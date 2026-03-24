Politico: FIFA обвинили в завышении цен на билеты на ЧМ

Tекст: Дмитрий Зубарев

FIFA столкнулась с жалобой в Европейскую комиссию из-за ценовой политики на билеты чемпионата мира по футболу, сообщает Politico.

Европейская организация защиты прав потребителей Euroconsumers совместно с объединением Football Supporters Europe обвиняют FIFA в злоупотреблении монопольным положением: по их мнению, организация навязывает завышенные цены и несправедливые условия для болельщиков.

В жалобе, с которой ознакомился Politico, говорится о нарушениях статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза, запрещающей злоупотребление доминирующим положением на рынке. «FIFA обладает полной монополией на продажу билетов на чемпионат мира», заявила представитель Euroconsumers Роман Арманго. Она подчеркнула, что FIFA использует это преимущество для установления цен, которые были бы невозможны при конкуренции, а также скрывает информацию от покупателей и вынуждает их принимать поспешные решения.

По словам активистов, непрозрачность в вопросах категорий билетов и рассадки, а также система «переменного ценообразования» приводят к росту стоимости. Например, билеты на финал теперь начинаются от более чем 4 тыс. долларов, что делает пребывание на чемпионате мира 2026 года недоступным для большинства обычных болельщиков. Кроме того, покупателей могут ожидать дополнительные расходы, такие как сборы при перепродаже в размере около 15%.

Жалоба также обвиняет FIFA в использовании «тёмных паттернов» – маркетинговых тактик, искусственно создающих ощущение срочности и вынуждающих покупателей торопиться с решением. Давление на FIFA в Брюсселе усиливается и из-за проблем с безопасностью: еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф напомнил об угрозах для болельщиков, связанных с войной в Иране, и отметил, что FIFA пока не предоставила новых гарантий безопасности.

Инициаторы жалобы ссылаются на решение суда по делу Super League в декабре 2023 года, согласно которому FIFA и UEFA могут подпадать под антимонопольное регулирование ЕС при осуществлении коммерческой деятельности. Euroconsumers призывают Еврокомиссию немедленно вмешаться, ввести ограничения на цены и добиться прозрачности процесса продажи билетов. «Мы просим Комиссию принять срочные меры. Когда матчи будут сыграны, вред для болельщиков уже нельзя будет исправить», – заявила Арманго.

Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф раскритиковал президента ФИФА Джанни Инфантино из-за проблем с безопасностью предстоящего турнира.

Ранее Международная федерация футбола пересмотрела стоимость билетов на матчи чемпионата мира на фоне негативной реакции болельщиков.

Госсекретарь США Марко Рубио предупредил владельцев билетов об отсутствии гарантий на въезд в страну.