    Как избавить экспорт российской нефти от пиратских нападений ЕС
    24 марта 2026, 14:15 • Новости дня

    «Хезболла» поразила ракетами центр военной промышленности Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный удар по комплексу компании Rafael к северу от Крайота стал одной из самых масштабных атак шиитского движения за последнее время.

    О нанесении ракетного удара по израильскому оборонному комплексу сообщает РИА «Новости».

    В отчете движения отмечается: «Бойцы исламского сопротивления в 10.30 во вторник нанесли мощный ракетный удар по комплексу военной промышленности компании Rafael к северу от района Крайот».

    По данным организации, только за утро вторника было проведено более 20 операций против Израиля. Большинство атак были направлены на места сосредоточения израильских военных в ливанских населенных пунктах, расположенных у границы.

    Обострение между Израилем и «Хезболла» продолжается с ночи на 2 марта 2026 года, когда движение возобновило ракетные обстрелы израильской территории на фоне ухудшения ситуации в регионе. В ответ израильская армия начала масштабные удары по Ливану, затронув южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута.

    16 марта Израиль официально объявил о начале наземной операции на юге Ливана.

    Ранее пресс-служба армии Ирана заявила о нанесении ударов беспилотниками по мощностям оружейной компании Rafael.

    Ливанское движение «Хезболла» сообщило о ракетном залпе по скоплению израильских сил в районе города Метула.

    Вооруженные отряды группировки атаковали заводы этой корпорации к северу от Хайфы с применением ракет Fadi.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    24 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном

    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары Ирана по странам Залива создали на Ближнем Востоке антииранский консенсус, в рамках которого Саудовская Аравия может присоединиться к американо-израильской операции. Впрочем, это вряд ли принципиально изменит ход нынешнего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Владимир Сажин. Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Саудовская Аравия может вступить в войну с Ираном.

    «Логика развития ситуации на Ближнем Востоке говорит о том, что сообщение The Wall Street Journal о готовности Саудовской Аравии присоединиться к ударам США по Ирану может быть достоверным», – пояснил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    «Исторически Саудовская Аравия и другие монархии Персидского залива относились к Ирану если не враждебно, то, во всяком случае, настороженно. После начала нынешней эскалации между Вашингтоном и Тегераном ближневосточные страны заняли более-менее нейтральную позицию. Они выражали обеспокоенность не за судьбу иранского государства, а за ситуацию с безопасностью в регионе в целом», – напомнил он.

    «Однако удары Ирана по соседним странам во многом изменили ситуацию. Тегеран совершил две стратегические ошибки: атаки на Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кувейт, а также перекрытие Ормузского пролива. Это вызвало хаос на Ближнем Востоке и на мировых рынках. В итоге государства региона предупредили, что имеют право на силовой ответ Ирану», – отметил собеседник.

    «Более, того, Япония, которая получала из Персидского залива большую часть углеводородов, и Южная Корея также выражали готовность оказать содействие США и Израилю. Тегеран навлек на себя гнев множества государств. Сложился своеобразный консенсус, в рамках которого Эр-Рияд действительно может вступить в войну против Ирана», – считает политолог.

    «Иранская сторона могла бы рассматриваться рядом внешних акторов как жертва американо-израильской агрессии, если бы не била по соседним государствам и не пыталась дестабилизировать нефтяные рынки. Иран мог бы рассчитывать, как минимум, на моральную поддержку стран Персидского залива и их невмешательство», – пояснил спикер.

    «Впрочем, не уверен, что присоединение Саудовской Аравии к операции США и Израиля против Ирана будет весомым. Конечно, в распоряжении Эр-Рияда самое передовое американское вооружение. Но численность и реальный боевой опыт личного состава саудовских вооруженных сил не убеждают меня в том, что они принципиально изменят ход конфликта», – резюмировал аналитик.

    Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман близок к решению присоединиться к ударам США по Ирану. Вступление королевства в войну лишь вопрос времени, отметил один из собеседников издания.

    До начала войны саудовские власти отказывались использовать свои объекты или воздушное пространство для бомбардировок Ирана. Попытка остаться в стороне от войны провалилась, когда Тегеран начал обстреливать ракетами и беспилотниками важные энергетические объекты Саудовской Аравии и столицу королевства Эр-Рияд, говорится в публикации.

    После этого, пишет WSJ, Саудовская Аравия разрешила американским войскам использовать авиабазу имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Министр иностранных дел принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд также предупредил, что терпение королевства «небезгранично». Любое убеждение, что страны Персидского залива не способны ответить Ирану, ошибочно, добавил он.

    При этом, страны Персидского залива опасаются, что направление войск превратило бы их в открытых противников Ирана и после завершения войны и ухода США из региона они останутся «наедине с более сложными отношениями с Тегераном».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Иран вызвал беспокойство у руководства США ответным огнем. После этого Вашингтон заявил о якобы успешных переговорах с Тегераном, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие».

    Также сообщалось, что хуситы могут вступить в конфликт на стороне Ирана, если Саудовская Аравия поддержит США в агрессии против Тегерана. В ответ йеменская группировка, контролирующая Баб-эль-Мандебский пролив, способна его заблокировать. Востоковед Кирилл Семенов рассказывал газете ВЗГЛЯД, что такой исход серьезно ударит по мировой торговле и создаст проблемы Вашингтону.

    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    24 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    Иран заявил о поражении секретных объектов в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    Элитные иранские подразделения сообщили об успешном преодолении израильской системы ПВО и уничтожении целей в глубине территории противника.

    Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес серию точных ударов по военной инфраструктуре еврейского государства, передает ТАСС. Под огнем оказались объекты, которые считались безопасными.

    Иранская сторона привела подробности атаки. «Мощными ракетами Kheibarshekan, Emad и Sejjil, а также ударными беспилотниками КСИР после успешного преодоления эшелонированной системы ПВО режима были поражены якобы безопасные объекты разведывательных служб этого режима на севере и в центре Тель-Авива», – говорится в заявлении.

    Также под удар попали тыловые армейские центры в Рамат-Гане и пустыне Негев. Кроме того, целью стал главный логистический узел управления южной группировкой войск в Беэр-Шеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия Израиля объявила о нанесении ночных авиаударов по штабу министерства разведки Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаке на связанные с США энергетические объекты на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 14:14 • Новости дня
    Израиль заявил о контроле юга Ливана
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля нанесли удар по мосту через реку Литани, который служил маршрутом для переброски вооружения движением «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по еще одному мосту через реку Литани в Ливане, который, как заявляет армейская пресс-служба, использовали члены движения «Хезболла» для перемещения с севера на юг страны, передает ТАСС.

    В официальном заявлении отмечается, что мост активно применялся радикалами для транспортировки оружия, ракет и пусковых установок.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац на совещании по ситуации на северной границе заявил, что ЦАХАЛ продолжит контролировать зону безопасности на юге Ливана до самой реки Литани. По словам Каца, пять из имеющихся мостов через Литани уже были взорваны израильской армией. Он также подчеркнул, что жители южного Ливана, эвакуировавшиеся на север, не вернутся на юг до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность для населения северных районов Израиля.

    Ранее во вторник Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте. Кроме того, в результате налета израильских ВВС на юго-восточный пригород Бейрута погибли как минимум два человека, еще пять были ранены.

    В свою очередь, Иран пригрозил нанести ракетные и беспилотные удары по израильским военным в Газе в случае продолжения атак на Ливан и палестинцев.

    24 марта 2026, 14:27 • Новости дня
    Ливан объявил иранского посла персоной нон грата

    Tекст: Мария Иванова

    Иранский посол Мохаммад Реза Шейбани должен покинуть Ливан до 29 марта после того, как ему был присвоен статус персоны нон грата.

    Министерство иностранных дел Ливана официально сообщило о высылке посла Ирана Мохаммада Резы Шейбани, передает ТАСС. Информация об этом появилась в заявлении ведомства, опубликованном в соцсети.

    В тексте подчеркивается: «Ливанское государство отзывает свое одобрение кандидатуры иранского посла Мохаммада Резы Шейбани и объявляет его персоной нон грата».

    Дипломату предписано покинуть столицу Ливана до 29 марта. О причинах принятого решения в заявлении не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Катара потребовало от военного атташе Ирана покинуть территорию эмирата.

    24 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе

    Пезешкиан: Иран принял меры для безопасности судоходства в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что ситуация в регионе стала прямым следствием агрессии США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости»

    «В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры», – заявил он, добавив, что Иран обеспечит «необходимое взаимодействие для передвижения судов». По его словам, речь идет о судах, «не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает, что никакого диалога с Белым домом не было.

    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

    24 марта 2026, 00:58 • Новости дня
    Небензя: Зеленский ошарашен потерей внимания международного сообщества

    Tекст: Антон Антонов

    Пока внимание мирового сообщества смещается на эскалацию на Ближнем Востоке, украинский лидер Владимир Зеленский пытается вернуть интерес к себе, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.

    «Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной «героической персоны» на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», – сказал Небензя.

    По его словам, киевские власти отчаянно пытаются вернуть внимание, используя трагические события в регионе для собственной выгоды, передает РИА «Новости».

    «Криворожский актер погорелого театра не мог упустить момент и не попытаться получить дивиденды с трагических событий на Ближнем Востоке», – сказал Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что Зеленский сразу начал предлагать помощь, посылая украинских специалистов и расчеты дронов за тысячи километров для участия в чужих конфликтах. Вместо заботы о собственной стране и народе, Зеленский пытается напомнить о своей полезности западным партнерам, опасаясь, что финансовые потоки могут быть перенаправлены в другие регионы.

    Небензя также охарактеризовал мобилизацию на Украине как масштабную и принудительную кампанию, которая все меньше напоминает классическую мобилизацию и все больше становится похожей на охоту за людьми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что отправил специалистов по борьбе с беспилотниками на Ближний Восток. В адрес главы киевского режима на Украине обрушилась резкая критика в связи с решением направить военнослужащих ВСУ для защиты американских баз на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 09:11 • Новости дня
    Мощный пожар вспыхнул в Тель-Авиве после падения ракеты

    Обломки иранских ракет повредили здания и вызвали пожар в Тель-Авиве

    Tекст: Мария Иванова

    В густонаселенном районе израильского Тель-Авива началось возгорание после падения осколков снаряда, повредивших несколько жилых построек.

    Осколки ракеты обрушились на густонаселённый район Тель-Авива после того, как в городе прозвучала воздушная тревога и начался пожар, передает РИА «Новости». Повреждения получили несколько зданий.

    На место происшествия прибыли израильские спасатели и бригады скорой помощи. Местные СМИ информируют о нескольких пострадавших.

    Израильские военные ранее сообщили о запуске ракет с территории Ирана. Сигналы тревоги были слышны не только в Тель-Авиве, но и по всему центральному региону страны.

    Ранее во вторник армия Израиля зафиксировала пуск ракет со стороны Ирана.

    Полиция оцепила квартал на востоке Тель-Авива после падения кассетного боеприпаса.

    Баллистическая ракета в начале марта попала в жилую многоэтажку в центре города.

    24 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    МИД Ливана отозвал посла из Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ливана отозвало своего посла Ахмада Сувейдана из Ирана для консультаций.

    Власти Бейрута объяснили этот шаг тем, что Тегеран, по их мнению, нарушил установленные дипломатические нормы и правила, регулирующие отношения между двумя странами, передает РИА «Новости».

    Ранее Ливан объявил иранского посла персоной нон грата.

