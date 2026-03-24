Катера Тихоокеанского флота выполнили стрельбы в Японском море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота, экипажи ракетных катеров «Р-29» и «Р-297» успешно выполнили зачетные артиллерийские стрельбы в Японском море, передает РИА «Новости». Стрельбы проходили в морском полигоне залива Петра Великого, где моряки поэтапно выполнили задачи плавания и ведения боя одиночным кораблем.

В ходе учения экипажи поразили морские, береговые и воздушные цели, имитирующие корабли, береговые огневые позиции и авиацию условного противника. В рамках тренировки были отработаны все этапы электронных пусков крылатой ракеты «Москит», за исключением фактического запуска ракеты.

Кроме того, с экипажами провели учения по противодиверсионной обороне во время стоянки судов на незащищенном рейде, а также тренировались отражать атаки ударных беспилотников и безэкипажных катеров условного противника.

