Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана

Tекст: Мария Иванова

После убийств ведущих руководителей Ирана в начале войны американская сторона пытается установить, кто сейчас реально способен вести переговоры о мире с Вашингтоном, пишет Axios.

Главным потенциальным собеседником называют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа, бывшего генерала КСИР и экс-мэра Тегерана. Однако сам Галибаф настаивает: «Это фейковые новости для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками».

Власть в стране оказалась в руках немногих: после гибели Али Хаменеи его сын Моджтаба стал верховным лидером, но остается в тени. Израиль считает его ключевой фигурой, однако местонахождение и реальная роль Моджтабы до сих пор неизвестны.

Глава МИД Аббас Аракчи, несмотря на опыт переговоров, по оценке США, не обладает достаточными полномочиями для заключения соглашения.

Президент Масуд Пезешкиян, представляющий реформаторское крыло, вошёл в временный руководящий совет, но, по данным источника, не участвует в военном планировании и дипломатии на ключевом уровне. Существенное влияние на принятие решений по-прежнему сохраняет и руководство КСИР, хотя прямого участия в дипломатии оно не принимает.

Глава Белого дома накануне поручил Пентагону отложить удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Ранее американский лидер пригрозил Тегерану уничтожением электростанций из-за ситуации в Ормузском проливе.