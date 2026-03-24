МВД: Аферисты начали красть аккаунты Telegram через секретные чаты

Tекст: Алексей Дегтярёв

Киберпреступники стали писать россиянам, маскируясь под администраторов, чтобы завладеть учетными записями, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Целью атакующих становится кража профиля, доступ к контактам и обман знакомых жертвы.

«Мошенники придумали свежую схему – теперь они маскируются под поддержку Telegram и пишут людям в секретные чаты», – добавили в МВД.

После этого преступники могут попытаться «развести» друзей пользователя от его имени.

Схема предполагает получение сообщения о якобы зафиксированном входе с нового устройства. Для отмены операции или аутентификации аферисты требуют перейти по фишинговой ссылке или ввести код.

В полиции напомнили, что настоящие уведомления от команды мессенджера приходят только в специальный чат с галочкой верификации.

Ранее МВД выявило фишинговую схему с использованием функции «секретный чат» и поддельных уведомлений. Злоумышленники выманивают у граждан коды доступа под предлогом технической необходимости смены чата.