного года.

Позже стало известно, что войска беспилотных систем стали самым популярным родом войск для заключения контракта с Минобороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, активное развитие беспилотных и роботизированных систем стало одной из главных тенденций в российских вооруженных силах и в 2025 году.