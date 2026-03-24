Приморскую предпринимательницу отдали под суд за аферу с детскими путевками

Tекст: Алексей Дегтярёв

Завершено расследование уголовного дела против предпринимательницы, обманувшей сотни клиентов, она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, подозреваемая признала свою вину, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

По версии правоохранителей, с августа 2024 по март 2025 года фигурантка создала мошенническую схему в сфере туризма. Она заключала договоры с родителями детей с Дальнего Востока на экскурсии по Владивостоку и зарубежные поездки.

Злоумышленница рассылала предложения в школы, но не собиралась выполнять обязательства, так как даже не состояла в реестре туроператоров. Полученные деньги она присваивала и тратила на личные нужды.

От действий обвиняемой пострадали более 300 человек, а сумма ущерба составила не менее 14 млн рублей. Сейчас задолженность перед потерпевшими погашена лишь частично.

Ранее сотрудники полиции в Благовещенске задержали турагента по подозрению в серии мошенничеств с путевками во Вьетнам.