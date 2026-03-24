«Единая Россия» поддержала отмену испытательного срока для мам детей до трех лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект об отмене испытательного срока при приеме на работу женщин, воспитывающих детей до трех лет, передает Telegram-канал фракции.

Данный законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении, его планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года.

Соавтор инициативы, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, заявила: «Более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей. Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких мам, но они распространяются на возраст до полутора лет. А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет».

Кузнецова отметила, что порядка 25% женщин после декрета устраиваются на новую работу, и отмена испытательного срока поможет предотвратить случаи, когда мамы становятся жертвами манипуляций со стороны работодателей – после прохождения испытательного срока им могут отказать в трудоустройстве.

Партийная инициатива также включает внедрение новых корпоративных демографических стандартов на предприятиях. По словам Кузнецовой, «золотой стандарт поддержки многодетности» уже реализуют 70% регионов, а в четверти из них отмечен рост рождаемости. Фракция намерена продолжать работу по поддержке семей с детьми.