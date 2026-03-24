МИД напомнил о последствиях агрессии НАТО против Югославии

Tекст: Ольга Иванова

Долгосрочные последствия агрессии НАТО против Югославии ощущаются до сих пор. В Telegram-канале МИД России напомнили, что вооруженная операция альянса 27 лет назад стала трагедией, а ее последствия многоплановы и сохраняют актуальность.

В российском дипведомстве подчеркнули, что вопросы ответственности североатлантических союзников за нанесённый ущерб международным отношениям и самой Югославии до сих пор остаются открытыми. По словам МИД, это событие стало «трагической вехой в истории сербского народа» и ударом по системе международного права и основам европейской безопасности, заложенным после Второй мировой войны.

Агрессия НАТО началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней под кодовым названием «Союзническая сила», официальной целью операции называлось предотвращение геноцида в Косове. Авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, в результате которых, по данным Сербии, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, в том числе две трети мирных жителей, а около 10 тыс. получили ранения.

Дополнительно отмечается, что за три месяца бомбардировок на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обеднённого урана, что привело к лидерству страны по числу онкологических заболеваний в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года с оправданием ударов альянса по инфраструктуре Югославии. Пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа тогда заявил, что если президент Милошевич примет условия альянса, то удары будут прекращены.