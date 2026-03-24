Минздрав Израиля сообщил о 5 тыс. пострадавших за время конфликта с Ираном

Минздрав Израиля сообщил о 5 тыс. раненых в ходе конфликта с Ираном

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба израильского министерства здравоохранения проинформировала о значительном числе граждан, получивших травмы различной степени тяжести за время боевых действий, передает РИА «Новости».

«С начала операции «Рык льва», по состоянию на 7.00 утра вторника, 24 марта, в больницы были доставлены 4829 пострадавших, в настоящее время госпитализированы 111 человек, из которых 12 в тяжелом состоянии, 21 в состоянии средней тяжести и 78 с легкими ранениями», – говорится в сообщении.

За последние сутки в медицинские учреждения поступили 122 человека. Из них два пациента находятся в состоянии средней тяжести, 118 получили легкие травмы, а двое обратились с тревожным состоянием.

Вашингтон и Тель-Авив начали наносить удары по целям в Иране 28 февраля. Тегеран осуществляет ответные атаки по израильской земле и военным объектам США в ближневосточном регионе.

Ранее правительственный пресс-офис Израиля сообщил о 24 погибших и 592 раненых в результате трехдневных ракетных атак.

Тегеран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.