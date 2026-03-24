ВМС Японии создали эскадру для операций у Тайваня

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС Японии сформировали новую объединённую эскадру, которая будет действовать у островов, примыкающих к Тайваню в Восточно-Китайском море, передает ТАСС. В состав эскадры вошли надводные корабли, минные тральщики и вспомогательные суда, предназначенные для быстрой переброски десанта. Штаб подразделения разместили на базе Сасебо на острове Кюсю.

Эскадра будет тесно взаимодействовать с амфибийными десантными подразделениями сухопутных сил Японии. Власти страны в последние месяцы усиливают оборону на юго-западных островах, включая размещение противокорабельных и зенитных ракет, а также строительство радарных станций и убежищ с запасами продовольствия и воды.

В ноябре 2025 года премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила: «Япония будет воспринимать военный конфликт у Тайваня как повод для применения силы». В Китае эти слова сочли прямой угрозой и вмешательством во внутренние дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония начала крупнейшее за 40 лет наращивание военного присутствия на архипелаге Рюкю возле Тайваня и создает там «ракетный архипелаг» из ракетных и электронных подразделений.

Правительство Японии решило развернуть на острове Енагуни новое радиоэлектронное подразделение и усилить противовоздушную оборону современными системами.

Минобороны Китая заявило о готовности заставить Японию «заплатить высокую цену» в случае применения ею военной силы вокруг Тайваня.