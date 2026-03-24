    Миру грозит крупнейшая ядерная катастрофа современности
    24 марта 2026, 08:59 • Новости дня

    Астрономы предупредили о сохранении угрозы магнитных бурь

    Ученые ИКИ РАН спрогнозировали геомагнитные возмущения из-за солнечного ветра

    Tекст: Мария Иванова

    Высокая скорость солнечного ветра и сохраняющаяся температура создают условия для возможных слабых геомагнитных возмущений на Земле в ближайшие сутки.

    В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что сейчас сохраняется возможность незначительных геомагнитных возмущений. Скорость солнечного ветра и температура в настоящий момент остаются высокими, пишет Telegram-канал лаборатории.

    За прошедшие сутки наблюдались магнитные бури уровня G2-G3, которые стали следствием события, начавшегося в выходные. Текущая скорость ветра составляет около 600 км/с против характерных значений в 300-400, однако плотность и магнитное поле пришли в норму.

    Ситуация с активными областями на звезде остается спокойной. «На Солнце наблюдается несколько средних групп пятен, но с минимальными признаками «жизни», – пояснили специалисты. Вспышек фактически нет, хотя фоновый уровень жестких излучений не проваливается слишком низко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Земле зафиксировали магнитную бурю уровня G1.7 из-за прихода солнечной плазмы.

    Специалисты ранее зарегистрировали на Солнце первую за три недели вспышку класса M.

    Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в начале года прогнозировала умеренно возмущенную геомагнитную обстановку.

    23 марта 2026, 02:59 • Новости дня
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После запуска грузового корабля «Прогресс МС-33» к МКС одна из антенн осталась в нераскрытом положении, космонавт Сергей Кудь-Сверчков проведет операцию стыковки в ручном дистанционном режиме, сообщил Роскосмос.

    Антенна системы КУРС должна была обеспечивать автоматическую стыковку корабля с МКС, передает РИА «Новости».

    Специалисты проводят контроль всех параметров полета и подготовку к стыковке в ручном телеоператорном режиме. Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко заявил, что операция «регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» стартовала с космодрома Байконур. Стыковку корабля с модулем «Поиск» российского сегмента Международной космической станции планируют провести 24 марта в 16.35 мск.

    22 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Баканов поздравил Байконур с первым запуском после ремонта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола, сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

    Запуск состоялся с площадки 31, которую восстановили в рекордно короткие сроки после повреждений.

    Ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-33», который доставит на Международную космическую станцию продукты, воду и топливо. В Роскосмосе подчеркнули, что запуск прошел по плану, а глава корпорации особо отметил профессионализм расчета.

    Особенность этого пуска – нанесенная на головной обтекатель эмблема первой российской «Недели космоса», которая пройдет с 6 по 12 апреля. Дмитрий Баканов в обращении назвал это событие символическим и подчеркнул, что запуск предвосхищает старт «Недели космоса», до которой остается всего 15 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол после завершения восстановительных работ. Специалисты закончили ремонт пострадавшей кабины обслуживания комплекса в начале марта. Элементы стартовой площадки получили повреждения в ходе пуска пилотируемого корабля «Союз МС-28».

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    24 марта 2026, 08:45 • Новости дня
    Россия вывела на орбиту первые спутники связи «Рассвет»

    @ t.me/bureau_1440

    Tекст: Мария Иванова

    В России состоялся первый запуск сразу 16 спутников связи, положивший начало созданию национальной низкоорбитальной группировки с перспективой глобального покрытия.

    Пакетный старт состоялся 23 марта в 20 часов 24 минуты, передает Telegram-канал Бюро 1440.

    Космические аппараты штатно отделились от ракеты-носителя после выхода на опорную орбиту. Сейчас они находятся под полным контролем центра управления полетами.

    В ближайшее время инженерам предстоит проверить работу всех бортовых систем. После завершения необходимых тестов техника начнет движение к своей целевой орбите.

    Нынешний запуск знаменует переход от экспериментов к созданию полноценного сервиса. Команда разработчиков прошла путь от тестовых образцов до серийных изделий за 1000 дней. Впереди запланированы десятки стартов для обеспечения покрытия по всей планете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск первых 16 аппаратов системы «Рассвет» в первом квартале 2026 года.

    Ранее компания «Бюро 1440» успешно провела тестирование технологии лазерной межспутниковой связи.

    К 2027 году национальная орбитальная группировка будет насчитывать более 300 спутников.

    22 марта 2026, 15:14 • Новости дня
    Ракета «Союз» с «Прогрессом» стартовала с Байконура

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура, сообщили в Центре управления полетами, где идет трансляция пуска.

    Особенностью этого запуска стало размещение на головном обтекателе эмблемы, посвященной 65-летию полета Юрия Гагарина – логотипа Недели космоса, включающего цифру 65, схематичный корабль и знаменитое «Поехали!», передает РИА «Новости».

    Ракета выйдет на низкую околоземную орбиту через 8 минут 49 секунд после старта. «Прогресс» отделится от третьей ступени и проведет более 49 часов в полете к МКС, где стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции запланирована на 16:35 по московскому времени 24 марта.

    На борту корабля находятся грузы для экипажа и научных исследований, включая оборудование для эксперимента по изучению солнечных вспышек «Солнце-Терагерц», которое космонавты установят снаружи станции. Также доставляются более 800 килограммов топлива, 420 килограммов воды, 50 килограммов кислорода и продуктовые рационы для экипажа МКС.

    В воскресенье госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.

    21 марта 2026, 18:59 • Новости дня
    Гигантское облако плазмы ударило по магнитному полю Земли

    Tекст: Мария Иванова

    Очередной поток солнечной плазмы достиг планеты, спровоцировав резкий рост индукции магнитного поля до критических значений, сообщили ученые.

    К нашей планете приблизилось как минимум еще одно облако плазмы, передает Лаборатория солнечной астрономии. Исследователи зафиксировали значительный рост показателей, превышающий порог экстремально высоких значений, который начинается от 25 нанотесла.

    «Суммарная индукция межпланетного магнитного поля на этом фоне выросла под 40 нанотеслов, что впечатляет, если честно», – отмечают специалисты.

    Ученые подчеркивают, что нынешнее затишье на графиках магнитных бурь является обманчивым. Ситуация может резко измениться через два или три часа.

    В этот период вероятно начало второго этапа полярных сияний. Эксперты полагают, что грядущее атмосферное явление окажется даже мощнее, чем события вчерашнего дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геомагнитный шторм на Земле достиг уровня G3.

    Астрономы ИКИ РАН ранее спрогнозировали прохождение нескольких выбросов в течение недели.

    До этого специалисты сообщали о третьей с начала года магнитной буре.

    21 марта 2026, 10:49 • Новости дня
    Мощнейшая за два месяца магнитная буря накрыла Землю

    Tекст: Мария Иванова

    Самый мощный за два месяца геомагнитный шторм, достигший уровня G3, вызвал вспышку полярных сияний вплоть до широт Москвы.

    Явление отмечено как самое сильное с конца января 2026 года, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Геомагнитный шторм начался около 23 часов по московскому времени и длится уже более 11 часов. По данным ученых, ночью буря достигла уровня G3 – именно эта граница отделяет средние бури от сильных.

    Причиной такого мощного возмущения стало облако плазмы, выброшенное Солнцем в начале недели. Пик полярных сияний пришелся на промежуток с 00.30 до 2:.30, когда яркость сияний достигла максимального значения. Необычно яркое свечение удалось наблюдать не только на севере, но и в Москве и других центральных регионах страны.

    В ближайшие часы геомагнитное поле Земли останется крайне возмущенным, и, по прогнозам, шторм продлится все выходные. Ожидается, что вероятность появления новых сияний ближайшей ночью вновь будет высокой. Полная стабилизация магнитного поля прогнозируется только ко вторнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Земле зафиксировали начало магнитной бури из-за прихода солнечной плазмы.

    Астрономы ИКИ РАН спрогнозировали повышение уровня возмущений до класса G3 в течение дня.

    Эксперты ранее предупредили о возможной продолжительности геомагнитного шторма около шести суток.

    22 марта 2026, 17:35 • Новости дня
    Кононенко возглавил Центр подготовки космонавтов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Олег Кононенко, Герой России и рекордсмен по пребыванию на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

    «Рад представить важное кадровое решение: Олег Дмитриевич Кононенко, наш прославленный космонавт, Герой России, рекордсмен, который 1111 дней провел на Международной космической станции, назначен директором Центра подготовки космонавтов», – подчеркнул Баканов во время пуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33», передает ТАСС.

    Напомним, в воскресенье ракета «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» успешно стартовала с Байконура. Баканов поздравил боевой расчет на Байконуре с первым пуском после ремонта стартового стола.

    Во вторник Кононенко сообщил, что первым экипажем перспективной Российской орбитальной станции (РОС) станут космонавты, работающие на Международной космической станции (МКС) в момент принятия решения об отстыковке модулей.

    22 марта 2026, 12:17 • Новости дня
    Госкомиссия допустила к пуску «Союз-2.1а»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», сообщила российская госкорпорация «Роскосмос».

    Старт ракеты запланирован на 22 марта в 15:00 по московскому времени, а стыковка с Международной космической станцией должна состояться 24 марта в 16:35 по Москве.

    Госкомиссия на Байконуре допустила к заправке и пуску ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-33», сообщили в Роскосмосе. Грузовой корабль доставит на станцию более 1,2 тонны различных грузов для экипажа и систем станции, более 800 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов кислорода для пополнения атмосферы станции.

    По информации заведующего отделом питания ИМБП РАН Александра Агуреева, экипажу МКС будут доставлены разнообразные продукты, включая тушеные баклажаны с картофелем, суп из зеленой чечевицы с мясом, заливного осетра, а также сливочный и шоколадный сыры.

    Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, которым предстоит провести работы вне станции, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Все они прибыли на МКС 27 ноября прошлого года на корабле «Союз МС-28».

    «Прогресс МС-33» станет уже 186-м кораблем этой серии, а ранее к МКС пристыковались 96 таких грузовиков. На станции сейчас находится предыдущий корабль «Прогресс МС-32». Корабль «МС-31» освободил место для нового аппарата на модуле «Поиск» 16 марта и был в тот же день сведен с орбиты и затоплен в несудоходном районе южной части Тихого океана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур. Ракета с космическим грузовиком «Прогресс МС-32» стартовала к МКС в сентябре прошлого года. Грузовой корабль «Прогресс МС-31» успешно отправился на орбиту в начале июля.

    23 марта 2026, 19:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали ливни и жару летом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Лето в Москве ожидается с переменчивой погодой, временами возможны сильные ливни и грозы, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    По словам эксперта, прогнозировать однородно теплое или чрезвычайно жаркое лето преждевременно, однако один из летних месяцев, по его словам, «совершенно определенно» станет жарким, передает РИА «Новости».

    Шувалов отметил, что подобная неустойчивость погоды, напоминающая размашистую синусоиду, проявится не только летом, но и весной. Он подчеркнул, что москвичам стоит готовиться к тому, что резкие перепады температур будут сопровождаться особенно сильными осадками и грозовой активностью.

    Ранее Гидрометцентре пообещали жителям Москвы малооблачную погоду. До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус зафиксировал новые температурные рекорды в Москве.

    23 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    В США метеорит рухнул на жилой дом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небесное тело распалось на части над штатом Техас, и один из обломков прошил насквозь кровлю частного здания недалеко от Хьюстона, сообщают СМИ со ссылкой на местные власти.

    Инцидент произошел в американском штате Техас, часть космического объекта угодила в частное домовладение, пишет РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

    Объект развалился на несколько частей в воздухе, один из метеоритов пробил дыру размером с кулак в крыше дома к северу от Хьюстона.

    По данным экстренных служб, в результате редкого происшествия никто из людей не пострадал.

    Ранее в марте крупный метеорит массой около семи тонн взорвался в небе над американским штатом Огайо. Также небольшой метеорит разрушился в атмосфере над Черноморским побережьем России.

    23 марта 2026, 09:50 • Новости дня
    Корабль «Прогресс МС-33» решили стыковать с МКС в ручном режиме

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российским членам экипажа Международной космической станции предстоит взять на себя управление грузовым кораблем из-за технической неполадки с антенной, сообщил Роскосмос.

    Стыковка запланирована на 24 марта, после выхода на орбиту одна из антенн системы «Курс» не раскрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию.

    «Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля «Прогресс МС-33» на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС», – добавили там.

    Начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко отметил, что подобные операции регулярно отрабатываются на тренировках и понятны экипажу. Непосредственно стыковку проведет космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

    Напомним, ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-33» установили на стартовый стол космодрома Байконур 17 марта. Позднее носитель с космическим грузовиком стартовал к МКС.

    22 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    Москвичам на неделе пообещали апрельское тепло

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Теплая погода, соответствующая концу первой – началу второй декады апреля, будет в Москве на следующей неделе, сообщила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Макарова сообщила, что температура в Москве на следующей неделе будет соответствовать концу первой – началу второй декады апреля, передает ТАСС. По ее словам, температура по-прежнему будет опережать норму примерно на четыре градуса, а атмосферное давление останется повышенным. Существенных изменений температурного фона не ожидается.

    Макарова отметила: «Температура по-прежнему будет опережать норму и календарь и будет уже, наверное, выходить на уровень. Превышение нормы на уровне конца первой – начала второй декады апреля составит порядка четырех градусов. То есть теплая погода сохраняется, прогнозируется повышенный фон атмосферного давления и погода практически без осадков».

    Ночью в Москве будет минус два – минус четыре градуса, по области – минус два – минус семь, а в среду температура приблизится к нулю. Днем ожидается плюс двенадцать – плюс четырнадцать в Москве, по области плюс девять – плюс четырнадцать. Такая температура близка к историческому максимуму для 23 марта, установленному в 2014 году – 14,6 градуса.

    Похожая погода сохранится и во второй половине недели: ночью около нуля, днем до плюс четырнадцати. Осадков практически не прогнозируется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о предстоящей в Москве апрельской погоде с превышением климатической нормы более чем на пять градусов. Переменная облачность, отсутствие осадков и до плюс 13 градусов в четверг в Москве прогнозируются синоптиками Гидрометцентра. В Москве и Санкт-Петербурге были зафиксированы новые суточные рекорды дневной температуры.

    23 марта 2026, 06:21 • Новости дня
    Китай успешно вывел на орбиту спутники CentiSpace-02 с морской платформы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Китай успешно вывел на орбиту группу спутников CentiSpace-02 при помощи ракеты-носителя «Цзелун-3», которая была запущена с морской платформы в Желтом море, сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

    Запуск ракеты-носителя «Цзелун-3» состоялся с морской платформы в Желтом море у берегов восточной провинции Шаньндун, передает РИА «Новости». Ракета вывела на орбиту группу спутников CentiSpace-02, предназначенных для различных задач.

    В сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) отмечается, что запуск был полностью успешным. «Запуск прошел полностью успешно», – говорится в официальном заявлении.

    Ракета-носитель «Цзелун-3» – четырехступенчатая твердотопливная система, разработанная компанией China Rocket Co. Ltd., которая является частью Китайского исследовательского института ракетной техники. Эта ракета способна выводить на солнечно-синхронную орбиту около 1,5 тонны полезного груза и может одновременно отправлять в космос более 20 спутников. Конструкция ракеты позволяет выполнять как наземные, так и морские запуски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай успешно вывел на орбиту семь спутников с помощью ракеты-носителя «Цзелун-3» при запуске с морской платформы у побережья провинции Гуандун. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники ранее успешно провела два космических запуска с разных космодромов, включая отправку двадцатой партии низкоорбитальных интернет-спутников ракетой «Чанчжэн-8А» с острова Хайнань. Корпорация CASC также успешно запустила 16-ю группу низкоорбитальных аппаратов SatNet для развития национальной системы спутникового интернета.

    23 марта 2026, 11:59 • Новости дня
    ВМО зафиксировала рекордное потепление планеты за последние три года

    Tекст: Мария Иванова

    За последние три года температура воздуха на планете достигла исторического максимума, а 2024 год стал самым жарким за весь период наблюдений.

    Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала температурные рекорды на суше и в океане, передает ТАСС.

    В докладе о состоянии глобального климата отмечается беспрецедентный нагрев планеты. «Последние три года являются тремя самыми теплыми годами за всю 176-летнюю историю наблюдений на суше и в океане», – указывается в тексте документа.

    Прошедший 2025 год уступил пальму первенства рекордному 2024-му, заняв второе или третье место в зависимости от методики подсчета. Эксперты объяснили это сменой климатических фаз: согревающий эффект Эль-Ниньо сменился охлаждающим влиянием Ла-Ниньи. Подобные колебания регулярно меняют карту ветров и течений, провоцируя засухи или ливни в разных уголках Земли.

    Аномальный зной отмечан в Евразии: в Турции столбики термометров поднялись до 50,5 градуса, а Япония обновила исторический максимум с показателем 41,8 градуса. В Португалии и Испании жара в июне превысила 46 градусов. Китай и Южная Корея также столкнулись с самым жарким летом за весь период наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейская служба по изменению климата «Коперник» сообщила о вхождении 2025 года в тройку самых жарких в истории.

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о рекордно высокой температуре первых пяти месяцев 2025 года в России.

    Ранее метеоролог назвал последнее десятилетие самым теплым периодом за все время наблюдений.

    23 марта 2026, 09:24 • Новости дня
    Жители Катара перепутали мощную грозу со взрывами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Небывалая непогода с раскатами грома обрушилась на столицу Катара город Доха, его жители спутали это атмосферное явление с работой противовоздушной обороны.

    Стихия разбушевалась в пригородах и самом центре мегаполиса в ночь на понедельник, передает РИА «Новости».

    Небо озарялось вспышками молний, а ливень стоял сплошной стеной.

    Интенсивность осадков оказалась настолько высокой, что от воды начал подниматься пар. Подобные климатические явления считаются большой редкостью для этого засушливого региона.

    Громкие звуки грома напугали местных жителей. Многие поначалу приняли природный шум за работу систем противовоздушной обороны или взрывы.

    Обычно дожди здесь выпадают крайне редко. Власти даже периодически собирают население в мечетях для специальных молитв о ниспослании влаги.

    Ранее энергетическая госкомпания Qatar Energy сообщила о пожарах в промышленном городе Рас-Лаффан после ракетной атаки Ирана. Министерство иностранных дел Катара потребовало от иранских военных дипломатов покинуть территорию эмирата.

