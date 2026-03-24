Белоусов вручил Ярашеву «Золотую Звезду» за длительное удержание позиций в ДНР

Tекст: Елизавета Шишкова

Награждение состоялось в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, где сейчас проходит лечение военнослужащий, передает РИА «Новости».

Белоусов также передал Ярашеву поздравления от президента Владимира Путина и отметил, что лично будет следить за процессом реабилитации бойца. Министр обороны поблагодарил Ярашева за проявленный героизм и пожелал скорейшего выздоровления.

В Минобороны добавили, что Ярашев служил в составе 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» и выполнял боевые задачи на красноармейском направлении спецоперации. Он был отрезан от основных сил, но продолжал предоставлять разведданные и отразил несколько атак противника. Начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов сообщил министру, что Ярашеву предстоит реабилитация и протезирование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин рассказал Владимиру Путину о подвиге бойца из Самары, который 68 дней в одиночку удерживал позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

Рядовой Сергей Ярашев стал Героем России за проявленное мужество и стойкость при одиночной обороне позиции в течение 68 дней.