  • Новость часаКремль напомнил о необходимости проведения выборов на Украине
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Митволь раскрыл планы после выхода на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    При взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
    Эксперт оценил готовность Саудовской Аравии вступить в войну с Ираном
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    24 марта 2026, 12:36 • Новости дня

    Глава Евросовета заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Глава Евросовета Кошта заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта в ходе выступления в парижском университете Science Po заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности в Европе.

    Евросоюзу в будущем предстоит обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в Европе, заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время выступления в университете Science Po в Париже, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что географию изменить невозможно, а Россия всегда останется соседом Евросоюза. По его словам, европейские страны хотят видеть в России «мирного соседа».

    Глава Евросовета отметил, что такой диалог необходим для обеспечения долгосрочной стабильности и мира на европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    Комментарии (5)
    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    Лавров: США должны уважать Россию и «за пределами российских богатств»

    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»
    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    Комментарии (26)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (4)
    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    Комментарии (6)
    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    Комментарии (3)
    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Фон дер Ляйен: Отказ от газа из России в 2022 году ЕС пережил болезненно

    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году
    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    Комментарии (8)
    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    ЕК рекомендовала снизить уровень заполнения газохранилищ до 80% из-за цен

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Политолог Арьков: Ситуация с Ираном вскрыла беспомощность западных систем ПВО

    Политолог Арьков указал на беспощность «Железного купола» и ПВО США

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние события на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченные возможности ПВО западных стран, особенно на фоне неэффективности израильского «Железного купола» против атак из Ирана, заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

    Виталий Арьков заявил, что эскалация ситуации вокруг Ирана показала беспомощность израильского «Железного купола» и американских систем ПВО. По его словам, США также не спешат выполнять обязательства по защите своих союзников, передает РИА «Новости.

    Эксперт отметил, что страны Европы, в частности Франция и Германия, отказались поддерживать США и Израиль в конфликте с Ираном, опасаясь экономических последствий и возможных атак иранских ракет.

    Арьков также раскритиковал позицию европейских стран, которые продолжают поддерживать «террористический киевский режим», надеясь вынудить Россию принять условия Запада. Он подчеркнул, что Москва отвергает ультиматумы, а военная поддержка Киева осуществляется на условиях выгодных западным военным концернам, интересы которых лоббируются европейскими лидерами.

    Эксперт добавил, что подобные схемы финансирования использовались и при администрации Джо Байдена в интересах его окружения, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в период закупок американских вакцин. Арьков напомнил, что лидеры Словакии и Венгрии поддерживают хорошие отношения с Дональдом Трампом.

    По мнению аналитика, действия Киева по блокировке нефтепровода «Дружба» на Украине и ущемление интересов Словакии и Венгрии связаны с политической борьбой между группой Трампа и представителями Демократической партии США, а ситуация с Украиной используется для давления на республиканцев перед выборами в 2026 году.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 20:36 • Новости дня
    Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.

    «Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.

    Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 19:03 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС использовать метакогницию для исправления ошибок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил европейским и британским чиновникам применять метакогницию для анализа и корректировки собственных ошибок в мышлении.

    Кирилл Дмитриев обратился к чиновникам ЕС и Британии с предложением использовать метакогнитивные методы для анализа собственных решений, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении Дмитриев отметил: «Может быть, бюрократам ЕС и Великобритании стоит попробовать метакогнитивные методы? Проанализировать и исправить ошибки в своем мышлении? Бельгия начинает показывать пример».

    Под метакогницией специалисты понимают способность размышлять о собственном мышлении. Это качество принято считать высшей формой интеллекта.

    Ранее Дмитриев призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев также указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    @ LUKAS COCH/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Песчаное в Харьковской области
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей