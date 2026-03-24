  • Новость часаРоссийские войска освободили Песчаное в Харьковской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    24 марта 2026, 11:59 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 690 долларов

    Стоимость газа в Европе выросла до 688 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке в начале торгов вторника показали уверенный рост и приблизились к отметке 690 долларов.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию повышением, торгуясь на уровне 688,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». По сравнению с расчетной ценой предыдущего дня показатель увеличился на 1,6%.

    Резкое подорожание энергоносителей наблюдается с начала марта, за это время цены подскочили на 76% относительно февральских значений. Эксперты связывают такую динамику с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

    Текущие показатели все еще ниже абсолютного исторического рекорда весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов. Однако столь устойчиво высоких цен европейский рынок не видел с момента начала функционирования хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели биржевые цены на газ в Европе достигли 730 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее стоимость топлива на торгах превысила 850 долларов впервые с января 2023 года.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    Комментарии (18)
    22 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    WSJ сообщила о росте угрозы для Европы после ракетной атаки Ирана
    @ Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Запуск Ираном баллистических ракет средней дальности по базе Диего-Гарсия впервые продемонстрировал возможность Тегерана поражать цели на территории Европы, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal, база, находящаяся примерно в 4 тыс. км от Ирана, расположена на сопоставимом расстоянии с Лондоном и Парижем, что свидетельствует о потенциальной угрозе для европейских столиц, передает РБК.

    Американские чиновники сообщили, что ни одна из запущенных ракет не достигла цели: первая вышла из строя в полете, а вторую перехватили системы ПВО. Несмотря на это, специалисты отмечают, что сам факт использования таких ракет превращает прежние опасения Европы в реальность, особенно на фоне модернизации иранского ракетного арсенала и возможного применения космических технологий для военных целей.

    База Диего-Гарсия считается стратегическим объектом для США и Британии, поскольку позволяет размещать тяжелые бомбардировщики и авианосцы. Она активно использовалась для военных операций в Персидском заливе, Афганистане и Ираке, а также для ударов по Ирану в 2025 году.

    После атаки Британия расширила доступ США к своим военным базам для предотвращения новых запусков и нанесения ответных ударов по Ирану. Эксперты подчеркивают, что Иран меняет стратегию и становится более решительным на фоне внешнего давления, что увеличивает риски эскалации и развития военных программ.

    «Это показывает, насколько процесс принятия решений смещается в сторону крайностей», – заявил бывший глава иранского направления военной разведки Израиля Дэнни Цитринович.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    15 комментариев


    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран объявил о ракетном ударе по британо-американской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Минобороны Британии заявило об угрозе национальным интересам после сообщений об ударе Ирана по базе США на острове Диего-Гарсия.

    Ирландский журналист назвал атаку на Диего-Гарсия демонстрацией иранской силы.

    Накануне министр иностранных дел Иветт Купер заявила, что Британия «продолжает поддерживать оборонительные действия» против Ирана, но настаивает на том, что страну не втягивают в войну.

    Комментарии (3)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (4)
    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    @ Lars Penning/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    Комментарии (3)
    23 марта 2026, 10:35 • Новости дня
    Газ в Европе резко подорожал на фоне ближневосточного кризиса

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 3% и достигли 730 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    В начале недели стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открылись у отметки 729,7 доллара, передает РИА «»Новости».

    По данным биржи ICE, к 10.05 мск показатель скорректировался до 726,5 доллара, сохранив рост на уровне 2,6%.

    Восходящая динамика наблюдается с начала месяца и отражает опасения инвесторов из-за эскалации на Ближнем Востоке. В четверг, 19 марта, стоимость топлива пробивала отметку в 850 долларов впервые с января прошлого года. По сравнению с концом февраля цена подскочила на 86%.

    Нынешние значения все еще далеки от пиковых показателей энергетического кризиса. Исторический рекорд был установлен весной 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевые цены на газ выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре.

    Европа снова погружается в энергетический кризис на фоне проблем с поставками топлива.

    Комментарии (6)
    24 марта 2026, 10:36 • Новости дня
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме о судебной реформе в Италии
    @ Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Провал судебной реформы, поддержанной лишь 46% граждан, стал первым серьёзным поражением для правительства Мелони и встряхнул политическую сцену Италии, пишет Politico.

    Аура политической неуязвимости главы правительства разрушена после неудачного голосования, пишет Politico. Против предложенных изменений высказались 54% граждан, при этом явка составила внушительные 59%.

    Сама премьер-министр попыталась сохранить лицо и приняла выбор народа. «Итальянцы решили, и мы будем уважать это решение», – заявила Мелони в видеообращении. Она признала горечь от упущенной возможности, но пообещала продолжать работу с решимостью.

    Оппозиция восприняла итоги референдума как сигнал к началу атаки на позиции кабинета министров. Бывший премьер Маттео Ренци предрек Мелони статус «хромой утки», а лидер демократов Элли Шляйн выразила уверенность в победе на следующих выборах.

    Отвергнутый законопроект предполагал разделение карьерных путей судей и прокуроров, а также изменение органов надзора.

    Власти называли реформу шансом исправить политизированную систему, мешающую управлению страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Италии Джорджа Мелони признала поражение на референдуме по реформе судебной системы.


    Комментарии (0)
    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    Комментарии (8)
    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 19:47 • Новости дня
    Орбан заявил о будущем разорении Европы из-за украинского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что участие Европы в конфликте на Украине приведет континент к финансовому краху, отметив ошибочность стратегии Германии.

    Конфликт на Украине приведет к разорению Европы, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА «Новости». В интервью YouTube-каналу Patriota он заявил, что европейские страны, в первую очередь Германия, рискуют столкнуться с финансовым банкротством из-за продолжающихся расходов на поддержку Киева.

    Орбан отметил: «Когда идет неформальное обсуждение, немцы говорят о военной стратегии и утверждают, что их действия разумны... Именно поэтому они финансируют войну. Такова немецкая логика. Однако это приведёт Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас».

    По мнению венгерского премьера, представители Германии ошибаются, полагая, что Европа сможет дольше поддерживать Украину финансово, чем Россия – продолжать участие в конфликте. Орбан подчеркнул, что, по его оценке, такая стратегия приведет к тяжелым экономическим последствиям для всего европейского региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал планы Евросоюза финансировать Украину за счет крупных и долгосрочных кредитов.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 23:03 • Новости дня
    Министры иностранных дел стран G7 высказались о поставках энергоносителей

    Tекст: Катерина Туманова

    «Большая семерка» готова поддержать глобальные поставки энергоносителей, но воздерживается от принятия каких-либо мер на Ближнем Востоке.

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» заявили о готовности «принять необходимые меры для поддержки глобальных поставок энергоносителей».

    Однако они воздерживаются от принятия мер на ключевых морских путях, таких как Ормузский пролив, которые фактически были перекрыты в результате войны с Ираном.

    В новом заявлении, опубликованном в субботу, министры указывают на такие действия, как ранее согласованное высвобождение запасов (принято МЭА 11 марта).

    «Мы <...> выражаем поддержку нашим партнерам в регионе перед лицом неоправданных нападений со стороны Исламской Республики Иран и ее ставленников», – приводит Sky News выдержку из заявления министров Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии и США, а также главы дипломатического ведомства ЕС.

    В заявлении представители стран G7 называют Иран агрессором и «решительным образом осуждают безрассудные нападения режима на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая энергетическую инфраструктуру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие экономики мира договорись достать из резервов 400 млн баррелей нефти. Германия начала использовать нефтяные резервы из-за осложнения ситуации вокруг Ирана. Иран назвал условие для восстановления судоходства в Ормузском проливе.


    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 17:53 • Новости дня
    Словения ограничила суточный отпуск топлива из-за конфликта в Иране

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Словении ввели временные ограничения на отпуск топлива из-за ситуации на Ближнем Востоке и проведения парламентских выборов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, теперь физические лица могут приобрести не более 50 литров бензина или дизеля в сутки, а юридические лица и частные предприниматели – до 200 литров. Ограничения вступили в силу и будут действовать до дальнейшего уведомления, передает РИА «Новости».

    Премьер-министр Словении Роберт Голоб подчеркнул, что в стране нет дефицита топлива. По его словам, возникли временные проблемы с доставкой топлива на автозаправочные станции, поэтому для помощи торговым компаниям к транспортировке будет привлечена армия.

    Отмечается, что в крупнейшей в стране нефтераспределительной компании Petrol в последние дни наблюдается нехватка топлива и очереди на заправках. В воскресенье многие автозаправочные станции были закрыты, тогда как заправки венгерской компании MOL продолжали работать, хотя тоже ввели ограничения на продажу топлива.

    В стране 22 марта проходят выборы в Государственное собрание, право голоса имеют почти 1,7 млн граждан.

    Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Накануне французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 16:08 • Новости дня
    Иран возобновил поставки газа в Ирак

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Иран вновь начал транспортировать природный газ в Ирак, что позволило стабилизировать производство электроэнергии в стране на уровне 14 тысяч мегаватт, отмечают местные власти.

    Иран возобновил поставки природного газа в Ирак после почти трехмесячной паузы, сообщает ТАСС. Поставки были приостановлены в декабре 2025 года, что серьезно отразилось на работе иракских электростанций.

    Как заявил официальный представитель министерства электроэнергетики Ирака Ахмед Муса, «сегодня возобновилась перекачка иранского газа в Ирак в объеме 5 млн куб. м». Он подчеркнул, что эти объемы планируется увеличивать, чтобы поддержать стабильную работу энергосистемы страны.

    Во время перебоев с поставками Багдад был вынужден использовать альтернативные виды топлива, в том числе газойль, и перераспределять внутренние поставки газа.

    По словам представителя ведомства, после частичного восстановления импорта из Ирана выработка электроэнергии в Ираке достигла стабильного уровня 14 тыс. мегаватт. Это позволило обеспечить функционирование ключевых электростанций страны.

    Напомним, Иран 23 декабря 2025 года приостановил экспорт газа в Ирак, что вызвало перебои с энергоснабжением в стране. Позже Ирак оказался в наиболее уязвимом положении из-за конфликта на Ближнем Востоке, поскольку 90% его доходов связано с добычей нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может привести к серьезным экономическим последствиям для всего мира.

    Комментарии (0)
