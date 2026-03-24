    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель
    24 марта 2026, 10:48 • Новости дня

    Politico: В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Доступ немецких правых политиков из партии «Альтернатива для Германии» к конфиденциальным базам данных Евросоюза вызвал опасения по поводу передачи чувствительной информации Москве, пишут американские СМИ.

    Немецкие парламентарии, включая представителей партии «Альтернатива для Германии», имеют доступ к базе данных с тысячами документов, пишет Politico.

    Среди файлов содержатся конфиденциальные записи встреч послов, где обсуждаются геополитические вопросы и использование замороженных российских активов.

    «Проблема в том, что у нас есть партия АдГ, в отношении которой существуют обоснованные подозрения в утечке информации в Китай или Россию», – заявил депутат от «Зеленых» Антон Хофрайтер.

    Европейские дипломаты вынуждены менять формат общения, опасаясь, что сведения попадут к властям России. Один из источников издания отметил, что доступ депутатов АдГ к материалам оставляет «гигантскую дыру» в системе безопасности, несмотря на все меры предосторожности в Брюсселе.

    В самой партии отвергли обвинения в передаче сведений, назвав их безосновательными. База данных EuDoX, к которой имеют доступ 5 тыс. пользователей, создана для парламентского контроля и содержит документы с грифом «ограниченного пользования».

    В декабре 2025 года депутатов партии «Альтернатива для Германии» заподозрили в попытке передать Москве секретные сведения о национальной безопасности. СМИ сообщали, что руководство ЕС ограничило участие Венгрии в некоторых встречах из-за опасений информирования российской стороны.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    22 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Русскоязычные в Германии пожаловались на резкий рост цен на еду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Среди русскоязычных жителей Германии усилилось недовольство из-за подорожания продуктов питания, которое связывают с ростом стоимости топлива после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Массовые жалобы на повышение цен на продукты питания в Германии фиксируются среди русскоязычного населения, передает РИА «Новости». По сообщениям из чатов, особенно заметным рост стал за последние две недели, когда подорожание бензина отразилось на стоимости товаров в супермаркетах.

    Один из пользователей рассказал: «Соседка работает в магазине и говорит, что цены меняют с каждой новой доставкой на все выше». Другие отмечают, что цены изменяются почти ежедневно, и расходы на стандартную продуктовую корзину заметно выросли по сравнению с прошлыми месяцами.

    Жительница Екатерина написала, что за обычные покупки на сумму 130 евро они получили меньше товаров, чем раньше за 100 евро. Еще один участник отметил, что семья из четырех человек тратит на продукты до одной тысячи евро в месяц, несмотря на покупки в бюджетных супермаркетах.

    Участники русскоязычных сообществ связывают происходящее с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на топливо и последующему увеличению стоимости продуктов. В чате прозвучало мнение, что летом стоит ожидать дальнейшего роста инфляции и еще большего удорожания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие автовладельцы из-за обострения ближневосточного конфликта устремились на заправки на фоне ожидаемого взрывного роста цен на бензин. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к резкому росту цен на природный газ и нефть в Европе и ослаблению евро к доллару. В немецких городах на фоне подорожания продуктов жители сообщили о росте популярности русских магазинов и подорожании мяса на 200–220% и сахара на 60%.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    24 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Фон дер Ляйен рассказала о боли при отказе от газа из России в 2022 году

    @ Lian Yi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вынужденный резкий отказ от российских энергоресурсов в 2022 году стал тяжелым испытанием для экономики и жителей Европейского союза, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила о вынужденной необходимости прекратить закупки топлива у Москвы буквально «за одну ночь», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот шаг оказался крайне чувствительным для европейцев.

    «Рост цен на топливо болезненен для наших граждан… Мы в Европе переосмысливаем свои зависимости, особенно от российского газа. Были предупреждающие сигналы, и мы усвоили этот урок самым трудным образом в феврале 2022 года», – пожаловалась фон дер Ляйен.

    Политик также предложила местным депутатам представить ситуацию, при которой Австралии пришлось бы мгновенно остановить продажу железной руды. Она подчеркнула, что именно в таком положении оказалась Европа после введения запрета на российское голубое топливо.

    Ранее фон дер Ляйен исключила возможность закупок российского газа даже при дефиците энергии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл отказ от российских ресурсов выстрелом в ногу европейским избирателям.

    23 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    Рар: Борьба СДПГ за рейтинг может разрушить хрупкое правительство Мерца

    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Теряющая популярность в Германии Социал-демократическая партия может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние федерального правительства, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Христианско-демократический союз обошел СДПГ на выборах в земле Рейнланд-Пфальц.

    «Результаты выборов в земле Рейнланд-Пфальц не стал сенсационным. Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия (СДПГ) в западных регионах Германии по-прежнему являются системными партиями. Что касается «Альтернативы для Германии» (АдГ), то она, скорее, набирает вес в восточных землях», – объяснил германский политолог Александр Рар.

    Спикер обратил внимание на тенденцию снижения рейтинга СДПГ как партии рабочих и служащих. «Уже несколько лет наблюдается закат этой традиционной силы в Германии. Избиратели перестали ей доверять, рабочий класс голосует за АдГ из протеста против политики нынешнего правительства – ХДС/СДПГ. «Зеленые», которые также считаются левыми, обгоняют социал-демократов», – отметил он.

    «В этой связи для канцлера ФРГ Фридриха Мерца возникает проблема: его партнер по коалиции начинает серьезно сдавать позиции. СДПГ может изменить ситуацию, если начнет продвигать левые идеи – встанет на старый путь классовой борьбы. Но это разрушит и без того хрупкое состояние правительства», – предупредил эксперт.

    «С моей точки зрения, СДПГ должна позиционировать себя как партия мира, перестать поддерживать только Зеленского на Украине и жестче критиковать Израиль и США за операцию в Иране. В этом случае социал-демократы получили бы существенное приращение избирателей. Но политкорректность и «инквизиция» СМИ не позволят СДПГ стать партией мира», – посетовал Рар.

    Ранее партия канцлера ФРГ Фридриха Мерца Христианско-демократический союз (ХДС) одержала победу на выборах в западной земле Рейнланд-Пфальц, набрав 31%. Йенс Шпан, лидер парламентской фракции в Берлине, назвал произошедшее «историческим событием». «Это дает нам импульс для борьбы на федеральном уровне», – добавил он.

    Успех отмечается на фоне поражения партнеров Мерца по федеральной коалиции – Социал-демократической партии (СДПГ), которая заняла второе место с 25,9%. Произошедшее может усугубить кризис в Германии и дестабилизировать федеральное правительство, поскольку партия стремится привлечь на свою сторону остатки левоориентированного электората, пишет Politico.

    Однако наибольший прирост голосов получила «Альтернатива для Германии» (АдГ). Она увеличила свою поддержку более чем вдвое – до 19,5% по сравнению с предыдущими выборами. Согласно соцопросам, партия имеет все шансы одержать победы в нескольких восточных землях на выборах, запланированных на сентябрь. «Избиратели высоко ценят нашу работу в качестве оппозиционной партии. Мы продолжим этот путь, чтобы войти в состав правительства на следующих выборах», – заявила Алиса Вайдель, одна из лидеров АдГ.

    Стоит также отметить, что СДПГ потерпела поражение в Мюнхене, проиграв второй тур выборов мэра «Зеленым» с двузначным отрывом. Социал-демократы управляли столицей Баварии на протяжении нескольких десятилетий. В этой связи Ларс Клингбейль, один лидеров партии, уже анонсировал запуск обсуждения кадровых вопросов.

    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    23 марта 2026, 09:07 • Новости дня
    Христианские демократы Мерца одержали победу на выборах в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за более чем 30 лет Христианско-демократический союз обошел социал-демократов на выборах в Рейнланд-Пфальце, получив 31% голосов.

    Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца одержал победу на выборах в ландтаг Рейнланд-Пфальца, сообщает ТАСС.

    По предварительным данным, опубликованным на сайте земельной избирательной комиссии, ХДС набрал 31% голосов, опередив Социал-демократическую партию Германии, которая получила 25,9%. Для СДПГ это первое поражение на выборах в этом регионе с 1991 года.

    Третье место заняла «Альтернатива для Германии», набравшая 19,5% голосов. Это практически вдвое больше, чем на прошлых выборах в 2021 году, и лучший результат партии в западной части страны. В ландтаг также проходят «Зеленые» с поддержкой 7,9% избирателей, остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

    Свободная демократическая партия, ранее входившая в правящую коалицию на федеральном уровне, набрала лишь 2,1% и не получила мест в новом составе парламента. Правом голоса на этих выборах обладали почти 3 млн человек, явка составила 68,5%, что выше показателя 2021 года.

    Эксперты полагают, что провал СДПГ усилит внутренние разногласия и давление на руководство партии, в частности по вопросам социальной политики и миграции. Уже после объявления результатов выборов некоторые социал-демократы потребовали отставки сопредседателя партии Ларса Клингбайля, который занимает пост министра финансов Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье проходят выборы в ландтаг федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени, что соответствует 10.00 по московскому времени.

    21 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Цены на дизельное топливо в ФРГ приблизились к историческому рекорду

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость дизельного топлива в Германии за два дня выросла до уровня, почти достигшего исторического максимума марта 2022 года.

    Средняя цена дизеля за два дня выросла более чем на 12 евроцентов, составив 2,291 евро за литр, передает РИА «Новости». Автоклуб ADAC отмечает критическую ситуацию на рынке.

    «В пятницу, 20 марта, E10 стоил в период утреннего пика 2,147 евро за литр, а дизель – 2,324 евро», – говорится в сообщении организации.

    Текущие показатели почти достигли антирекорда четырехлетней давности. Разница с историческим максимумом марта 2022 года составляет лишь три евроцента. Тогда литр топлива стоил 2,321 евро.

    На фоне подорожания эксперты потребовали от правительства снизить налоги на горючее. Власти связывают скачок цен с обострением конфликта на Ближнем Востоке. Парламент рассматривает запрет на повышение стоимости бензина чаще одного раза в день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость горючего в Германии продолжила рост еще в середине марта на фоне обострения международной обстановки.

    Власти ФРГ ранее приняли решение высвободить часть нефти из стратегических резервов для стабилизации рынка.

    21 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Политолог Арьков: Ситуация с Ираном вскрыла беспомощность западных систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние события на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченные возможности ПВО западных стран, особенно на фоне неэффективности израильского «Железного купола» против атак из Ирана, заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

    Виталий Арьков заявил, что эскалация ситуации вокруг Ирана показала беспомощность израильского «Железного купола» и американских систем ПВО. По его словам, США также не спешат выполнять обязательства по защите своих союзников, передает РИА «Новости.

    Эксперт отметил, что страны Европы, в частности Франция и Германия, отказались поддерживать США и Израиль в конфликте с Ираном, опасаясь экономических последствий и возможных атак иранских ракет.

    Арьков также раскритиковал позицию европейских стран, которые продолжают поддерживать «террористический киевский режим», надеясь вынудить Россию принять условия Запада. Он подчеркнул, что Москва отвергает ультиматумы, а военная поддержка Киева осуществляется на условиях выгодных западным военным концернам, интересы которых лоббируются европейскими лидерами.

    Эксперт добавил, что подобные схемы финансирования использовались и при администрации Джо Байдена в интересах его окружения, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в период закупок американских вакцин. Арьков напомнил, что лидеры Словакии и Венгрии поддерживают хорошие отношения с Дональдом Трампом.

    По мнению аналитика, действия Киева по блокировке нефтепровода «Дружба» на Украине и ущемление интересов Словакии и Венгрии связаны с политической борьбой между группой Трампа и представителями Демократической партии США, а ситуация с Украиной используется для давления на республиканцев перед выборами в 2026 году.

    Новая война на Ближнем Востоке создала угрозу дефицита боеприпасов для украинской системы ПВО.

    Лидеры стран Евросоюза оказались неспособны принять активные меры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране.

    22 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Германия столкнулась с дефицитом яиц накануне Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Острый дефицит куриных яиц наблюдается в ключевых регионах Германии из-за вспышек болезней птиц и сокращения импорта перед Пасхой.

    Острый дефицит куриных яиц зафиксирован в ряде федеральных земель Германии перед католической Пасхой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ. Министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии отмечает, что уровень самообеспеченности яйцами в марте 2026 года снизился ниже 72%. Ситуация осложняется вспышками инфекций среди птиц, сокращением импорта из Евросоюза и сезонным ростом спроса.

    Особенно острая нехватка яиц наблюдается в Берлине и Бранденбурге. Газета Berliner Morgenpost пишет, что с конца февраля в регионе из-за болезни Ньюкасла было уничтожено около 1,2 млн кур-несушек, что парализовало поставки в столицу и привело к исчезновению недорогих яиц в крупнейших дисконтных сетях. В Саксонии-Анхальт последствия вспышки заболевания осенью 2025 года до сих пор сказываются на производстве, поскольку тогда было уничтожено 40 тыс. кур-несушек, и отрасль не успела восстановиться, отмечает газета Mitteldeutsche Zeitung.

    В Тюрингии птицефабрики работают с большими ограничениями из-за новых карантинных зон после очередной вспышки птичьего гриппа H5N1. В результате логистика и отгрузка продукции с ряда предприятий региона оказались заблокированы.

    В Баден-Вюртемберге, по сообщениям телеканала SWR, дефицит ощущается не только в магазинах, но и на традиционных рынках. Местные фермеры вынуждены ограничивать продажи яиц «в одни руки», чтобы сохранить предложение для постоянных клиентов.

    В Баварии, как утверждает портал BR24, основной причиной пустых полок стали сбои внутренних поставок. Птицеводы из северных земель Германии прекратили отправку продукции на юг, а мартовские вспышки птичьего гриппа в районе Дахау только усугубили ситуацию: фермеры описывают рынок как «практически пустой».

    В Северном Рейне-Вестфалии перебои вызваны снижением импорта из Нидерландов, сообщает телеканал WDR. Причиной этого стали ужесточённые экологические правила в ЕС, а также массовые закупки яиц перерабатывающими предприятиями, что практически полностью «вымыло» товар из магазинов перед Пасхой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские органы санитарного контроля обнаружили в украинских яйцах, импортируемых в Евросоюз, остаточные следы запрещенных антибиотиков группы нитрофуранов и вещества AOZ.

