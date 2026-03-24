    24 марта 2026, 11:19 • Новости дня

    Дания провела выборы на фоне претензий США к Гренландии

    Tекст: Ольга Иванова

    Граждане Дании приняли участие в всеобщих выборах, где главными темами стали безопасность страны и отношения с США после заявлений их президента о Гренландии.

    Жители Дании голосуют на всеобщих выборах, которые проходят на фоне обострившейся дипломатической напряженности из-за заявлений президента США о Гренландии, пишет Bloomberg.

    Правящая партия во главе с премьер-министром Метте Фредериксен лидирует в опросах, укрепив позиции после январского кризиса, когда гдава Булого дома вновь поднял вопрос о претензиях США на арктическую территорию.

    Фредериксен, которой 48 лет, решила провести выборы досрочно, рассчитывая на поддержку избирателей после восстановления рейтинга. По ее словам, на этот раз внешняя политика стала ключевой темой кампании: «Это была странная избирательная кампания, потому что почти все вопросы, которые мне задавали датчане, касались внешней политики», – отметила премьер на дебатах в Копенгагене. Она подчеркнула, что Данию ждут «трудные годы» из-за внешних вызовов.

    В числе приоритетов будущего правительства – вопрос о Гренландии, обеспечение энергетической независимости Европы и поиск новых союзников. На дебатах Фредериксен также заявила, что больше не считает США ближайшим союзником Дании. Премьер укрепила позиции в Европе благодаря жесткой миграционной политике, поддержке Украины и твердой линии в отношениях с Трампом.

    С января Дания ведет переговоры с США по Гренландии, однако главные разногласия по-прежнему остаются нерешенными, сообщил глава МИД Ларс Лекке Расмуссен. Переговоры продолжаются, несмотря на избирательную кампанию.

    Для сохранения власти Фредериксен потребуется сформировать большинство в парламенте, что может потребовать либо расширения нынешней широкой коалиции, либо возвращения к левому блоку. Судьбу правительства могут решить центристы из партии «Умеренные», а также депутаты от Гренландии и Фарерских островов, обладающие четырьмя специальными мандатами.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о необходимости контроля над Гренландией для обеспечения обороны страны.

    В Белом доме допустили использование американских вооруженных сил для решения этого вопроса.

    Госсекретарь Марко Рубио заверил Конгресс в приоритетности покупки острова у Дании перед военным вторжением.

    22 марта 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп назвал главного врага США после «побежденного» Ирана
    @ Aaron Schwartz/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп публично заявил, что после победы над Ираном считает Демократическую партию самым главным врагом Соединенных Штатов.

    Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social заявил, что после победы над Ираном главным врагом США стала Демократическая партия, передает «Коммерсантъ». По словам президента, теперь именно американские демократы занимают первое место в списке величайших врагов страны.

    «Теперь, после уничтожения Ирана, на первое место в списке величайших врагов Америки встала радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия! Спасибо вам за внимание к этому вопросу», – заявил Трамп в своей публикации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что США готовы свернуть войну с Ираном и передать другим странам заботу о проблемах Ормузского пролива. Трамп уточнил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если сам Тегеран этого захочет, потому что условия сейчас не выгодны для Вашингтона.

    Комментарии (20)
    22 марта 2026, 02:55 • Новости дня
    Трамп выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций

    @ CNP / Admedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    Трамп в соцсети угрожает «уничтожить» иранские электростанции, если Ормузский пролив не будет полностью открыт в течение 48 часов, а начать он собирается с самой крупной электростанции в Иране.

    «Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью, без угроз, в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат его электростанции», – написал Трамп в Truth Social.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе. Генштаб Ирана обвинил США и Израиль в обстреле гражданских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замаскированное судно преодолело блокаду Ормузского пролива. Лидеры стран Евросоюза выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о доступности маршрута для всех судов за исключением американских и израильских.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    @ Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    22 марта 2026, 01:55 • Новости дня
    Уиткофф оценил переговоры с Украиной во Флориде как конструктивные

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф по итогам переговоров с украинской делегацией в штате Флорида назвал встречи конструктивными и высказался об обсуждаемых вопросах.

    «Сегодня во Флориде делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках продолжающихся посреднических усилий, сосредоточив внимание на сужении круга вопросов и их урегулировании для приближения к всеобъемлющему мирному соглашению», – написал Уиткофф в соцсети Х.

    По его словам, американская сторона приветствует продолжение взаимодействия в целях урегулирования нерешенных вопросов и признает его важность для глобальной стабильности. Уиткофф поблагодарил президента США «за его постоянное лидерство в продвижении этих усилий».

    Спецпредставитель Уиткофф напомнил, что в состав американской делегации вошли специальный посланник Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Груенбаум и старший советник Госдепартамента по вопросам политики Крис Карран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Украина согласовали переговоры в Майами 21 марта. Владимир Зеленский накануне встречи отметил появление у него плохого предчувствия из-за влияния иранского конфликта на ситуацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская делегация не примет  участия в переговорах по Украине 21 марта в США.

    22 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп: США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что США готовы «свернуть» войну с Ираном и передать «другим странам» заботу о проблемах Ормузского пролива.

    По словам главы Белого дома, другим странам придется охранять и обеспечивать порядок в Ормузском проливе по мере необходимости, после того как атаки США на страну побудили Иран наносить ответные удары по судам в этом важнейшем мировом судоходном маршруте.

    США окажут помощь, «если их попросят», но «в этом не должно быть необходимости», заявил он.

    «Мы очень близки к достижению наших целей, поэтому рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана», – написал Трамп в Truth Social.

    По его словам, Ормузский пролив должен будет охраняться и контролироваться, по мере необходимости другими странами, которые его используют, но США среди них не будет.

    «Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по охране Ормузского пролива, но это не должно быть необходимым после устранения иранской угрозы. Важно отметить, что для них это будет легкая военная операция», – написал Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальные лица США и Израиля  сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана. Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    @ Shawn Thew/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    23 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в рамках контактов с США, заявил президент Дональд Трамп.

    Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде перед отъездом в штат Теннесси, передает ТАСС.

    По словам Трампа, между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто согласие по ряду вопросов. «Много. Ну, 15 пунктов», – ответил он на уточняющий вопрос о количестве согласованных позиций.

    Президент США особо выделил, что первый, второй и третий пункты соглашения затрагивают вопрос недопущения появления у Ирана ядерного оружия. «Они не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий. Они никогда не получат ядерное оружие», – заявил Трамп. По его словам, иранская сторона согласилась с этим требованием.

    Ранее в Иране опровергли проведение переговоров с США.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    23 марта 2026, 14:53 • Новости дня
    FT: США планируют пригласить Лукашенко в Белый дом

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго, пишет Financial Times со ссылкой на слова американского спецпосланника Джона Коула.

    «США рассматривают возможность пригласить президента Белоруссии Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в резиденцию Мар-а-Лаго», – сказано в материале FT, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко сообщил о проработке Минском «большой сделки» с США. По его словам, речь идет о соглашении, в котором будут отражены ключевые вопросы текущей повестки между Минском и Вашингтоном.

    22 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Трамп заявил, что сделка с Ираном теперь не нужна США

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что США не заинтересованы в сделке с Ираном, даже если тот её захочет, так как условия теперь не выгодны для Вашингтона.

    «Иран хочет заключить сделку, а я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши», – сказал он NBC News, добавив, что любые условия должны быть «нерушимыми».

    Глава Белого дома заявил, что работает с другими странами над планом обеспечения безопасности Ормузского пролива на фоне резкого роста мировых цен на нефть.

    Он также усомнился в том, жив ли вообще новый верховный лидер Ирана. Трамп заявил, что он «удивлён» решением Ирана атаковать другие страны Ближнего Востока в ответ на американо-израильскую операцию, и что американские удары по острову Харг в субботу «полностью разрушили» большую его часть.

    «Мы можем нанести ещё несколько ударов просто ради забавы», – добавил он.

    На вопрос о том, какими будут условия потенциальной сделки по прекращению войны, президент США ответил: «Я не хочу вам этого говорить». Но согласился с тем, что обязательство Ирана полностью отказаться от любых ядерных амбиций будет частью сделки.

    В соцсети Truth Social Трамп также высказался о незаинтересованности в сделке с Ираном, у которого якобы больше нет руководства.

    «Их руководства нет, их ВМС и ВВС разгромлены, у них совершенно нет защиты, и они хотят заключить сделку. А я – нет», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп также в соцсети заявил, что США рассматривают возможность сворачивания войны с Ираном. При этом глава Белого дома выступил с ультиматумом Ирану, пригрозив уничтожением электростанций. Портал Axios также узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа.

    22 марта 2026, 06:45 • Новости дня
    В палате представителей Конгресса США потребовали смены режима в стране

    Tекст: Катерина Туманова

    Америке нужна смена режима, заявил лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, перечислив антидостижения нынешней администрации во главе с президентом Дональдом Трампом.

    «Дональд Трамп и республиканские экстремисты развязали безрассудную войну из-за  собственной прихоти на Ближнем Востоке. Цены на бензин резко выросли, миллиарды тратятся впустую, а наша страна стала менее безопасной. Нам нужна смена режима в Америке», – написал он в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Bloomberg сообщило, что шесть дней конфликта с Ираном стоили Вашингтону 11 млрд долларов. Журнал Economist сообщил, что война в Иране надолго ослабила военную мощь США. Союзники Вашингтона в Европе и Азии выразили опасения по поводу срыва поставок оплаченного оружия.


    21 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    Трамп откровенно отреагировал на смерть экс-спецпрокурора Мюллера

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп, узнав о смерти экс-главы ФБР, который расследовал якобы имевшиеся у него связи с Россией, откровенно написал в соцсети, что рад этому событию.

    «Роберт Мюллер только что умер. Хорошо, я рад, что он мертв. Он больше не может причинять вред невинным людям!» – написал Трамп в Truth Social.

    Семейство Мюллера сообщило, что он скончался в пятницу вечером.

    Мюллер занимал пост главы ФБР до 2013 года и стал вторым в истории ФБР по продолжительности пребывания на этом посту, уступая только Дж. Эдгару Гуверу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу стало известно о смерти искавшего «русский след» в выборах США спецпрокурора Роберта Мюллера, ему был 81 год.


    22 марта 2026, 00:10 • Новости дня
    Axios узнал о планах на мирные переговоры с Ираном в администрации Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    После трех недель войны администрация президента США Дональда Трампа начала предварительные обсуждения следующего этапа военной операции и того, как могут выглядеть мирные переговоры с Ираном.

    Президент США Трамп заявил в пятницу, 20 марта, что рассматривает возможность «сворачивания» войны, хотя американские чиновники говорили, что ожидается еще две-три недели боевых действий. Тем временем советники Трампа хотят начать подготовку к дипломатическому решению вопроса.

    По словам источников Axios, посланники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф участвуют в обсуждениях потенциальных переговоров с Ираном.

    Любое соглашение о прекращении войны должно включать возобновление работы Ормузского пролива, решение вопроса о запасах высокообогащенного урана в Иране, а также установление долгосрочного соглашения по иранской ядерной программе, баллистическим ракетам и поддержке прокси-сил в регионе.

    В последние дни прямого контакта между США и Ираном не было, хотя Египет, Катар и Британия обменивались сообщениями, заявил американский чиновник и два других источника портала, знакомых с ситуацией.

    Египет и Катар уведомили США и Израиль о том, что Иран заинтересован в переговорах, но на очень жестких условиях. Иранские требования включают прекращение огня, гарантии того, что война не возобновится в будущем, и компенсацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан оценил сроки завершения войны в Заливе. До этого официальные лица США и Израиля  сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Спикер Конгресса объявил о фактическом завершении миссии против Ирана.

    23 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп: При договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренности, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил: «Он будет открыт очень скоро, если это сработает», отвечая на вопрос о перспективах контроля над этим стратегическим водным путём, передает РИА «Новости».

    Американский лидер не уточнил, кто именно, по его мнению, должен контролировать Ормузский пролив.

    Ранее сообщалось, что после недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков.

    Напомним, глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.

    23 марта 2026, 10:19 • Новости дня
    Politico: Трамп может лишить Украину помощи из-за Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейские политики опасаются прекращения американской военной помощи киевскому режиму, если Брюссель не поддержит силовую операцию Вашингтона на Ближнем Востоке, пишут СМИ.

    Правительства стран ЕС опасаются, что президент США Дональд Трамп отомстит союзникам за отказ помогать в разблокировке Ормузского пролива, пишет Politico.

    По данным дипломатических источников, Трамп может полностью остановить поддержку Киева.

    Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита в Брюсселе заявил, что война в Иране «не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине». При этом хозяин Белого дома ранее назвал НАТО «бумажным тигром» и обвинил альянс в трусости за бездействие в регионе.

    Дипломаты указывают на риск дефицита ракет для систем ПВО Patriot, которые сейчас массово расходуются Эмиратами. В Брюсселе боятся возникновения ситуации, когда Вашингтон будет вынужден выбирать только один конфликт для ресурсного обеспечения, пожертвовав интересами Киева.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб предложил Трампу разменять участие в конфликте в Ормузском проливе на помощь Украине. Европейские политики попытались надавить на главу Белого дома для возвращения к военной поддержке Киева. Политолог Александр Рар называл отказ ЕС от помощи Вашингтону следствием обиды на скрытность американского руководства.

