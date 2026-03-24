Повара российских поездов установили необычный национальный рекорд

Коллектив поваров поездов дальнего следования признали самым многонациональным

Tекст: Мария Иванова

Торжественная церемония вручения сертификата состоялась в Москве во вторник. Достижение зафиксировали в номинации «Самый многонациональный состав поваров, работающих на предприятии питания на железнодорожном транспорте», передает РИА «Новости».

Рекордсменом стала компания «Напитки ТрансСервис» (НТС), выступающая дочерней структурой «Федеральной пассажирской компании». Именно эта организация занимается обслуживанием вагонов-ресторанов и бистро, а также разработкой меню для путешественников.

Предприятие было создано в 2011 году и обеспечивает питанием пассажиров в пути. Сама ФПК осуществляет практически все перевозки дальнего следования, а РЖД принадлежит 100% минус одна акция компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД,в конце прошлого года Федеральная пассажирская компания организовала подвоз горячего питания к задержанным в Краснодарском крае поездам.

Железнодорожники ранее предоставили наборы с едой и водой пассажирам составов в Ростовской области.