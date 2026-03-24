Трамп проголосовал по почте, несмотря на критику

Tекст: Ольга Иванова

Американский лидер проголосовал по почте на внеочередных выборах в Палм-Бич (Флорида), несмотря на его давнюю критику дистанционного голосования, сообщает The Washington Post.

По данным местной избирательной комиссии, экс-президент, зарегистрированный на своей резиденции Мар-а-Лаго, отправил бюллетень по почте на выборах в законодательное собрание штата. Представитель избирательной комиссии подтвердил точность этой информации.

На встрече с рабочей группой по вопросам правоохранительных органов в Мемфисе Трамп вновь назвал голосование по почте «жульничеством по почте» и заявил: «Я называю это мошенничкеством по почте, и мы должны что-то с этим делать». При этом он активно продвигает законопроект «Закон о спасении Америки», который предполагает ужесточение правил дистанционного голосования по всей стране.

Президент США мог проголосовать лично, так как находился в Палм-Бич в выходные, а досрочное голосование было доступно до воскресенья. В прошлом он неоднократно публично осуждал голосование по почте, несмотря на то что в 2024 году им воспользовалась примерно треть американских избирателей.

По словам Оливии Уэйлс, пресс-секретаря Белого дома, этот случай «не является новостью», поскольку Трамп проживает в Вашингтоне, а голосует во Флориде, что объясняет использование голосования по почте.

Глава Белого дома поддержал кандидата Джона Мэйплза, который назвал эту поддержку «сюрреалистичной» и заявил, что влияние Трампа «будет ощущаться поколениями»

Демократы в подобных округах с начала второго срока Трампа показывают результаты выше ожидаемых, что придает им уверенности накануне промежуточных выборов.

Демократический кандидат Эмили Грегори отметила, что голосование по почте – это «безопасный, надежный и удобный способ реализовать свое право, не отвлекаясь от забот о семье и работе».

В августе прошлого года Трамп пообещал издать указ, направленный на запрет голосования по почте и использование электронных систем на выборах.