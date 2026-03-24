    24 марта 2026, 13:35 • Новости дня

    Глава МИД Армении признал сотрудничество с СНБ

    Глава МИД Армении Мирзоян объяснил детали сотрудничества с СНБ

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его взаимодействие со Службой национальной безопасности (СНБ) ограничивалось «предоставлением экспертной помощи в одной специфической области».

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что его взаимодействие со Службой национальной безопасности (СНБ) страны нельзя ставить в один ряд с деятельностью архиепископа Езраса Нерсисяна во времена КГБ СССР, передают «Новости Армении».

    По словам главы МИД, подобные вопросы имеют ярко выраженную политическую мотивацию, и он уже не раз давал исчерпывающие пояснения по этой теме.

    Мирзоян подчеркнул, что был привлечён к сотрудничеству с СНБ в качестве эксперта в одной из важных сфер. Министр отметил, что, несмотря на свою оппозиционную позицию по отношению к властям в тот период, он посчитал интересы государства выше личных взглядов и согласился оказать экспертную помощь.

    Глава МИД заверил, что это сотрудничество продлилось недолго и быстро завершилось. Мирзоян повторил, что его взаимодействие с СНБ ограничивалось исключительно профессиональной поддержкой.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    ЛДПР разработала проект о гарантиях цифровых прав граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты ЛДПР внесли инициативу, направленную на закрепление права на свободный доступ к интернету и защиту персональных данных, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

    Парламентарии от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий гарантии цифровых прав граждан России. В документе закрепляются такие принципы, как право на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, возможность выбора способов общения и защита персональных данных, передает ТАСС.

    Лидер партии Леонид Слуцкий заявил: «Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы». Он подчеркнул, что законопроект подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан, обеспокоенных возможными ограничениями в работе интернета и связи.

    Слуцкий уточнил, что в ближайшее время инициатива будет доработана совместно с профессиональными сообществами и экспертами. Первые обсуждения пройдут в Госдуме, к работе привлекут представителей профильных сообществ, экспертов и бизнеса. Также планируется проведение обсуждений на уровне региональных законодательных собраний.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Модуль «Трюфель» для дистанционного управления пулеметами поступил в Московский военный округ

    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ
    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном

    Ynet: США хотят урегулировать конфликт с Ираном до 9 апреля

    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассчитывают урегулировать конфликт с Ираном к 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

    В сообщении Ynet отмечается, что американцы выбрали именно эту дату как день окончания военных действий, ведя до нее активные переговоры, передает «Коммерсант».

    Как уточняет источник портала, завершение конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США посетить Израиль на празднование Дня независимости, которое пройдет 21-22 апреля. По словам собеседника, визит может быть приурочен к вручению американскому лидеру высшей государственной награды страны – Премии Израиля.

    Также издание сообщает, что на этой неделе должны пройти переговоры между США и Ираном в Пакистане.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    24 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники правоохранительных органов перекрыли в Москве канал поставки 504 взрывных устройств, которые под видом гуманитарной помощи планировали отправить российским военным, сообщили в ФСБ.

    В столице обезвредили злоумышленника, получившего посылку с замаскированной взрывчаткой, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Груз прибыл из Польши транзитом через Белоруссию и предназначался для отправки в зону спецоперации. Подозреваемым оказался иностранцем 1994 года рождения. Его задействовали спецслужбы Украины в контрабанде средств поражения в Россию.

    По заданию куратора мужчина забрал в логистической компании 504 самодельных устройства, спрятанных в обувные аксессуары с подогревом. Смертоносную посылку планировали переправить в воинские части под видом гуманитарной помощи.

    Специалисты выяснили, что мощность каждой бомбы составляет 1,5 грамма в тротиловом эквиваленте. Детонация происходит при подключении к питанию, что при использовании приводит к отрыву конечности.

    До этого ФСБ предотвратила планируемую киевским режимом атаку в Москве и Подмосковье с использованием дронов.

    В 2025 году ФСБ предотвратила отправку бомб участникам СВО под видом парфюмерных наборов.

    24 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Песчаное в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии около Волоховского, Избицкого, Колодезного и Шевяковки Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Кондратовкой, Малой Корчаковкой и Миропольем.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 235 военнослужащих, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки«Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Боровой, Новоосиново, Шийковки Харьковской области, Красного Лимана и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника составили до 190 военнослужащих, два танка, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожены два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Артема, Ильиновки, Константиновки, Кривой Луки, Никифоровки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    При этом противник потерял до 180 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab и две израильские станции контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены три склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Белицкого, Гришино, Доброполья, Ивановки, Новоалександровки, Светлого и Торского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 330 военнослужащих, восемь бронемашиншесть артиллерийских орудий, в том числе американская 155-мм гаубица М777 и французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ AN/TPQ-48, отчитались в Минобороны.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России освободили пять населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР. А за день до этого освободили Александровку в ДНР.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    24 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    Tекст: Мария Иванова

    Провал судебной реформы, поддержанной лишь 46% граждан, стал первым серьёзным поражением для правительства Мелони и встряхнул политическую сцену Италии, пишет Politico.

    Аура политической неуязвимости главы правительства разрушена после неудачного голосования, пишет Politico. Против предложенных изменений высказались 54% граждан, при этом явка составила внушительные 59%.

    Сама премьер-министр попыталась сохранить лицо и приняла выбор народа. «Итальянцы решили, и мы будем уважать это решение», – заявила Мелони в видеообращении. Она признала горечь от упущенной возможности, но пообещала продолжать работу с решимостью.

    Оппозиция восприняла итоги референдума как сигнал к началу атаки на позиции кабинета министров. Бывший премьер Маттео Ренци предрек Мелони статус «хромой утки», а лидер демократов Элли Шляйн выразила уверенность в победе на следующих выборах.

    Отвергнутый законопроект предполагал разделение карьерных путей судей и прокуроров, а также изменение органов надзора.

    Власти называли реформу шансом исправить политизированную систему, мешающую управлению страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.


    23 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин предложил расширить полномочия Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.

    Речь идет о случаях, когда граждане получают дополнительный доход на банковские карты от других физлиц, но не платят налоги с этих сумм, передает РБК. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что такой доход часто оказывается вне налогового контроля. Сейчас ФНС может запросить банковские выписки только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Деньги, переведенные физлицам безвозмездно, не облагаются налогами, однако под эти переводы часто маскируются платежи по возмездным сделкам.

    Проект предусматривает, что ЦБ будет обязан делиться с налоговой данными о переводах по счетам и картам, если выявлен риск получения систематического дохода. Критерии и порядок передачи такой информации определят ФНС и Банк России в отдельном соглашении. Налоговая сможет запрашивать данные об открытии и закрытии счетов у физлиц, не зарегистрированных как предприниматели, а также об их праве использовать карты и электронные кошельки.

    В инициативе уточняется, что передача данных затронет как полностью идентифицированных клиентов, так и тех, кто пользуется упрощенной идентификацией. Кроме того, ФНС будет направлять регулятору сведения о категориях доходов физлиц, однако детали этого понятия в записке не раскрыты. Ранее инспекторы могли получить информацию о финансовых операциях только в рамках налоговых проверок и при наличии мотивированного запроса согласно статье 86 Налогового кодекса.

    В феврале в управлении ФНС по Москве сообщили, что в столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    Компания «Бюро 1440» успешно запустила 16 спутников группировки «Рассвет»

    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    23 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море

    МИД: Россия ответит на беспредел Запада в Балтийском море

    МИД назвал разбоем и беспределом действия Запада в Балтийском море
    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена оставлять без ответа случаи разбоя и беспредела в Балтийском море, которое страны НАТО и Евросоюза хотят сделать «внутренним», следует из заявления Министерства иностранных дел.

    В МИД подчеркнули, что подобные практики европейских стран Россия считает «неприемлемыми, недопустимыми, грубо нарушающими букву и дух Конвенции ООН по морскому праву 1982 года».

    В ведомстве обратили внимание, что Москва будет использовать все политические, правовые и иные инструменты для обеспечения свободы судоходства в регионе

    «Те, кто нацелен превратить Балтийское море, а также другие акватории во «внутренние воды» НАТО и ЕС, должны понимать, что случаи разбоя и беспредела не останутся без реакции с нашей стороны с использованием всех необходимых средств», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД.

    Ранее в МИД обвинили Эстонию в попытках ограничить судоходство в Балтике.

