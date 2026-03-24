КСИР заявил о готовности атаковать армию Израиля в Газе

Иранские военные пригрозили Израилю ракетными ударами за атаки на Ливан

Tекст: Мария Иванова

Корпус стражей исламской революции выступил с жестким предупреждением в адрес Тель-Авива, передает РИА «Новости».

«В случае продолжения преступлений против гражданского населения Ливана и Палестины места сосредоточения сил противника в северной части оккупированной Палестины и в Газе окажутся под тяжелыми ракетными ударами и ударами беспилотников Ирана», – цитирует агентство Fars заявление военных.

Очередной виток эскалации конфликта между Израилем и движением «Хезболлах» начался в ночь на 2 марта. Ливанские силы возобновили ракетные атаки после нападения США и израильской армии на Иран, союзником которого является данная группировка.

В ответ Тель-Авив приступил к масштабным бомбардировкам Ливана, включая южные районы и пригороды Бейрута. Израильские войска 16 марта официально объявили о старте наземной операции на юге соседней страны, продолжая также периодически обстреливать сектор Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт на Ближнем Востоке с началом взаимных ударов по инфраструктуре энергетики вступил в новую фазу.