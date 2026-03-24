Южная Корея ужесточила контроль за служебными автомобилями ради экономии топлива

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Республики Корея введет строгий контроль за использованием служебных автомобилей в государственном секторе для экономии топлива, передает ТАСС. Министр по делам защиты окружающей среды, климата и энергетики Ким Сон Хван сообщил, что система, запрещающая эксплуатацию автомобилей в определенные дни недели в зависимости от номера машины, станет обязательной и будет сопровождаться дисциплинарными мерами за нарушение.

Сейчас эта мера действует только для госслужащих и практически не исполняется, так как не предусматривает серьезных санкций. Ким Сон Хван заявил: «На данный момент система применяется, но контроль за исполнением был поверхностным. Мы постараемся придать этой системе обязательный характер». Власти обещают проводить проверки, делать предупреждения и принимать дисциплинарные меры.

Ограничения не распространяются на электромобили, а всего в государственном секторе насчитывается примерно 23,7 млн автомобилей. Частных граждан новая система не затрагивает, но власти могут рассмотреть такой вариант, если возникнет угроза энергетической безопасности.

Премьер-министр Ким Мин Сок отменил запланированную поездку на Боаоский азиатский форум в Китай из-за ситуации на энергетических рынках. Экономика Южной Кореи находится в зоне риска, поскольку страна импортирует около 70% нефти из стран Персидского залива, а основные поставки проходят через Ормузский пролив.

