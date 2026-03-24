Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

Астроном Алексеев назвал даты самых ярких весенних звездопадов

Tекст: Мария Иванова

Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидается в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости».

Как рассказал научный сотрудник ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, первый звездопад сезона придется на ночь на 23 апреля. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.

«Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес – как поток поведет себя в этом году», – отметил Алексеев. Он напомнил, что поток Лирид известен неожиданными всплесками в прошлых столетиях, но предугадать их появление нельзя.

Следующий максимум придется на 5 мая, когда над Землей пройдут Эта-Аквариды, связанные с кометой Галлея. В эту ночь их активность может достигать 65 метеоров в час. Астроном советует наблюдать явление за пределами города, где нет сильной засветки.

Эксперт также пояснил, что для наблюдения метеоров телескоп не нужен – из-за высокой скорости объектов они видны невооруженным глазом или с помощью широкоугольных камер.

