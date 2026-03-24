    24 марта 2026, 12:13 • Новости дня

    Израиль разбомбил штабы разведки и спецназа «Хезболлы» в Бейруте

    Tекст: Мария Иванова

    В результате авиаудара были разрушены штабы разведки и элитного спецназа «Радван» шиитского движения в центре Бейрута.

    Армия обороны Израиля отчиталась о нанесении ударов по ключевым объектам шиитской организации, передает ТАСС.

    «В ходе ударов по Бейруту были атакованы штаб-квартира подразделения «Радван» и штаб-квартира разведывательного управления «Хезболла», – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

    Военные также сообщили, что еще одна атака была проведена на юге Ливана в районе Эт-Тири. Там под огонь попал штаб сил «Радван», размещавшийся в здании радиостанции «Нур».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля в середине марта нанесла удары по командным центрам «Хезболлы» в Бейруте. Израильская авиация поразила объект спецподразделения «Радван» в ливанской столице. ВВС Израиля также атаковали штаб воздушного подразделения группировки.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Эксперт Юшков: Высокие цены на газ спровоцируют новую волну деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    23 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопреки ожиданиям президента США и разведки Израиля, массовое восстание против властей в Иране после начала войны так и не произошло – правительство страны сохраняет контроль.

    США начали войну против Ирана, рассчитывая на план «Моссада» по организации внутреннего восстания в стране, однако эти ожидания не оправдались, передает The New York Times.

    По данным издания, глава «Моссада» Дэвид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и администрации Трампа стратегию, согласно которой иранская оппозиция сможет быстро подняться, а массовые беспорядки приведут к краху иранского правительства. Нетаньяху поддержал этот план, несмотря на сомнения американских и израильских аналитиков.

    В первые недели войны ни массовых протестов, ни восстания в Иране не произошло. Американские и израильские спецслужбы считают, что страх перед силовыми структурами в Иране сдерживает возможные выступления, а правительство страны, несмотря на удары, сохранило контроль.

    В публичных заявлениях американский лидер в самом начале конфликта призывал иранцев «захватить свое правительство», однако затем американские власти прекратили обсуждать перспективы народного волнения.

    План «Моссада» предусматривал среди прочего поддержку иранских курдских вооруженных формирований, базирующихся в Ираке. Израильские ВВС наносили удары по северо-западу Ирана, чтобы облегчить продвижение курдов. Однако США вскоре отказались от этой идеи из-за опасений эскалации и по просьбе Турции, обеспокоенной возможным ростом активности курдских отрядов в регионе.

    Эксперты и бывшие чиновники подчеркивают, что надежды на массовое восстание были слабо обоснованы. По мнению бывших руководителей израильской и американской разведки, сбросить режим в Тегеране военным путем маловероятно, а большинство иранцев не готовы выходить на улицы под угрозой расправы. Несмотря на сохранившиеся ожидания некоторых израильских политиков, аналитики считают, что иранское руководство способно удерживать власть даже под давлением военных ударов.

    Ранее «Моссад» в целом скептически относился к идее провоцирования массовых беспорядков в Иране и до последнего времени ограничивал ресурсы на подобные операции. Однако с ростом напряженности в регионе агентство вновь активизировало такие планы, надеясь на эффект от воздушных ударов и ликвидации лидеров. Пока этот расчет не оправдался, но в Израиле по-прежнему рассчитывают на внутренние перемены в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в течение 48 часов.

    Власти Ирана заявили о готовности к худшему развитию событий на фоне американских угроз.

    Корпус стражей исламской революции нанес уже 74-ю серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    23 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    NYT: Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В марте генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам лично обратился к американским властям с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов из-за их острого дефицита, пишет New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

    Глава министерства обороны Израиля Амир Барам приезжал в Вашингтон, чтобы попросить у США дополнительные ракеты-перехватчики и боеприпасы, передает New York Times.

    В публикации отмечается, что на фоне конфликта с Ираном у Израиля возник острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Семафор ранее указывал, что Израиль сообщил США о сложившейся ситуации с нехваткой ресурсов для обороны, передает РИА «Новости».

    Эксперты, которых цитирует журнал Economist, отмечали, что израсходованные американские запасы боеприпасов, использованные в ходе операций против Ирана, придется восстанавливать в течение нескольких лет. В материале New York Times говорится: «Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля, в этом месяце ездил в Вашингтон, чтобы попросить больше перехватчиков и боеприпасов».

    Газета добавляет, что пока неизвестно, согласились ли США выполнить эту просьбу израильской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

    Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, при этом системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.

    Массовое восстание против властей в Иране после начала войны не произошло, и правительство продолжает сохранять контроль над ситуацией.

    23 марта 2026, 14:23 • Новости дня
    КСИР объявил о новой волне ударов по США и Израилю

    Tекст: Мария Иванова

    Иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил о новой серии атак на американские военные базы и объекты израильской армии на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В заявлении КСИР говорится: «Сегодня утром открылся новый фронт 76-й волны операции «Правдивое обещание – 4» против американских и сионистских целей».

    По данным иранских военных, удары были нанесены по базам США Аль-Дафра в ОАЭ и Виктория в Ираке, а также по объектам Пятого флота ВМС США. Одновременно КСИР атаковал инфраструктуру израильской армии в Ашкелоне, Тель-Авиве и Хайфе, применяя баллистические ракеты и беспилотники.

    Как отмечается, новая эскалация стала ответом на удары США и Израиля по объектам на территории Ирана, начавшиеся 28 февраля. Тегеран продолжает наносить ответные удары по американским и израильским военным целям в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон принял решение ускорить переброску тысяч морских пехотинцев в ближневосточный регион.

    Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    В Иране исключили возвращение Ормузского пролива к довоенному состоянию

    Tекст: Мария Иванова

    После недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков, отметил источник агентства Tasnim.

    Режим судоходства не станет таким, как до нападения США и Израиля, сообщает ТАСС со ссылкой на иранские СМИ. Даже слова Дональда Трампа о якобы идущих дискуссиях не повлияют на сложившуюся обстановку.

    «При таком уровне психологической войны ни Ормузский пролив не вернется к довоенному состоянию, ни на энергетических рынках не воцарится спокойствие», – отметил собеседник агентства.

    Ранее глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.

    24 марта 2026, 06:58 • Новости дня
    Иран объявил о мерах для прохода не связанных с США судов в Ормузском проливе

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана приняли меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

    В ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом Пезешкиан отметил, что ситуация в регионе стала прямым следствием агрессии США и Израиля против Ирана, передает РИА «Новости»

    «В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры», – заявил он, добавив, что Иран обеспечит «необходимое взаимодействие для передвижения судов». По его словам, речь идет о судах, «не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявляет об успешных переговорах, итогом которых стало пятидневное «энергетическое перемирие». Тегеран же настаивает, что никакого диалога с Белым домом не было.

    24 марта 2026, 11:22 • Новости дня
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    Tекст: Мария Иванова

    После гибели ключевых иранских лидеров судьба мирных переговоров с США зависит от немногих оставшихся фигур в иранском руководстве, отмечает Axios.

    После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

    Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

    Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

    Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

    Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США изучает кандидатуру спикера иранского парламента Мохаммада Багера Галибафа как возможного партнера для переговоров.

    Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.

    23 марта 2026, 20:32 • Новости дня
    Россия пообещала содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова содействовать урегулированию конфликта вокруг Ирана, учитывая интересы всех стран региона и без применения двойных стандартов.

    Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД Египта Бадром Абделем Аты.

    «Лавров подтвердил готовность России оказывать всемерное содействие в урегулировании имеющихся противоречий на Ближнем Востоке мирными средствами при учете интересов всех государств региона, без каких-либо двойных стандартов», – сообщили в ведомстве.

    Ранее МИД России заявил о готовности отстаивать позицию по Ирану в ООН.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи выразил благодарность России за дипломатическую поддержку Ирана.

