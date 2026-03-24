ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейский союз и Австралия заключили соглашение о свободной торговле, сообщает Bloomberg.

Этот договор завершает почти десятилетние переговоры и направлен на снижение издержек для австралийских потребителей, а также на открытие новых рынков для производителей. Соглашение предусматривает отмену пошлин на ключевые австралийские товары, такие как вино, морепродукты и продукты садоводства, а также установление квот на беспошлинный ввоз говядины, баранины, козлятины и сырья сахарного тростника.

Параллельно был подписан Пакт о партнерстве в сфере безопасности и обороны для улучшения сотрудничества в управлении кризисами и совместном противодействии угрозам. Стороны также договорились о сотрудничестве в области стратегических сырьевых ресурсов, что особенно актуально после недавних ограничений экспорта редкоземельных металлов со стороны Китая. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что соглашения демонстрируют жизнеспособность международной торговой системы, основанной на правилах: «В нашем случае открытая торговля дает положительный результат. Доверие важнее сделок».

Среди ключевых условий договора – поэтапное введение квот на ввоз 30,6 тыс. тонн австралийской говядины, 25 тыс. тонн баранины и козлятины, а также беспошлинный доступ 35 тыс. тонн сахарного тростника в страны Евросоюза. Взамен Австралия отменит пошлины на европейские сыры, шоколад, мясные продукты и вина. Австралийским производителям предстоит отказаться от использования большинства географических названий для брендированной продукции, кроме отдельных исключений, таких как фета и грюйер.

Детали соглашения вызвали резкую критику у австралийских фермеров: президент Национальной федерации фермеров Хамиш МакИнтайр расценил сделку как «чрезвычайно разочаровывающую» и не приносящую ощутимых выгод для отрасли. Представители мясной и молочной индустрии заявили, что соглашение ограничивает их возможности на европейском рынке.

В рамках переговоров также обсуждался вопрос налога на роскошные автомобили: Австралия согласилась поднять порог для электромобилей до 120 тыс. австралийских долларов. По словам представителя Евросоюза Мароша Шефчовича, сотрудничество по сырьевым материалам позволит снизить зависимость от Китая, что имеет как экономическое, так и стратегическое значение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия и ЕС согласовали договор о свободной торговле и заключили соглашение о партнерстве в сфере безопасности и обороны.

ЕС и МЕРКОСУР заключили торговое соглашение, создающее зону свободной торговли.

Австралия и Индонезия заключили новое соглашение о безопасности для укрепления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.