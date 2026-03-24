Бетонные работы стартовали на стройплощадке АЭС в Узбекистане

Tекст: Елизавета Шишкова

Бетонные работы на строительстве атомной электростанции малой мощности с реактором РИТМ-200Н начались в Фаришском районе Джизакской области, передает ТАСС.

В церемонии запуска приняли участие представители Росатома и узбекской стороны. Проект реализуется на площадке с учетом национальных и международных требований безопасности.

Одновременно Росатом и Агентство по атомной энергии Узбекистана (Узатом) подписали дополнительное соглашение к контракту, предусматривающее новую интегрированную конфигурацию АЭС. В рамках соглашения проект включает два энергоблока большой мощности на базе реакторов ВВЭР-1000 поколения 3+ и два энергоблока с реакторами РИТМ-200Н мощностью по 55 МВт. Документ подписали глава Росатома Алексей Лихачев и директор Узатома Азим Ахмедхаджаев.

Комитет по промышленной радиационной и ядерной безопасности Узбекистана выдал разрешение на размещение двух энергоблоков с реакторами РИТМ-200Н. Это решение позволило официально закрепить выбранную площадку и начать полномасштабное строительство станции.

Также стороны подписали дорожную карту по комплексному сотрудничеству в атомной и смежных областях. Документ охватывает подготовку кадров, информирование населения и создание атомного города при будущей станции.

По оценкам Росатома, после выхода АЭС на полную мощность станция обеспечит до 15% энергопотребления республики. Только строительство малого блока принесет российским компаниям заказы до 2 трлн рублей и создаст около тысячи рабочих мест в России. Росатом также переходит к новой модели – размещению блоков разной мощности на одной площадке.

В прошлом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что стартуют совместные с Россией проекты по строительству первой реакторной установки атомной электростанции и многофункционального Центра ядерной медицины.

Министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении «Системного оператора» РФ к объединенной энергосистеме Центральной Азии.