США убили командира проиранского ополчения в Ираке

Американский авиаудар по штабу в Анбаре привёл к гибели командира и 14 бойцов

Tекст: Мария Иванова

Атака была совершена на объект в западной части страны. Жертвами налета стали руководитель оперативной группы Саад Даваи и еще 14 человек, передает РИА «Новости».

В организации подтвердили потери: «Силы народной мобилизации скорбят по группе героических бойцов, погибших вместе с командующим оперативной группой в провинции Анбар Саадом Даваи в результате вероломной американской атаки на оперативный штаб».

Представители движения также обнародовали полный список имен и фамилий всех погибших при бомбардировке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штаб народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» в провинции Бабиль подвергся атаке с воздуха. При ударе по объекту шиитских формирований близ Киркука погибли четверо бойцов.