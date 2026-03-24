Жительница Норильска выиграла миллионы, купив билет на сдачу

Жительница Норильска выиграла 36,9 млн рублей, купив билет на сдачу мужа

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба «Столото» сообщила, что жительница Норильска Светлана Малькова выиграла в тираже «Рапидо Про» 36 948 088 рублей, передает РИА «Новости». Именно в этой лотерее ей неоднократно удавалось выигрывать крупные суммы – ранее она уже получала 10, 45 и 150 тыс. рублей.

Светлана рассказала, что в момент покупки билета находилась на работе. Муж перевел ей деньги на авиабилеты, и после оплаты осталась небольшая сумма, на которую она решила испытать удачу. «В билете я 13 раз нажала кнопку «Случайные числа» – это дата нашей свадьбы и наше любимое с мужем число. Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло смс-уведомление, что я выиграла... Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка «Билет выиграл» и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин», – рассказала Малькова.

Скриншот с выигрышем она отправила мужу со словами, что они теперь миллионеры. Светлана призналась, что еще два дня находилась в состоянии эйфории.\Победительница работает сметчиком в теплоэнергетической организации, у нее взрослая дочь и две внучки. В свободное время семья любит путешествовать, а выигрыш планирует потратить на покупку жилья в теплом регионе.

В пресс-службе напомнили, что все лотереи в России государственные, организуются Минфином и Минспортом и проходят под контролем Федеральной налоговой службы.

