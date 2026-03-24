ЦАХАЛ сообщил об уничтожении более 3 тыс. объектов на территории Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о масштабных атаках на объекты в Иране, передает РИА «Новости».
«Силы ЦАХАЛ продолжают наносить удары по целям на территории Ирана: с начала операции «Рык льва» было уничтожено более 3 тыс.объектов», – говорится в официальном сообщении израильских военных.
Бомбардировки по иранским городам, включая столицу Тегеран, начались 28 февраля по инициативе США и Израиля. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.
В ответ Иран наносит удары по израильским территориям, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Противостояние продолжается, обе стороны несут потери.
ЦАХАЛ сообщил, что приступил к выполнению боевых задач по поражению правительственных объектов в Ширазе и Тебризе.