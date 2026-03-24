Глава Евросовета Кошта заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

Tекст: Ольга Иванова

Евросоюзу в будущем предстоит обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в Европе, заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время выступления в университете Science Po в Париже, передает РИА «Новости».

Кошта подчеркнул, что географию изменить невозможно, а Россия всегда останется соседом Евросоюза. По его словам, европейские страны хотят видеть в России «мирного соседа».

Глава Евросовета отметил, что такой диалог необходим для обеспечения долгосрочной стабильности и мира на европейском континенте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.