При падении обломков иранских ракет в Тель-Авиве пострадали шесть человек

Times of Israel: Шесть человек пострадали в результате ракетной атаки на Тель-Авив

Tекст: Мария Иванова

Служба экстренной медицинской помощи «Маген Давид Адом» передала данные о пострадавших, пишет Times of Israel.

Инфраструктура города получила повреждения в результате ракетной атаки. «Сообщается, что шесть человек получили легкие ранения», – говорится в публикации издания.

Фрагменты боеприпасов упали в густонаселенном районе после того, как сработала воздушная тревога. Армия обороны Израиля ранее зафиксировала пуски ракет со стороны Ирана, из-за чего сирены включились в центральном регионе, передает РИА «Новости».

Тегеран наносит удары по военным объектам в ответ на действия Вашингтона и Тель-Авива, в ходе которых был убит аятолла Али Хаменеи.

Во вторник сообщалось, что падение осколков иранского снаряда вызвало возгорание жилых построек в Тель-Авиве.

Служба скорой помощи Израиля ранее сообщила о 88 пострадавших от ракетного удара по городу Арад.