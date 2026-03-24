  • Новость часаПри взрыве в Севастополе погибла многодетная мать и певчая храма
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ВКС получили в небе над Украиной приоритетную цель
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    Олег Митволь вышел на свободу
    Российский посол указал Британии на ответственность за удар ВСУ по Брянску
    В результате взрыва в Севастополе погибли мирные жители
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Bloomberg: Ближний Восток массово переходит на корейские комплексы ПВО
    Орбан предложил венграм выбрать между ним и Зеленским
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»
    24 марта 2026, 09:59 • Новости дня

    Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов

    Tекст: Мария Иванова

    В апреле и мае в небе можно будет увидеть особенно яркие звездопады Лириды и Эта-Аквариды, максимум которых придется на ночи 23 апреля и 5 мая, сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

    Пик весенних метеорных потоков Лириды и Эта-Аквариды ожидается в ближайшие недели, сообщает РИА «Новости».

    Как рассказал научный сотрудник ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев, первый звездопад сезона придется на ночь на 23 апреля. В этот период можно будет наблюдать до 20 метеоров в час.

    «Спрогнозировать рост активности практически невозможно, и в этом и есть интерес – как поток поведет себя в этом году», – отметил Алексеев. Он напомнил, что поток Лирид известен неожиданными всплесками в прошлых столетиях, но предугадать их появление нельзя.

    Следующий максимум придется на 5 мая, когда над Землей пройдут Эта-Аквариды, связанные с кометой Галлея. В эту ночь их активность может достигать 65 метеоров в час. Астроном советует наблюдать явление за пределами города, где нет сильной засветки.

    Эксперт также пояснил, что для наблюдения метеоров телескоп не нужен – из-за высокой скорости объектов они видны невооруженным глазом или с помощью широкоугольных камер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пик активности метеорного потока Лириды прогнозировался на 22 апреля.

    Ученые ранее объяснили частое появление метеоров над Уралом развитой сетью камер наблюдения.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    @ CERN-PHOTO

    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    Комментарии (11)
    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    Компания «Бюро 1440» успешно запустила 16 спутников группировки «Рассвет»

    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    Комментарии (9)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (4)
    23 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    Одна из антенн запущенного к МКС «Прогресса» осталась нераскрытой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После запуска грузового корабля «Прогресс МС-33» к МКС одна из антенн осталась в нераскрытом положении, космонавт Сергей Кудь-Сверчков проведет операцию стыковки в ручном дистанционном режиме, сообщил Роскосмос.

    Антенна системы КУРС должна была обеспечивать автоматическую стыковку корабля с МКС, передает РИА «Новости».

    Специалисты проводят контроль всех параметров полета и подготовку к стыковке в ручном телеоператорном режиме. Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что операция «регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Стыковку корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируют провести 24 марта в 16.35 мск.

    Комментарии (6)
    22 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым успешным пуском ракеты после завершения ремонта стартового стола, сообщает РИА «Новости». Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

    Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

    Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».

    Комментарии (6)
    22 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Ракета «Союз» с «Прогрессом» стартовала с Байконура

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура, сообщили в Центре управления полетами, где идет трансляция пуска.

    Особенностью этого запуска стало размещение на головном обтекателе эмблемы, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина – логотипа Недели космоса, включающего цифру 65, схематичный корабль и знаменитое «Поехали!», передает РИА «Новости».

    Ракета выйдет на низкую околоземную орбиту через 8 минут 49 секунд после старта. «Прогресс» отделится от третьей ступени и проведет более 49 часов в полете к МКС, где стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 16:35 по московскому времени 24 марта.

    На борту корабля находятся грузы для экипажа и научных исследований, включая оборудование для эксперимента по изучению солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которое космонавты установят снаружи станции. Также доставляются более 800 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 50 килограммов кислорода и продуктовые рационы для экипажа МКС.

    В воскресенье госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.

    Комментарии (3)
    22 марта 2026, 07:45 • Новости дня
    В Белоруссии ученые разработали кефирный продукт с бактерией долголетия

    Tекст: Катерина Туманова

    Гена долголетия не существует, но есть гены, которые ассоциированы с долголетием, и бактерия, которая снижает воспаление и продлевает жизнь, рассказал замдиректора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Белоруссии Павел Морозик.

    Ученый рассказал, что долголетие можно сравнить с оркестром, так как это комплекс различных состояний.

    «В первую очередь, – генетика, причем по ряду факторов: метаболизм липидов, витаминов, устойчивость к стрессам, окислительному стрессу и так далее. В общем, все, что связано со здоровьем, можно относить к генам долголетия. Каждый вносит небольшой вклад, и только в комплексе они ассоциированы с ним», – рассказал Морозик в интервью «Белта.

    Он добавил, что группа ученых проводила исследование белорусских долгожителей и выявила у них ряд генов, которые участвуют в обмене белков, жиров и углеводов, ассоциированы с устойчивостью к стрессам, а также провели анализ микробиома.

    «В результате чего обнаружили бактерию, которая обновляет стенки кишечника и таким образом борется с воспалением. Благодаря ей снижается риск заболеваний, что тоже продляет годы», – поделился ученый.

    По его словам, чудо-бактерию можно пересаживать другим людям, над чем и работает команда исследователей.

    «Создаем кефирный продукт, который будет содержать эту бактерию, аккермансию. Уже находимся на финальном этапе и надеюсь, что скоро он появится в магазинах, чтобы каждый мог его купить», – обнадежил жаждущих долголетия Морозик.

    Комментарии (2)
    21 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Гигантское облако плазмы ударило по магнитному полю Земли

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной поток солнечной плазмы достиг планеты, спровоцировав резкий рост индукции магнитного поля до критических значений, сообщили ученые.

    К нашей планете приблизилось как минимум еще одно облако плазмы, передает Лаборатория солнечной астрономии. Исследователи зафиксировали значительный рост показателей, превышающий порог экстремально высоких значений, который начинается от 25 нанотесла.

    «Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, что впечатляет, если честно», – отмечают специалисты.

    Ученые подчеркивают, что нынешнее затишье на графиках магнитных бурь является обманчивым. Ситуация может резко измениться через два или три часа.

    В этот период вероятно начало второго этапа полярных сияний. Эксперты полагают, что грядущее атмосферное явление окажется даже мощнее, чем события вчерашнего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геомагнитный шторм на Земле достиг уровня G3.

    Астрономы ИКИ РАН ранее спрогнозировали прохождение нескольких выбросов в течение недели.

    До этого специалисты сообщали о третьей с начала года магнитной буре.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 17:35 • Новости дня
    Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Олег Кононенко, Герой России и рекордсмен по пребыванию на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», – подчеркнул Баканов во время пуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура. Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.

    Во вторник Кононенко сообщил, что первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей.

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    Госкомиссия допустила к пуску «Союз-2.1а»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», сообщила российская госкорпорация «Роскосмос».

    Старт ракеты запланирован на 22 марта в 15:00 по московскому времени, а стыковка с Международной космической станцией должна состояться 24 марта в 16:35 по Москве.

    Грузовой корабль доставит на станцию более 1,2 тонны различных грузов для экипажа и систем станции, более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции.

    По информации заведующего отделом питания ИМБП РАН Александра Агуреева, экипажу МКС будут доставлены разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом, заливного осетра, а также сливочный и шоколадный сыры.

    Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которым предстоит провести работы вне станции, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Все они прибыли на МКС 27 ноября прошлого года на корабле «Союз МС-28».

    «Прогресс МС-33» станет уже 186-м кораблем этой серии, а ранее к МКС пристыковались 96 таких грузовиков. На станции сейчас находится предыдущий корабль «Прогресс МС-32». Корабль «МС-31» освободил место для нового аппарата на модуле «Поиск» 16 марта и был в тот же день сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    В США метеорит рухнул на жилой дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесное тело распалось на части над штатом Техас, и один из обломков прошил насквозь кровлю частного здания недалеко от Хьюстона, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в американском штате Техас, часть космического объекта угодила в частное домовладение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Объект развалился на несколько частей в воздухе, один из метеоритов пробил дыру размером с кулак в крыше дома к северу от Хьюстона.

    По данным экстренных служб, в результате редкого происшествия никто из людей не пострадал.

    Ранее в марте крупный метеорит массой около семи тонн взорвался в небе над американским штатом Огайо. Также небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-33» решили стыковать с МКС в ручном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским членам экипажа Международной космической станции предстоит взять на себя управление грузовым кораблем из-за технической неполадки с антенной, сообщил Роскосмос.

    Стыковка запланирована на 24 марта, после выхода на орбиту одна из антенн системы «Курс» не раскрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

    «Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля «Прогресс МС-33» на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС», – добавили там.

    Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко отметил, что подобные операции регулярно отрабатываются на тренировках и понятны экипажу. Непосредственно стыковку проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

    Напомним, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур 17 марта. Позднее носитель с космическим грузовиком стартовал к МКС.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Умер раскрывший генетическую природу рака нобелевский лауреат Джон Бишоп

    Tекст: Мария Иванова

    Лауреат Нобелевской премии Джон Бишоп, открывший роль собственных генов в развитии рака, скончался в США в возрасте 90 лет от пневмонии.

    О кончине выдающегося исследователя пишет газета Washington Post. Сын ученого Элиот подтвердил, что отец умер 20 марта в одной из больниц Сан-Франциско.

    В 1989 году Бишоп удостоился Нобелевской премии за изучение генетических корней онкологических заболеваний. Совместно с коллегой Гарольдом Вармусом он совершил прорыв в понимании природы рака.

    Ученые доказали, что онкогены не являются чужеродными элементами, заносимыми вирусами, а присутствуют в здоровых клетках. Это открытие кардинально изменило подходы к диагностике и лечению болезни, передает РИА «Новости».

    Благодаря работе Бишопа внимание медиков переключилось на выявление факторов, запускающих мутации нормальных генов. Впоследствии были созданы эффективные препараты, блокирующие развитие опухолей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Дэвид Балтимор скончался в США на 88-м году жизни.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутники CentiSpace-02 с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников CentiSpace-02 при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3», которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» состоялся с морской платформы в Желтом море у берегов восточной провинции Шаньндун, передает РИА «Новости». Ракета вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-02, предназначенных для различных задач.

    В сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) отмечается, что запуск был полностью успешным. «Запуск прошел полностью успешно», – говорится в официальном заявлении.

    Ракета-носитель «Цзелун-3» – четырехступенчатая твердотопливная система, разработанная компанией China Rocket Co. Ltd., которая является частью Китайского исследовательского института ракетной техники. Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту около 1,5 тонны полезного груза и может одновременно отправлять в космос более 20 спутников. Конструкция ракеты позволяет выполнять как наземные, так и морские запуски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3» при запуске с морской платформы у побережья провинции Гуандун. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники ранее успешно провела два космических запуска с разных космодромов, включая отправку двадцатой партии низкоорбитальных интернет-спутников ракетой «Чанчжэн-8А» с острова Хайнань. Корпорация CASC также успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов SatNet для развития национальной системы спутникового интернета.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 06:36 • Новости дня
    Российские ученые снизили риск отторжения зубных имплантов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Специалисты Сеченовского университета выяснили, что системный контроль уровня витамина D в крови пациентов, готовящихся к дентальной имплантации, и коррекция его дефицита под наблюдением врача позволяют свести к минимуму риски отторжения импланта, сообщили в пресс-службе университета, отметив, что такой подход позволяет достичь успеха в 97,4% случаев.

    Специалисты Сеченовского университета нашли способ минимизировать риск отторжения зубных имплантов с помощью контроля уровня витамина D в крови пациентов, сообщает ТАСС. Ученые провели масштабное исследование продолжительностью десять лет, в котором участвовали 384 человека в возрасте от 18 до 50 лет с частичной адентией и дефицитом витамина D. Всем им под наблюдением эндокринолога назначали курс холекальциферола (витамина D3) в индивидуальной дозировке.

    Результаты исследования продемонстрировали впечатляющую эффективность метода: в 97,4% случаев импланты успешно прижились. Однако у десяти участников выявили периимплантит – осложнение чаще встречалось у пациентов с выраженным или тяжелым дефицитом витамина D (менее 20 и 10 нанограмм на миллилитр соответственно). В подгруппе с тяжелым дефицитом частота осложнения достигала 25%.

    Профессор Екатерина Дьячкова подчеркнула, что скрининг и последующая коррекция уровня витамина D значительно повышают шансы на успех имплантации. При небольшом дефиците начинать процедуру можно до завершения курса витаминов, но при тяжелом недостатке сначала обязательно провести коррекцию под контролем специалиста.

    Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Applied Sciences (MDPI).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые повысили надежность саморастворяющихся медицинских имплантатов за счет новой технологии обработки магниевых сплавов. Ученые Южного федерального университета создали материал для «умных» костных имплантатов на основе минерала брушита, превращающегося в ткань, близкую к натуральной кости. Исследователи Томского политехнического университета разработали способ регулировать упругость титановых имплантатов под характеристики костной ткани человека с помощью 3D-печати.

    Комментарии (0)
    Главное
    ФСБ перехватила в Москве сотни бомб в стельках для обуви
    Axios назвал способных заключить мир с Трампом лидеров Ирана
    ЕС и Австралия подписали историческое торговое соглашение
    Мелони потерпела сокрушительное поражение на референдуме в Италии
    В ЕС испугались утечки секретных документов в Россию через АдГ
    Грузия похвасталась лучшим в Европе прогнозом роста экономики
    В Москве начали продавать куличи за 100 тыс. рублей