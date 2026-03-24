ЦАХАЛ сообщил об уничтожении более 3 тыс. объектов на территории Ирана

Израильская армия отчиталась об атаке на 3 тыс. иранских объектов

Tекст: Мария Иванова

Армия обороны Израиля сообщила о масштабных атаках на объекты в Иране, передает РИА «Новости».

По заявлению пресс-службы, с начала вооруженного противостояния израильские силы поразили более 3 тыс. целей по всей территории страны.

«Силы ЦАХАЛ продолжают наносить удары по целям на территории Ирана: с начала операции «Рык льва» было уничтожено более 3 тыс.объектов», – говорится в официальном сообщении израильских военных.

На ваш взгляд Как США будут вести военные действия против Ирана дальше? Усилят удары

Ослабят удары

Сохранят удары на прежнем уровне

Прекратят удары

Голосовать Результаты

Бомбардировки по иранским городам, включая столицу Тегеран, начались 28 февраля по инициативе США и Израиля. Сообщается о разрушениях и жертвах среди гражданского населения.

В ответ Иран наносит удары по израильским территориям, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока. Противостояние продолжается, обе стороны несут потери.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля начала наносить новые удары по иранской инфраструктуре в Тегеране.

ЦАХАЛ сообщил, что приступил к выполнению боевых задач по поражению правительственных объектов в Ширазе и Тебризе.