Песков заявил о готовности Москвы принять на параде Победы лидеров дружественных стран

Tекст: Ольга Иванова

Москва будет рада видеть на параде Победы лидеров дружественных стран, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул: «Вы знаете, что традиционно мы будем рады видеть в Москве на праздновании 9 мая самый широкий круг наших друзей из дружественных стран». Песков отметил, что пока окончательного списка глав государств, которые присоединятся к параду на Красной площади, еще нет.

На вопросы журналистов о приглашениях зарубежным лидерам представитель Кремля ответил, что перечень иностранных гостей еще формируется. Песков объяснил, что Россия ожидает подтверждений от приглашённых лидеров, и по мере поступления информации Кремль будет своевременно информировать общественность.

По словам Пескова, Москва открыта для максимально широкого круга зарубежных гостей, однако окончательный состав делегаций станет известен ближе к дате празднования, после получения официальных подтверждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о своем намерении принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве.