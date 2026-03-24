    24 марта 2026, 11:37 • Новости дня

    Дмитриев заявил об энергетическом кризисе в ЕС

    Tекст: Ольга Иванова

    Энергетический кризис в ЕС, по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, усугубился после отказа европейских стран от российских энергоресурсов.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявления из Евросоюза о кризисе в энергетике, передает РИА «Новости».

    Он заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен лишь сейчас признала критический характер энергетического кризиса в ЕС.

    В своей публикации в соцсети X Дмитриев подчеркнул: «Почему-то она по-прежнему не спешит признать, что он стал критическим в ЕС из-за её роковых и идиотских ошибок, связанных с отказом от российских энергоресурсов. Это нужно признать и искупить вину. Немедленно».

    Фон дер Ляйен ранее прокомментировала рост цен на нефть и газ, сообщив, что ситуация стала критической для союзников ЕС по поставкам энергоносителей во всем мире. Ее высказывания приводила британская газета The Telegraph.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами.

    Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев также заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной энергетической политики.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня
    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    23 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на 9-10%

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть резко снизились на фоне сообщений о том, что Пентагону было поручено отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана.

    По данным торгов, к 14.16 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 8,69% и составила 97,16 доллара за баррель, передает РИА «Новости». Впервые с 19 марта котировки Brent упали ниже отметки 100 долларов.

    Одновременно майские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 9,93%, их цена снизилась до 88,48 доллара за баррель.

    На фоне падения нефтяных котировок заметно снизились и российские фондовые индексы. Индекс Мосбиржи к 14.20 по московскому времени потерял 1,6% и составил 2819,17 пункта. До появления новостей о решении США отложить удары по энергетике Ирана снижение индекса составляло около 0,5%.

    Напомним, Пентагону поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Ранее США пообещали нанести удары по электростанциям Ирана в случае закрытия Ормузского пролива для судоходства. Иран заявил о готовности к наихудшим сценариям из-за угроз США.

    23 марта 2026, 22:43 • Новости дня
    Ле Пен осудила выпады Мерца против Орбана на саммите ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер парламентской фракции французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен осудила критику со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца в отношении премьера Венгрии Виктора Орбана, который заблокировал 20-й пакет санкций ЕС и кредит Украине на 90 млрд евро.

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала недопустимыми слова канцлера Германии Фридриха Мерца о венгерском премьер-министре Викторе Орбане, заблокировавшем новый пакет антироссийских санкций и выплату Украине крупного кредита, передает РИА «Новости».

    По итогам саммита ЕС Мерц назвал вето Орбана «актом грубой нелояльности» и заявил о возможных последствиях для Венгрии.

    «Что я, наоборот, считаю спорным – так это то, что мы предоставляем право вето… но, когда страна использует его, мы оскорбляем ее всеми способами, как посчитал возможным это сделать канцлер ФРГ. Это нетерпимо», – отметила Ле Пен.

    Она также добавила, что свобода государства заключается в праве самостоятельно принимать решения, отметив неприемлемость давления на суверенные страны.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что Будапешт поддержит Украину по кредиту ЕС только при условии снятия ограничений на транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

    Ранее Виктор Орбан заявил о праве Будапешта заблокировать военный кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро.

    Орбан назвал остановку Киевом транзита российской нефти тяжким преступлением.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо охарактеризовал это вето как пощечину главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

    24 марта 2026, 11:17 • Новости дня
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, предусматривающее отмену пошлин на ряд австралийских товаров и новые квоты на сельхозпродукцию.

    Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

    Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

    Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

    Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

    Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

    В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

    ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

    Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.

    24 марта 2026, 08:10 • Новости дня
    Цены на нефть резко выросли из-за ситуации в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть вновь растут, прибавив около 4% после резкого падения, на фоне сохраняющихся опасений перебоев поставок через Ормузский пролив.

    Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent поднялась до 100,06 доллара за баррель, а майские контракты WTI подорожали до 91,72 доллара, передает РИА «Новости».

    Рынок демонстрирует положительную динамику почти на 4% после резкого обвала днем ранее. Инвесторы по-прежнему опасаются перебоев в поставках сырья на фоне сложной геополитической обстановки.

    Главный аналитик KCM Trade Тим Уотерер отметил, что нынешний отскок цен является попыткой рынка восстановить равновесие. «Трейдеры понимают, что, хотя ракетные обстрелы приостановлены, Ормузский пролив все еще далек от того, чтобы стать чистым водным путем», – подчеркнул эксперт.

    В свою очередь аналитики Macquarie прогнозируют возвращение котировок к диапазону 110 долларов до полного восстановления логистики. Ранее цены падали на 10% из-за заявлений президента США Дональда Трампа об отсрочке ударов по Ирану. Однако фактическая остановка судоходства по ключевому маршруту продолжает толкать стоимость топлива вверх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель.

    Ранее котировки выросли после атаки США на иранский остров Харк.

    24 марта 2026, 05:24 • Новости дня
    Сийярто счел естественными консультации с Россией после некоторых заседаний ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

    Сийярто отметил, что за 11,5 лет участвовал примерно в 120 таких заседаниях и общался с министрами иностранных дел третьих стран до и после большинства событий, передает РИА «Новости».

    Сийярто пояснил, что на заседаниях принимается множество решений, влияющих на отношения Венгрии со странами вне ЕС, включая экономические, политические и вопросы безопасности, а также энергоснабжения. Министр подчеркнул, что в обсуждении решений нет ничего удивительного, учитывая критическую важность таких партнерств для страны.

    По словам министра, Россия выступает для Венгрии важным партнером, особенно в сфере энергоснабжения, и аналогичные консультации проводятся с Турцией, Израилем и США. Он особо акцентировал, что о содержании заседаний часто заранее пишут СМИ, а сами политики делятся деталями в соцсетях или на пресс-конференциях, поэтому секретности подобные обсуждения не имеют.

    «Я также консультируюсь с американцами, когда на заседаниях совета в ЕС поднимается важный вопрос, затрагивающий венгерско-американское сотрудничество. Я консультируюсь со всеми нашими важными партнерами», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России Сергею Лаврову во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    24 марта 2026, 07:00 • Новости дня
    Импорт косметики из Евросоюза в Россию сократился до уровня 2005 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем закупок различных косметических средств из стран Евросоюза в январе сократился до минимальных значений, составив всего 34,5 млн евро, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    В начале года российские компании ввезли соответствующую продукцию на 34,5 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику.

    Таким образом, в годовом выражении сумма импорта снизилась на 19,7%.

    Данный показатель стал минимальным для января с 2005 года. Тогда общий объем закупок фиксировался на уровне 33,5 млн евро.

    Больше всего товаров поставила Франция (15,7 млн евро), следом идут Германия (6,9 млн) и Польша (4 млн). Также в списке крупных экспортеров оказались Бельгия (2,1 млн) и Италия (1,8 млн).

    Ранее французская компания Christian Dior лишилась возможности использовать свой товарный знак в России. Американский бренд Gillette получил регистрацию товарного знака для реализации новых гелей и кремов по уходу за кожей.

    24 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе подскочили почти до 690 долларов

    Стоимость газа в Европе выросла до 688 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на европейском рынке в начале торгов вторника показали уверенный рост и приблизились к отметке 690 долларов.

    Апрельские фьючерсы по индексу TTF открыли сессию повышением, торгуясь на уровне 688,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». По сравнению с расчетной ценой предыдущего дня показатель увеличился на 1,6%.

    Резкое подорожание энергоносителей наблюдается с начала марта, за это время цены подскочили на 76% относительно февральских значений. Эксперты связывают такую динамику с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

    Текущие показатели все еще ниже абсолютного исторического рекорда весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов. Однако столь устойчиво высоких цен европейский рынок не видел с момента начала функционирования хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущей недели биржевые цены на газ в Европе достигли 730 долларов за тысячу кубометров.

    Ранее стоимость топлива на торгах превысила 850 долларов впервые с января 2023 года.

    24 марта 2026, 12:36 • Новости дня
    Глава Евросовета заявил о готовности ЕС обсуждать безопасность с Россией

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Евросовета Антониу Кошта в ходе выступления в парижском университете Science Po заявил о необходимости обсуждения с Россией новой архитектуры безопасности в Европе.

    Евросоюзу в будущем предстоит обсуждать с Россией новую архитектуру безопасности в Европе, заявил глава Евросовета Антониу Кошта во время выступления в университете Science Po в Париже, передает РИА «Новости».

    Кошта подчеркнул, что географию изменить невозможно, а Россия всегда останется соседом Евросоюза. По его словам, европейские страны хотят видеть в России «мирного соседа».

    Глава Евросовета отметил, что такой диалог необходим для обеспечения долгосрочной стабильности и мира на европейском континенте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров отметил значительный рост интереса к инициативе по созданию архитектуры безопасности на евразийском пространстве, предложенной президентом России Владимиром Путиным.

