Россиянам объяснили порядок действий при попытках вовлечения в преступления

В МВД разъяснили правила поведения при попытках вовлечения в преступные схемы

Tекст: Мария Иванова

В управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий напоминают, что сотрудники полиции никогда не дают распоряжений по телефону или в мессенджерах, пишет Telegram-канал УБК.

«Вам не предложат «поучаствовать в операции», передать ценности, «перевезти посылку» или что-то поджечь», – подчеркивают в ведомстве.

Если звонящий представляется сотрудником госоргана, рекомендуется сразу прекратить разговор и самостоятельно перезвонить по номеру с официального сайта. В случае, когда речь идет о банке, следует связываться только через официальное приложение или номер на карте.

Эксперты советуют обсудить произошедшее с близкими, чтобы снизить давление и избежать ошибок под влиянием эмоций. Не стоит выполнять чужие указания, даже если звучат угрозы или обещают вознаграждение.

Необходимо сохранить номер звонящего, записать детали разговора и переписки. При первых подозрениях следует немедленно сообщить о попытке вовлечения в преступление по телефонам 102 или 112 и обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники под видом полицейских убеждают жертв участвовать в секретных операциях по поимке преступников.

Злоумышленники через мессенджеры пытаются вовлечь граждан в совершение диверсий и поджогов.

