TWZ сообщил о ключевых испытаниях новых систем F-22 и B-52

Tекст: Дмитрий Зубарев

Испытательные полеты с участием истребителя F-22 с новыми внешними баками и инфракрасными сенсорными контейнерами, а также бомбардировщика B-52H с крылатыми ракетами AGM-181A LRSO прошли над пустыней Мохаве, передает TWZ.

Фото испытаний опубликовал авиационный фотограф Джарод Хэмилтон.

F-22 получил так называемые стелс-баки и новые сенсорные контейнеры, которые входят в пакет модернизации «Raptor 2.0». Представитель Lockheed Martin сообщила, что новые баки имеют низкое сопротивление и могут не сбрасываться даже в бою, что позволяет сохранять маневренность и скрытность. Сенсорные контейнеры повышают эффективность обнаружения стелс-целей, особенно актуальных для Индо-Тихоокеанского региона. Интеграция новых систем продолжается, сроки их поступления в войска пока не раскрываются.

B-52H впервые был замечен с двумя опытными образцами AGM-181A LRSO – новейшей ядерной крылатой ракетой, которая должна заменить существующие AGM-86B. AGM-181A оснащается модернизированной термоядерной боеголовкой W80-4, которая обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Ожидается, что ракета поступит на вооружение в 2030 году, при этом серийное производство начнется с 2027 года. Окончательными носителями ракеты станут B-52H и перспективный B-21 Raider.

Масштабные испытания проходят на фоне ускоренного внедрения новых авиационных технологий ВВС США, включая B-21, истребитель шестого поколения F-47 и беспилотники CCA, которые будут приняты на вооружение в ближайшие 15–20 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский фотограф-любитель Иэн Реккио в Калифорнии сфотографировал бомбардировщик B-52H с подвешенными под крыльями новыми крылатыми ракетами AGM-181A LRSO с ядерным боезарядом.

Военно-воздушные силы США 17 января провели второй испытательный полет стратегического стелс-бомбардировщика шестого поколения B-21 Raider.

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor эксплуатируется только в США и состоит на вооружении ВВС и Национальной гвардии, а его серийное производство завершилось после выпуска 187 машин.