    24 марта 2026, 09:39 • Новости дня

    США предрекли большие потери при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американских военных в случае решения начать наземное вторжение в Иран, в том числе на остров Харк, ждут большие потери, поскольку вооруженный конфликт может растянуться на годы, заявил подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.

    Расмуссен заявил, что американские военные столкнутся с большими потерями в случае наземного вторжения в Иран, в том числе на остров Харк, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженный конфликт может затянуться на месяцы или даже годы.

    «Наземное вторжение приведет к большим жертвам и затягиванию конфликта на месяцы, если не на годы», – заявил Расмуссен. Он также считает, что в возможной операции могли бы участвовать морские пехотинцы США.

    По мнению эксперта, переброска войск потребует прохождения через Ормузский пролив либо высадки с другой стороны Персидского залива, со стороны Саудовской Аравии – оба варианта представляют значительные трудности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США оказался перед сложным выбором между продолжением боевых действий и выводом войск.

    Сенатор Крис Мерфи предрек гибель тысяч американцев в случае начала наземной операции.

    В Вашингтоне обсуждали вариант захвата нефтяного терминала на острове Харк силами спецназа.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном

    Ynet: США хотят урегулировать конфликт с Ираном до 9 апреля

    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном
    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассчитывают урегулировать конфликт с Ираном к 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

    В сообщении Ynet отмечается, что американцы выбрали именно эту дату как день окончания военных действий, ведя до нее активные переговоры, передает «Коммерсант».

    Как уточняет источник портала, завершение конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США посетить Израиль на празднование Дня независимости, которое пройдет 21-22 апреля. По словам собеседника, визит может быть приурочен к вручению американскому лидеру высшей государственной награды страны – Премии Израиля.

    Также издание сообщает, что на этой неделе должны пройти переговоры между США и Ираном в Пакистане.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    23 марта 2026, 19:12 • Новости дня
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    США похвастались ударом по снятым с вооружения советским ЗРК «Квадрат» в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы США в своих видеоотчетах о нанесении ударов по объектам противовоздушной обороны Ирана демонстрируют уничтожение техники, которая на самом деле давно снята с вооружения и, по сути, представляет собой ложные цели.

    Часть таких объектов, например комплексы «Квадрат» – экспортные версии советских 2К12 «Куб», фактически являются ложными целями, передает «Российская газета».

    Ранее американская сторона показывала поражение пусковой установки ЗРК HQ-2, являвющейся китайской копией советского комплекса С-75. В роликах неоднократно мелькали ЗРК «Квадрат», которые были захвачены в Иране еще в 80-е годы во время отражения нападения Ирака, либо позже поставлялись из Ливии, стран Восточной Европы, а также, возможно, с Украины.

    Кроме того, в одном из недавних видео был зафиксирован повторный удар по уже поврежденному ракетному комплексу MIM-23 Hawk американского производства, который Иран закупал еще в 70-е годы. Отмечается, что этот эпизод в американских отчетах мог быть представлен как отдельный новый успех, хотя речь идет о повторном уничтожении уже выведенного из строя объекта.

    Ранее США пригрозили ударами по энергетическим объектам Ирана.

    Сообщалось, что удары США и Израиля повредили 120 исторических памятников в Иране.

    23 марта 2026, 22:10 • Новости дня
    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске продовольственного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

    Дмитриев предупредил о риске еще одного кризиса из-за блокады Ормузского пролива
    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация вокруг Ормузского пролива способна привести к перебоям на рынке удобрений и создать угрозу для аграрного сектора, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Ситуация вокруг Ормузского пролива может обернуться серьезными проблемами для мировой аграрной отрасли, предупреждает глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    В своем заявлении он отметил, что обострение в этом стратегически важном регионе угрожает поставкам удобрений, а это, по его словам, напрямую ведет к риску продовольственного кризиса.

    «Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий – сельскохозяйственный кризис», – написал Дмитриев.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о серьезных потрясениях на рынках сырья и сельхозпродукции при закрытии Ормузского пролива.

    Блокировка Ираном транспортного маршрута спровоцировала рост цен на удобрения и угрозу продовольственного кризиса.

    Дмитриев предсказал неизбежные просьбы Евросоюза к России о поставках нефти и удобрений.

    23 марта 2026, 14:25 • Новости дня
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Трамп продлил ультиматум Ирану на пять дней
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    «Я поручил министерству обороны отложить любые военные удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на срок пять дней», – написал он в соцсети Truth Social, передает РИА «Новости».

    Американский президент отметил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. По его словам, обсуждения были обстоятельными, детальными и проходили в конструктивном ключе.

    Глава Белого дома добавил, что переговоры направлены на полное и окончательное урегулирование разногласий между сторонами на Ближнем Востоке. Он также сообщил, что консультации будут продолжены в течение текущей недели.

    Ранее президент США заявил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране «отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры».

    Накануне он пригрозил Ирану уничтожением электростанций из-за Ормузского пролива, потребовав открыть его для безопасного судоходства без каких-либо условий в течение 48 часов.

    23 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    NYT: США начали войну с Ираном из-за провалившегося плана «Моссада»
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вопреки ожиданиям президента США и разведки Израиля, массовое восстание против властей в Иране после начала войны так и не произошло – правительство страны сохраняет контроль.

    США начали войну против Ирана, рассчитывая на план «Моссада» по организации внутреннего восстания в стране, однако эти ожидания не оправдались, передает The New York Times.

    По данным издания, глава «Моссада» Дэвид Барнеа представил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и администрации Трампа стратегию, согласно которой иранская оппозиция сможет быстро подняться, а массовые беспорядки приведут к краху иранского правительства. Нетаньяху поддержал этот план, несмотря на сомнения американских и израильских аналитиков.

    В первые недели войны ни массовых протестов, ни восстания в Иране не произошло. Американские и израильские спецслужбы считают, что страх перед силовыми структурами в Иране сдерживает возможные выступления, а правительство страны, несмотря на удары, сохранило контроль.

    В публичных заявлениях американский лидер в самом начале конфликта призывал иранцев «захватить свое правительство», однако затем американские власти прекратили обсуждать перспективы народного волнения.

    План «Моссада» предусматривал среди прочего поддержку иранских курдских вооруженных формирований, базирующихся в Ираке. Израильские ВВС наносили удары по северо-западу Ирана, чтобы облегчить продвижение курдов. Однако США вскоре отказались от этой идеи из-за опасений эскалации и по просьбе Турции, обеспокоенной возможным ростом активности курдских отрядов в регионе.

    Эксперты и бывшие чиновники подчеркивают, что надежды на массовое восстание были слабо обоснованы. По мнению бывших руководителей израильской и американской разведки, сбросить режим в Тегеране военным путем маловероятно, а большинство иранцев не готовы выходить на улицы под угрозой расправы. Несмотря на сохранившиеся ожидания некоторых израильских политиков, аналитики считают, что иранское руководство способно удерживать власть даже под давлением военных ударов.

    Ранее «Моссад» в целом скептически относился к идее провоцирования массовых беспорядков в Иране и до последнего времени ограничивал ресурсы на подобные операции. Однако с ростом напряженности в регионе агентство вновь активизировало такие планы, надеясь на эффект от воздушных ударов и ликвидации лидеров. Пока этот расчет не оправдался, но в Израиле по-прежнему рассчитывают на внутренние перемены в Иране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если судоходство через Ормузский пролив не будет восстановлено в течение 48 часов.

    Власти Ирана заявили о готовности к худшему развитию событий на фоне американских угроз.

    Корпус стражей исламской революции нанес уже 74-ю серию ударов по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

    23 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана не разрабатывать ядерное оружие

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в рамках контактов с США, заявил президент Дональд Трамп.

    Об этом он рассказал журналистам в аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде перед отъездом в штат Теннесси, передает ТАСС.

    По словам Трампа, между Вашингтоном и Тегераном было достигнуто согласие по ряду вопросов. «Много. Ну, 15 пунктов», – ответил он на уточняющий вопрос о количестве согласованных позиций.

    Президент США особо выделил, что первый, второй и третий пункты соглашения затрагивают вопрос недопущения появления у Ирана ядерного оружия. «Они не получат ядерное оружие, это пункт номер один. Это пункты первый, второй и третий. Они никогда не получат ядерное оружие», – заявил Трамп. По его словам, иранская сторона согласилась с этим требованием.

    Ранее в Иране опровергли проведение переговоров с США.

    24 марта 2026, 09:47 • Новости дня
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    WSJ: Страны Персидского залива близки к вступлению в войну с Ираном
    Tекст: Мария Иванова

    Арабские монархии рассматривают возможность присоединения к борьбе против Тегерана на фоне постоянных атак на их экономику, пишет The Wall Street Journal.

    Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты ужесточают позицию в вопросах военного базирования и финансовых мер против Ирана, сообщает The Wall Street Journal.

    Это происходит на фоне затяжных атак, которые дестабилизируют экономику региона и создают угрозу укрепления позиций Ирана в районе Ормузского пролива.

    Последние шаги арабских монархий способствуют расширению возможностей США для авиаударов и позволяют начать новый этап давления на финансовую систему Тегерана. Однако страны Персидского залива пока не прибегают к открытому военному вмешательству, хотя ситуация становится всё напряжённее по мере роста влияния Ирана в регионе, отмечает издание.

    Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман рассматривает возможность военного участия в конфликте против Ирана.

    Корпус стражей исламской революции ранее заявил об атаках на базы в Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

    ОАЭ и ряд других государств осудили действия Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    23 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Иран опроверг переговоры с США
    Иран опроверг переговоры с США
    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не вел переговоров с США, а заявления о переговорах используются для манипуляций финансовыми и нефтяными рынками, заявил спикер иранского Меджлиса Мохаммад Багер Галибаф.

    Он подчеркнул, что попытки американского президента Дональда Трампа влиять на мировые рынки связаны с тяжелым положением США и Израиля, передает ТАСС.

    «Переговоры с США не проводились, а фейки используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль», – написал Галибаф в соцсетях.

    Ранее президент США заявил, что за последние два дня США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры, после чего Пентагону было поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    В Иране опровергли проведение переговоров с США.

    23 марта 2026, 15:37 • Новости дня
    NYT: Израиль просил у США больше перехватчиков и боеприпасов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В марте генеральный директор Минобороны Израиля Амир Барам лично обратился к американским властям с просьбой увеличить поставки ракет-перехватчиков и боеприпасов из-за их острого дефицита, пишет New York Times со ссылкой на трех израильских чиновников.

    Глава министерства обороны Израиля Амир Барам приезжал в Вашингтон, чтобы попросить у США дополнительные ракеты-перехватчики и боеприпасы, передает New York Times.

    В публикации отмечается, что на фоне конфликта с Ираном у Израиля возник острый дефицит средств для перехвата баллистических ракет. Семафор ранее указывал, что Израиль сообщил США о сложившейся ситуации с нехваткой ресурсов для обороны, передает РИА «Новости».

    Эксперты, которых цитирует журнал Economist, отмечали, что израсходованные американские запасы боеприпасов, использованные в ходе операций против Ирана, придется восстанавливать в течение нескольких лет. В материале New York Times говорится: «Амир Барам, генеральный директор министерства обороны Израиля, в этом месяце ездил в Вашингтон, чтобы попросить больше перехватчиков и боеприпасов».

    Газета добавляет, что пока неизвестно, согласились ли США выполнить эту просьбу израильской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил нанести удары по энергетическим объектам Ирана, если в течение 48 часов не будет восстановлено судоходство через Ормузский пролив.

    Иран с начала нынешней эскалации выпустил по израильской территории более 400 баллистических ракет, при этом системы ПВО успешно перехватили порядка 92% из них.

    Массовое восстание против властей в Иране после начала войны не произошло, и правительство продолжает сохранять контроль над ситуацией.

    23 марта 2026, 14:12 • Новости дня
    Стало известно о массовом уходе во время боя расчетов Patriot в укрытия

    Военный обозреватель: Расчеты ЗРК Patriot на время боя уходят в укрытия

    Tекст: Дарья Григоренко

    Расчеты зенитных ракетных комплексов Patriot во время боевых действий уходят в укрытия, а система переходит на автоматический режим, сообщили СМИ.

    Как пишет «Военный обозреватель», такой подход приводит к большому расходу ракет даже при перехвате одиночных целей, поскольку компьютер самостоятельно анализирует угрозы и выбирает методы их уничтожения без экономии боеприпасов.

    В компании Raytheon, разработавшей Patriot, пояснили, что функция автобоя критически важна при отражении массированных и скоростных атак, передает «Российская газета».

    По словам представителей Raytheon, компьютер не жалеет ракет – если есть угроза, он может выпустить сразу весь боекомплект батареи, то есть 24 противоракеты по одной цели.

    Работа украинских военных на Patriot в странах Ближнего Востока сопровождалась сильным психологическим стрессом из-за быстрого расходования боеприпасов. При этом специалисты подчеркивают, что количество выпущенных ракет не всегда ведет к качественному перехвату: зафиксированы десятки случаев промахов, а иногда комплекс не может защитить даже себя.

    Американская сторона объясняет недостаточную эффективность тем, что Иран применяет «сложные» ракеты, которые сложно обнаружить без помощи мощных противорадарных систем. По их словам, иранцы заранее уничтожили крупные радары, что затрудняет работу Patriot при отражении атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    23 марта 2026, 15:05 • Новости дня
    В Иране опровергли проведение переговоров с США

    Fars: Между Ираном и США не было переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников, сообщает агентство Fars со ссылкой на свой источник.

    Такое заявление последовало в ответ на сообщения Вашингтона о якобы состоявшихся переговорах между странами, пишет Fars, передает РИА «Новости».

    По словам источника агентства, президент США, «узнав о том, что целями станут все электростанции на Ближнем Востоке, отступил».

    Напомним, Пентагону поручено отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана. На этом фоне мировые цены на нефть снизились на 9-10%.

    23 марта 2026, 18:07 • Новости дня
    Трамп: При договоренности США с Ираном Ормузский пролив скоро откроют

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ормузский пролив может быть разблокирован в ближайшее время, если Вашингтону и Тегерану удастся достичь договоренности, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил: «Он будет открыт очень скоро, если это сработает», отвечая на вопрос о перспективах контроля над этим стратегическим водным путём, передает РИА «Новости».

    Американский лидер не уточнил, кто именно, по его мнению, должен контролировать Ормузский пролив.

    Ранее сообщалось, что после недавних ударов по Ирану привычный режим судоходства через Ормузский пролив изменится, что отразится и на стабильности энергетических рынков.

    Напомним, глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры о прекращении огня на Ближнем Востоке. Американский лидер добавил, что поручил Пентагону отложить удары по объектам инфраструктуры Ирана на пять дней ради консультаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США выдвинул ультиматум об ударах по энергетическим объектам Ирана в случае продолжения блокады пролива.

