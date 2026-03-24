В Бангладеш заявили о риске закрытия автозаправочных станций

Tекст: Алексей Дегтярёв

Владельцы АЗС опасаются вынужденного прекращения работы из-за острой нехватки горючего, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Dhaka Tribune.

Профильная ассоциация предупредила о серьезных рисках на фоне перебоев с поставками.

По информации издания, 23 марта топливо продавалось только на трех точках в Дакке. Водители автомобилей и мотоциклов были вынуждены выстраиваться в длинные вереницы, чтобы заправить свои транспортные средства.

Власти страны отрицают наличие системного кризиса. Министр энергетики Икбал Хассан Махмуд Туку заявил, что недостатка ресурсов не наблюдается, а перерыв в логистике составил всего два дня.

Президент отраслевого объединения Назмул Хак пояснил, что отгрузка останавливалась на праздничные дни и пока не возобновилась в полном объеме.

«Между тем, Ассоциация владельцев автозаправочных станций Бангладеш выразила опасения, что из-за нехватки топлива автозаправочные станции могут закрыться», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что дефицит топлива в Бангладеш привел к приостановке занятий в университетах и ограничениям потребления газа.