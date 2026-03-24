Золото и палладий резко подешевели на мировых биржах

Стоимость золота продолжила снижаться пятую торговую сессию подряд

Tекст: Мария Иванова

Стоимость металлов во вторник утром пошла вниз, свидетельствуют данные торгов, которые приводит РИА «Новости».

Июньский фьючерс на золото на бирже Comex упал на 1,46%, до 4374,54 доллара за унцию. За четыре предыдущих дня драгметалл потерял в цене 11,3%.

Схожая динамика наблюдается и у других активов. Майский фьючерс на серебро подешевел на 3,83%, опустившись до 66,7 доллара. Платина с поставкой в апреле потеряла 2,62% стоимости, снизившись до 1824,65 доллара за тройскую унцию.

Палладий также демонстрирует снижение: июньские контракты упали на 2,68%, до 1400 долларов, а спотовая цена уменьшилась на 1,72%. Никель подешевел на 1,49%, его стоимость составила 16 846 долларов за тонну.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость фьючерса на золото опустилась ниже 4350 долларов за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов цена металла упала ниже отметки 4450 долларов.

На прошлой неделе стоимость золота и серебра обновила минимумы с начала февраля.