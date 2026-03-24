Генетики раскрыли причину вымирания неандертальцев

Ученые объяснили исчезновение неандертальцев потерей генетического разнообразия

Tекст: Мария Иванова

Анализ ДНК неандертальцев позволил ученым проследить, как суровые климатические изменения привели к их исчезновению, сообщает New Scientist.

Около 75 тыс. лет назад резкое похолодание вынудило неандертальцев сосредоточиться в юго-западной Франции, где их численность и генетическое разнообразие сильно сократились. Когда климат вновь стал мягче, вид расселился по большей территории, но большая часть линий уже была утрачена.

Козимо Пост из Тюбингенского университета отметил: «Ближе к концу истории неандертальцев, должно быть, произошла смена популяции». Исследования ДНК десяти неандертальцев из разных регионов Европы и сравнение с предыдущими данными показали, что почти все поздние представители принадлежали к одной линии, возникшей около 65 тыс. лет назад.

Учёные также обнаружили исключение – индивида Торина из Гротт Мандрен во Франции, чья ДНК относилась к древней родословной, что говорит о том, что отдельные ветви всё же пережили массовое сокращение численности.

По мнению специалистов, жизнь малыми изолированными группами, насчитывающими от трёх до 60 особей, способствовала накоплению вредных мутаций и делала популяции особенно уязвимыми для случайных бедствий, что приблизило их исчезновение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, исследователи связали наличие генов неандертальцев с возникновением головных болей у современных людей.

Специалисты рассматривали конкуренцию с кроманьонцами в качестве одной из версий вымирания этого древнего вида.

Генетики также выделили уникальную и ранее неизвестную ветвь человеческого рода при изучении древних останков.