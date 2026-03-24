    24 марта 2026, 08:47 • Новости дня

    Самая высокая зарплата у мигрантов в Москве достигла 380 тыс. рублей

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Самые высокие оклады для иностранных работников в стране зафиксированы на руководящих постах, ежемесячная оплата достигает 380 тыс. рублей, следует из материалов Минтруда.

    Наиболее привлекательные финансовые условия доступны претендентам на позицию председателя правления – 380 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Также внушительные доходы обещают менеджерам в сфере образования и директорам производств.

    В Удмуртии менеджеру по образовательной деятельности готовы платить около 303 тыс. рублей ежемесячно. В Амурской области директору по производству предлагают 255 тыс. рублей. В Москве аналогичный оклад ждет руководителя центра, а в Красноярском крае – начальника строительного участка.

    Заработок в 230 тыс. рублей доступен начальникам складов ГСМ и прорабам в Красноярском крае. Такую же сумму предлагают директорам департаментов в столице и токарям в Ямало-Ненецком автономном округе.

    Минимальные предложения по оплате труда не превышают 25 тыс. рублей и встречаются преимущественно во Владимирской и Самарской областях. Меньше всего сможет заработать шеф-повар в Смоленской области – всего 23,5 тыс. рублей.

    В 2025 году максимальная зарплата для высококвалифицированных мигрантов на должности председателя правления также составляла 380 тыс. рублей.

    23 марта 2026, 17:40 • Новости дня
    По Народной программе «Единой России» до 2030 года газифицируют не менее 1,6 млн домовладений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 1,6 млн подключений к системе газоснабжения планируется осуществить к 2030 году в рамках программы догазификации, которую реализуют партия «Единая Россия» и компания «Газпром межрегионгаз».

    С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.

    По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    Самолет радиолокационного дозора Saab 340, по-видимому, был впервые замечен в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 16:40 • Новости дня
    ЛДПР разработала проект о гарантиях цифровых прав граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутаты ЛДПР внесли инициативу, направленную на закрепление права на свободный доступ к интернету и защиту персональных данных, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

    Парламентарии от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий гарантии цифровых прав граждан России. В документе закрепляются такие принципы, как право на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, возможность выбора способов общения и защита персональных данных, передает ТАСС.

    Лидер партии Леонид Слуцкий заявил: «Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы». Он подчеркнул, что законопроект подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан, обеспокоенных возможными ограничениями в работе интернета и связи.

    Слуцкий уточнил, что в ближайшее время инициатива будет доработана совместно с профессиональными сообществами и экспертами. Первые обсуждения пройдут в Госдуме, к работе привлекут представителей профильных сообществ, экспертов и бизнеса. Также планируется проведение обсуждений на уровне региональных законодательных собраний.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    23 марта 2026, 18:32 • Новости дня
    Иран нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф
    Tекст: Дарья Григоренко

    Иран утром в понедельник нанес удары по израильской авиабазе Тель-Ноф, а также по расположению американских истребителей F-35 и F-15 на иорданской базе Аль-Азрак, сообщила армейская пресс-служба.

    В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.

    В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».

    23 марта 2026, 20:15 • Новости дня
    «Трюфель» поступил на вооружение в Московский военный округ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новейшие модули дистанционного управления «Трюфель» для крупнокалиберных пулеметов поступили на вооружение в Московский военный округ.

    «В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули «Трюфель» для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами «Корд» и НСВ», – сообщили в пресс-службе округа, передает ТАСС.

    Модуль «Трюфель» позволяет вести прицельную стрельбу на дистанциях до двух километров, а также в режиме реального времени вести наблюдение за целью. Комплекс состоит из станка, пульта оператора и оптико-прицельной станции с лазерным дальномером, тепловизором и прибором ночного видения, что дает возможность использовать систему как днем, так и ночью.

    Управление модулем осуществляется по проводам, а оператор может находиться в укрытии на безопасном расстоянии от огневой позиции. Система функционирует до двух суток без подзарядки благодаря встроенному аккумулятору. Программное обеспечение «Трюфеля» позволяет отслеживать расход боеприпасов, остаток патронов в ленте и выбирать режимы ведения огня – одиночные выстрелы, очереди по три, пять или десять выстрелов, а также непрерывный огонь.

    В 2024 году президент России Владимир Путин определил границы Ленинградского и Московского военных округов.

    23 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские СМИ назвали дату завершения конфликта США с Ираном

    Ynet: США хотят урегулировать конфликт с Ираном до 9 апреля

    Tекст: Валерия Городецкая

    США рассчитывают урегулировать конфликт с Ираном к 9 апреля, пишет портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

    В сообщении Ynet отмечается, что американцы выбрали именно эту дату как день окончания военных действий, ведя до нее активные переговоры, передает «Коммерсант».

    Как уточняет источник портала, завершение конфликта к 9 апреля даст возможность президенту США посетить Израиль на празднование Дня независимости, которое пройдет 21-22 апреля. По словам собеседника, визит может быть приурочен к вручению американскому лидеру высшей государственной награды страны – Премии Израиля.

    Также издание сообщает, что на этой неделе должны пройти переговоры между США и Ираном в Пакистане.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон объявил о фактическом завершении миссии против Ирана

    23 марта 2026, 12:39 • Новости дня
    Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне уничтожили части американского комплекса Patriot и повредили два защищенных укрытия.

    Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

    Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

    Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

    Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

    Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

    Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

    Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

    Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.

    23 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    Трамп предъявил ультиматум Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Американский президент пригрозил нанести удары по электростанциям Ирана, если Тегеран не откроет Ормузский пролив для судоходства, сообщает The New York Times.

    Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.

    По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.

    Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.

    Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.

    Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.

    Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.

    Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.

    В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.

    Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.

    23 марта 2026, 10:23 • Новости дня
    В Европе собрались перевозить антиматерию по дорогам на грузовиках
    Tекст: Мария Иванова

    Впервые в истории физики антиматерия отправится в путь по обычным дорогам: сто антипротонов перевезут по территории CERN на специально оборудованном грузовике.

    Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.

    Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.

    Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.

    Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.

    Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.

    Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.

    Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.

    Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.

    23 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Россия предостерегла США от ударов по Бушерской АЭС
    Tекст: Вера Басилая

    Россия передает США сигналы о том, что угроза нанесения ударов по атомной электростанции в иранском Бушере представляет серьезную опасность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».

    Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.

    Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.

    Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.

    Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.

    23 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт предрек новый виток деиндустриализации Европы

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европейские страны, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормузского пролива. Но если это ожидание затянется, то дальше ситуация может оказаться еще хуже, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее стало известно, что запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 28,5%.

    «Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.

    По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.

    Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.

    По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.

    Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.

    Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.

    Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.

    23 марта 2026, 18:56 • Новости дня
    Tasnim: Иран подготовил для США несколько «сюрпризов» в ближайшие дни
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран в ближайшие дни намерен преподнести руководству США несколько неожиданных «сюрпризов», сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

    Иранские власти подготовили несколько «сюрпризов» для президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Tasnim. Источник агентства отметил, что эти события произойдут в ближайшие дни и могут повлиять на развитие текущей ситуации.

    Источник заявил: «Вопреки пустым обещаниям Трампа, Иран подготовил сюрпризы на ближайшие дни, которые еще больше прояснят исход войны. Трампу стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей и с этого момента смотреть только на небо, биржевые залы и цены на нефть».

    Какие именно меры или действия готовит Тегеран, не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что поручил Пентагону отложить на пять дней нанесение ударов по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана.

    Иран заявил, что не осуществлял никаких контактов с Соединенными Штатами ни напрямую, ни через посредников.

    Глава США отметил, что у Соединенных Штатов нет возможности для диалога с Ираном, так как в стране отсутствуют лидеры, с которыми можно было бы вести переговоры.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    23 марта 2026, 20:56 • Новости дня
    Минфин предложил дать ФНС право искать скрытые доходы в переводах на карты россиян
    Tекст: Дарья Григоренко

    Минфин предложил расширить полномочия Федеральной налоговой службы и обязать Банк России предоставлять ей информацию о переводах между физическими лицами.

    Речь идет о случаях, когда граждане получают дополнительный доход на банковские карты от других физлиц, но не платят налоги с этих сумм, передает РБК. В пояснительной записке к инициативе отмечается, что такой доход часто оказывается вне налогового контроля. Сейчас ФНС может запросить банковские выписки только при наличии оснований по Налоговому кодексу. Деньги, переведенные физлицам безвозмездно, не облагаются налогами, однако под эти переводы часто маскируются платежи по возмездным сделкам.

    Проект предусматривает, что ЦБ будет обязан делиться с налоговой данными о переводах по счетам и картам, если выявлен риск получения систематического дохода. Критерии и порядок передачи такой информации определят ФНС и Банк России в отдельном соглашении. Налоговая сможет запрашивать данные об открытии и закрытии счетов у физлиц, не зарегистрированных как предприниматели, а также об их праве использовать карты и электронные кошельки.

    В инициативе уточняется, что передача данных затронет как полностью идентифицированных клиентов, так и тех, кто пользуется упрощенной идентификацией. Кроме того, ФНС будет направлять регулятору сведения о категориях доходов физлиц, однако детали этого понятия в записке не раскрыты. Ранее инспекторы могли получить информацию о финансовых операциях только в рамках налоговых проверок и при наличии мотивированного запроса согласно статье 86 Налогового кодекса.

    В феврале в управлении ФНС по Москве сообщили, что в столице по итогам проверки теневых доходов выявили 64 тыс. неработающих горожан, легализовавших поступления и пополнивших бюджет более чем на 9 млрд рублей.

    Ранее россиян предупреждали, что ФНС отслеживает переводы на банковские карты россиян в поисках неучтенных доходов.

