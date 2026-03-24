Глава МИД Армении признал сотрудничество с СНБ

Глава МИД Армении Мирзоян объяснил детали сотрудничества с СНБ

Tекст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его взаимодействие со Службой национальной безопасности (СНБ) страны нельзя ставить в один ряд с деятельностью архиепископа Езраса Нерсисяна во времена КГБ СССР, передают «Новости Армении».

По словам главы МИД, подобные вопросы имеют ярко выраженную политическую мотивацию, и он уже не раз давал исчерпывающие пояснения по этой теме.

Мирзоян подчеркнул, что был привлечён к сотрудничеству с СНБ в качестве эксперта в одной из важных сфер. Министр отметил, что, несмотря на свою оппозиционную позицию по отношению к властям в тот период, он посчитал интересы государства выше личных взглядов и согласился оказать экспертную помощь.

Глава МИД заверил, что это сотрудничество продлилось недолго и быстро завершилось. Мирзоян повторил, что его взаимодействие с СНБ ограничивалось исключительно профессиональной поддержкой.