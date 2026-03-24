В Монголии открыли музейный зал имени легендарной участницы встречи со Сталиным

Tекст: Дмитрий Зубарев

Зал краеведческого музея в аймаке Дундговь в Монголии получил имя 105-летней Сурэнхорлоогийн Цэгмид, легендарной долгожительницы и участницы встречи с Иосифом Сталиным в годы Великой Отечественной войны, сообщает ТАСС. Цэгмид в составе монгольской делегации доставила на фронт гуманитарную помощь, за что её прозвали Фронт Цэгмид. Несмотря на преклонный возраст, ветеран лично участвовала в создании экспозиции, посвящённой её жизни.

В экспозиции представлены фотографии поездок Цэгмид на фронт в 1943 году, снимки с Парада Победы в Москве 2025 года, а также грамоты, награды, подарки и личные вещи. На церемонии открытия зала присутствовали сотрудники посольства России в Монголии и члены общества «Верные друзья навеки». Президент России Владимир Путин наградил долгожительницу орденом Дружбы в 2020 году и юбилейной медалью «80 лет Победы» весной 2025 года.

В годы войны Цэгмид в 19 лет сопровождала третий из восьми эшелонов с гуманитарной помощью для советских солдат, который включал 217 вагонов. Её знаменитая фотография на передовой стала символом поддержки Монголии СССР. В музее отметили, что благодаря её истории жители двух стран помнят о том, что Монголия стала первым союзником Советского Союза с начала войны.

По объёму безвозмездная помощь Монголии СССР была сопоставима с поставками по ленд-лизу. Монголия поставила на фронт 485 тыс. лошадей, а также собрала 300 кг золотых изделий, 2,5 млн тугриков и 100 тыс. долларов на танковую колонну «Революционная Монголия» и эскадрилью «Монгольский арат».

В 2025 году российский режиссёр из Бурятии Олег Юмов снял документальный фильм «Фронт Цэгмид – это живая легенда», а глава Бурятии Алексей Цыденов наградил Сурэнхорлоогийн Цэгмид медалью «За заслуги перед Республикой Бурятия» во время премьеры фильма в Улан-Баторе.

