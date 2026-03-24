  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 55 украинских БПЛА
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    24 марта 2026, 07:00 • Новости дня

    Импорт косметики из Евросоюза в Россию сократился до уровня 2005 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем закупок различных косметических средств из стран Евросоюза в январе сократился до минимальных значений, составив всего 34,5 млн евро, об этом свидетельствуют данные Евростата.

    В начале года российские компании ввезли соответствующую продукцию на 34,5 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на статистику.

    Таким образом, в годовом выражении сумма импорта снизилась на 19,7%.

    Данный показатель стал минимальным для января с 2005 года. Тогда общий объем закупок фиксировался на уровне 33,5 млн евро.

    Больше всего товаров поставила Франция (15,7 млн евро), следом идут Германия (6,9 млн) и Польша (4 млн). Также в списке крупных экспортеров оказались Бельгия (2,1 млн) и Италия (1,8 млн).

    Ранее французская компания Christian Dior лишилась возможности использовать свой товарный знак в России. Американский бренд Gillette получил регистрацию товарного знака для реализации новых гелей и кремов по уходу за кожей.

    22 марта 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС невольно усилили позиции Орбана на выборах
    @ Georges Schne/IMAGO/photonews.at/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Критики премьера Венгрии Виктора Орбана в ЕС опасаются, что лидеры стран-участниц Европейского союза «угодили в его ловушку» и невольно подыгрывает ему на выборах в национальный парламент, сообщает издание Politico.

    Лидеры Европейского союза опасаются, что оказались в положении, выгодном премьеру Венгрии Виктору Орбану, и могут непреднамеренно способствовать его успеху на предстоящих парламентских выборах, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что критика в адрес Орбана, напротив, усиливает его позиции внутри страны, представляя венгерскому обществу как единственного защитника национальных интересов.

    Парламентские выборы в Венгрии намечены на 12 апреля, и в Брюсселе наблюдается рост раздражения в отношении политики Орбана. Однако, по данным Politico, даже самые яростные его оппоненты осознают, что чрезмерное давление может сыграть на руку венгерскому лидеру в предвыборной гонке.

    Издание также отмечает, что последний раз подобное недовольство в рядах европейских политиков наблюдалось во времена премьерства Маргарет Тэтчер. Ситуация обострилась после того, как 18 февраля Венгрия прекратила поставки дизеля на Украину, а 20 февраля заблокировала выделение кредита в 90 млрд евро киевским властям, потребовав возобновления прокачки российской нефти. Как заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, эти действия стали ответом на попытки давления Киева в энергетическом вопросе и попытку повлиять на исход апрельских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением. Глава МИД Петер Сийярто исключил возможность выделения средств Киеву до возобновления транзита по трубопроводу «Дружба». Будапешт раскрыл планы Евросоюза ввести полное эмбарго на российскую нефть сразу после венгерских выборов.

    Комментарии (5)
    21 марта 2026, 17:11 • Новости дня
    Лавров призвал США уважать Россию «за пределами богатств»

    @ Tatyana Makeyeva/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    США должны уважать интересы России и учитывать их не только при доступе к российским природным ресурсам, но и в других сферах, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу ОТР, опубликованном на сайте МИД России, заявил, что Соединённые Штаты должны учитывать интересы России и проявлять уважение не только в вопросах, связанных с российскими природными ресурсами,

    Министр подчеркнул, что для взаимовыгодного сотрудничества американская сторона должна учитывать интересы Москвы, чего сейчас, по его мнению, не происходит.

    «За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил Лавров.

    Кроме того, по словам Лаврова, Брюссель пытается вернуть к жизни практику колониализма, навязывая Венгрии и Словакии послушание. Министр обратил внимание, что Евросоюз требует от этих стран покупать энергоносители по завышенной цене, чтобы «наказать Россию», тем самым ущемляя национальные интересы государств-членов.

    Лавров подчеркнул, что Венгрия и Словакия отстаивают право на доступные энергоносители, но сталкиваются с давлением со стороны европейских чиновников, которые, по его словам, не избраны гражданами и не представляют национальные правительства. Министр выразил убеждение, что подобная политика со стороны Брюсселя – это попытка возврата к колониальной эпохе и нарушение принципов международных отношений.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что власти США готовы совершать госперевороты и убийства ради доступа к ресурсам.

    Также Лавров заявил, что нынешняя политика Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке приведет к тяжелейшим последствиям.

    Комментарии (26)
    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 09:18 • Новости дня
    Евродепутат Кеннес предрек социальные волнения в ЕС из-за энергокризиса

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, заявил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

    Кеннес заявил, что вутри Евросоюза могут усилиться социальные волнения и проблемы из-за энергокризиса, который вызван конфликтом на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что последствия нынешнего энергокризиса будут ощущаться не только месяцами, но и годами, минимум в течение года.

    Политик отметил, что цены на энергоносители в Евросоюзе резко выросли в марте на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке и фактической блокировки Ормузского пролива. Дополнительное давление оказало и сокращение добычи нефти рядом стран региона. В результате стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила 2 евро 50 центов за литр, почти достигнув рекорда 2022 года.

    Кеннес заявил: «Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать». Евродепутат также считает, что разногласия между странами ЕС из-за энергокризиса будут только усиливаться.

    По его мнению, граждане ЕС не готовы просто смириться с ростом цен на топливо, а многие вынуждены ежедневно преодолевать десятки километров на работу из-за неудовлетворительного состояния общественного транспорта. Кеннес подчеркнул, что «предвидит много социальных волнений и проблем» в будущем, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро. Биржевые котировки газа выросли на 35% после иранского удара по объектам в Катаре. Экономисты предрекли европейцам шоковые цены на топливо и электричество.

    Комментарии (6)
    21 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Junge Welt: Отказ ЕС от международного права осложнил борьбу с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейский союз оказался в сложном положении после отказа от международного права на саммите, что усугубило его возможности в борьбе против России, пишут немецкие СМИ.

    Решение Евросоюза отказаться от обязательного характера международного права на завершившемся саммите в Брюсселе осложнит его положение в противостоянии с Россией. Как пишет немецкая газета Junge Welt, Европа, отказавшись считать международное право обязательным для США, фактически освободила и себя от его действия, передает РИА «Новости».

    В издании отмечают, что подобная правовая свобода, особенно в условиях, когда ЕС сталкивается с трудностями, делает положение союза только более опасным. В комментарии к решению Еврокомиссии по атаке США на Иран подчеркивается: «Главы государств и правительств осуждали сопротивление Ирана. Теперь европейским союзникам разрешено вести агрессивные войны, нарушать законы войны по своему усмотрению; а их врагу не разрешается защищаться: такова логика ЕС. Это логика мафии».

    Автор публикации считает, что поведение Запада на мировой арене стало преступным. Газета Politico, в свою очередь, отметила, что саммит выявил бессилие ЕС в вопросах конфликта на Украине и ситуации вокруг Ирана. Страны-участницы не смогли принять конкретных решений ни по одному из этих направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран Евросоюза на саммите не согласовали конкретные шаги по урегулированию международных конфликтов.

    Тем не менее, они выразили готовность участвовать в обеспечении свободы судоходства в Ормузском проливе. А вице-премьер Испании Йоланда Диас осудила руководство объединения за слабость в вопросе конфликта с Ираном.


    Комментарии (2)
    23 марта 2026, 08:11 • Новости дня
    Дмитриев назвал Евросоюз последним в очереди за энергоресурсами
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз рискует оказаться последним среди покупателей российских энергоносителей на фоне развития энергетических проектов России с Вьетнамом и другими странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Евросоюз оказался в хвосте очереди за российскими энергоносителями, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает РИА «Новости».

    В социальной сети Дмитриев подчеркнул: «ЕС в конце очереди».

    Такое заявление глава РФПИ сделал в ответ на публикацию BRICS News, посвящённую визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня в Россию. Эта встреча проходит на фоне расширения сотрудничества России с азиатскими странами, в том числе в энергетической сфере.

    Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь отправился с официальным визитом в Россию.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ от русофобии в ЕС условием преодоления энергетического кризиса.

    Дмитриев заявил о наступлении зимы для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен из-за провальной политики.

    Комментарии (3)
    21 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Зеленский перестал скрывать недовольство Европой

    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины Владимир Зеленский начал открыто выражать недовольство позицией Европы относительно перспектив вступления страны в Европейский союз, особенно после январского форума в Давосе, отмечают западные СМИ.

    Украинский лидер Владимир Зеленский перестал скрывать разочарование Европой и все чаще публично критикует западных партнеров, пишет Responsible Statecraft. Издание отмечает, что по мере того как переговоры о вступлении на Украину в Евросоюз стали более конкретными, глава Украины почувствовал себя вправе выражать недовольство открыто.

    «Чем больше прояснялись условия вступления в ЕС, тем менее нужным Зеленский считал скрывать недовольство Европой. На январском Всемирном экономическом форуме в Давосе это вырвалось наружу», – говорится в статье.

    Журналисты обращают внимание, что помимо конфликта с Россией Украина сталкивается с серьезными внутренними проблемами, такими как коррупция и недостаток верховенства закона. Также у страны есть трудности с обеспечением прав этнических меньшинств в сфере культуры, языка и религии.

    Многие государства Евросоюза, по мнению издания, опасаются, что ускоренное принятие Украины в ЕС может подорвать доверие к объединению и создать опасный прецедент для будущих расширений. В материале подчеркивается, что эти опасения значительно осложняют процесс интеграции Украины в европейское сообщество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Украина получила от Евросоюза полный пакет условий для вступления в сообщество.

    Ранее Венгрия отказалась поддерживать вступление Украины в Евросоюз, а также введение 20-го пакета санкций против России и кредит на 90 млрд евро без восстановления поставки нефти по трубопроводу «Дружба». А 6 марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что вступление Украины в ЕС невозможно в ближайшие три года.


    Комментарии (0)
    22 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    AntiDiplomatico указал на «отклик в Европе» на слова Пескова об энергокризисе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Высказывания пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова об энергетическом кризисе в Европе доходят до европейцев и находят сильный отклик в контексте позиции европейских лидеров, исключающих возвращение к российским поставкам энергоносителей.

    «Слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова находят сильный отклик в Европе, уже борющейся с энергетическим кризисом. В пятницу Песков резко прокомментировал непримиримую позицию Европейского союза, который  демонстрирует нежелание возвращаться к поставкам российского газа, несмотря на всё более серьезные экономические последствия для граждан Старого континента», – сказано в материале портала AntiDiplomatico.

    В статье напомнили, как Песков заявил, что «Европа продолжает стрелять себе в ногу, или, скорее, в ноги своим избирателям», имея в виду недавние заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    Она категорически исключила возможность возвращения к закупкам российского газа, даже в случае дефицита энергоносителей на Старом континенте. Однако, по словам Пескова, народное недовольство уже ощутимо: «Уже ясно, что европейские избиратели больше не будут голосовать за этих людей, это очевидно прямо сейчас».

    В статье отмечается, что противостояние из-за природного газа меняет промышленный баланс континента.

    «Европа отказалась от дешевого российского газа, который десятилетиями был краеугольным камнем ее промышленной конкурентоспособности, заменив его гораздо более дорогим американским сжиженным природным газом. Этот геополитический выбор укрепляет ее вассальную зависимость от Вашингтона и превращается в экономический кризис, еще больше усугубляемый недавней эскалацией на Ближнем Востоке», – говорится в статье.

    Для Европейского союза, и без того страдающего от инфляции, скачки цен на нефть и газ превращают происходящее в порочный круг: более высокие счета, давление на семьи и предприятия, череда закрытий бизнесов и заводов, увольнения и слабеющая экономика, резюмирует портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 18:57 • Новости дня
    Еврокомиссия предложила странам ЕС снизить на 10% заполнение газохранилищ

    Tекст: Мария Иванова

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен направил письмо членам союза с призывом скорректировать планы по подготовке к холодам, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico. Брюссель считает необходимым снизить целевой показатель заполненности резервуаров.

    «Европейским странам рекомендовано проявить гибкость в процессе заполнения своих газохранилищ, чтобы снизить спрос на газ в условиях закрытия Ормузского пролива», – отмечает издание. В своем обращении чиновник предложил установить планку на уровне 80%.

    Это на 10% ниже нормативов, которые действовали в объединении начиная с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Биржевые цены на топливо выросли на 35% после удара Ирана по энергообъектам в Катаре.

    «Газпром» ранее сообщил о снижении уровня запасов в подземных хранилищах Европы до минимального значения в 29,1%.

    Комментарии (2)
    22 марта 2026, 05:26 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС участь в конце очереди за российскими энергоносителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Евросоюзу уготовано гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Приведенные ниже меры не помогут справиться с крупнейшим энергетическим кризисом в истории. Страны ЕС вскоре попытаются встать в очередь за российскими энергоносителями. Очередь длинная, и они будут гордо стоять в конце», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал пост экономиста Кристофа Барро, в котором перечислены меры спасения ключевых стран еврозоны от роста цен на энергоносители.

    В посте Барро перечисляет меры для Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии и других. Среди основных – снижение налогов и незапланированных затрат, субсидии, контроль электроэнергии, снижение цен на топливо и ограничение его продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее предложил ЕС использовать метакогницию для исправления допущенных ошибок. Он также призвал  европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Европа «стреляет в ногу» своим избирателям, отказываясь от российских энергоносителей.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 20:25 • Новости дня
    Политолог Арьков: Ситуация с Ираном вскрыла беспомощность западных систем ПВО

    Tекст: Вера Басилая

    Недавние события на Ближнем Востоке продемонстрировали ограниченные возможности ПВО западных стран, особенно на фоне неэффективности израильского «Железного купола» против атак из Ирана, заявил руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS Виталий Арьков.

    Виталий Арьков заявил, что эскалация ситуации вокруг Ирана показала беспомощность израильского «Железного купола» и американских систем ПВО. По его словам, США также не спешат выполнять обязательства по защите своих союзников, передает РИА «Новости.

    Эксперт отметил, что страны Европы, в частности Франция и Германия, отказались поддерживать США и Израиль в конфликте с Ираном, опасаясь экономических последствий и возможных атак иранских ракет.

    Арьков также раскритиковал позицию европейских стран, которые продолжают поддерживать «террористический киевский режим», надеясь вынудить Россию принять условия Запада. Он подчеркнул, что Москва отвергает ультиматумы, а военная поддержка Киева осуществляется на условиях выгодных западным военным концернам, интересы которых лоббируются европейскими лидерами.

    Эксперт добавил, что подобные схемы финансирования использовались и при администрации Джо Байдена в интересах его окружения, а также главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в период закупок американских вакцин. Арьков напомнил, что лидеры Словакии и Венгрии поддерживают хорошие отношения с Дональдом Трампом.

    По мнению аналитика, действия Киева по блокировке нефтепровода «Дружба» на Украине и ущемление интересов Словакии и Венгрии связаны с политической борьбой между группой Трампа и представителями Демократической партии США, а ситуация с Украиной используется для давления на республиканцев перед выборами в 2026 году.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты
    14 комментариев

    Новая война на Ближнем Востоке создала угрозу дефицита боеприпасов для украинской системы ПВО.

    Лидеры стран Евросоюза оказались неспособны принять активные меры по урегулированию конфликтов на Украине и в Иране.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 20:36 • Новости дня
    Филиппо назвал блокировку Орбаном кредита Киеву «пощечиной» для фон дер Ляйен

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана наложить вето на кредит для Украины стало «пощечиной» для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Виктора Орбана заблокировать выделение средств Киеву стало ответом на вмешательство в дела Венгрии, передает РИА «Новости». По его словам, руководство ЕС безуспешно пыталось использовать механизмы цензуры против Будапешта.

    «Какую пощечину Виктор Орбан только что отвесил Макрону и Урсуле! Оглушительную пощечину! ЕС думал, что сможет загнать его в угол, задействовав европейский закон о цифровых услугах и механизмы цензуры, но он ответил вето на 90 млрд для Украины и даже объявил… санкции против Украины Зеленского!» – написал политик.

    Филиппо добавил, что примеру венгерского премьера последовала Словакия. Он констатировал, что раскол в рядах Евросоюза продолжает усиливаться.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала согласовать кредит Киеву на 90 млрд евро вопреки разногласиям.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал одобрение этого займа на саммите Европейского совета.

    Орбан назвал нефтяную блокаду со стороны Украины тяжким преступлением.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 19:03 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС использовать метакогницию для исправления ошибок

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил европейским и британским чиновникам применять метакогницию для анализа и корректировки собственных ошибок в мышлении.

    Кирилл Дмитриев обратился к чиновникам ЕС и Британии с предложением использовать метакогнитивные методы для анализа собственных решений, передает РИА «Новости».

    В своем заявлении Дмитриев отметил: «Может быть, бюрократам ЕС и Великобритании стоит попробовать метакогнитивные методы? Проанализировать и исправить ошибки в своем мышлении? Бельгия начинает показывать пример».

    Под метакогницией специалисты понимают способность размышлять о собственном мышлении. Это качество принято считать высшей формой интеллекта.

    Ранее Дмитриев призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса.

    Дмитриев также указал на неспособность ЕС и Британии признавать свои стратегические просчеты.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС приступить к закачке газа из-за кризиса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Из-за нестабильности на Ближнем Востоке Еврокомиссия рекомендует странам ЕС заранее приступить к закачке газа, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону.

    Европейская комиссия призвала страны Евросоюза начать сезон закачки газа уже сейчас из-за кризиса на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении отмечается: «С учетом волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, Европейская комиссия призывает государства-члены начать сезон закачки газа и подготовку к нему скоординированно и своевременно к следующей зиме».

    По мнению Еврокомиссии, в настоящий момент энергобезопасность Евросоюза поддерживается за счет низкой зависимости от импорта газа из стран Ближнего Востока и продолжающихся поставок сжиженного природного газа через Ормузский пролив до начала конфликта. Тем не менее, ЕС подчеркивает, что только скоординированные и своевременные действия позволят обеспечить необходимый уровень заполнения газовых хранилищ перед отопительным сезоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз принял решение провести экстренное заседание Координационной группы по газу для анализа последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Внутри ЕС могут возникнуть проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

    Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:29 • Новости дня
    Фицо предрек пустые заправки ЕС из-за отказа от российской нефти

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предупредил о возможных перебоях на автозаправках Евросоюза из-за отказа покупать российскую нефть по политическим мотивам.

    Европейский союз рискует столкнуться с пустыми заправками, если продолжит отказываться от российской нефти по идеологическим причинам, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фицо подчеркнул, что такая политика обусловлена ненавистью, которая мешает странам ЕС оказать давление на Украину и признать необходимость российских энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В эфире программы «Субботние диалоги» Фицо отметил: «Будем идеологически храбрыми и гордыми? Будем все счастливы, что из-за ненависти к России у нас будут пустые заправки и не будет возможности заправиться?» По его словам, даже наличие альтернативного нефтепровода «Адрия» не решает проблему, если не будет поставок нефти.

    Премьер-министр также выразил мнение, что восстановление работы нефтепровода «Дружба» помогло бы стабилизировать цены и повысить энергетическую безопасность региона. Однако значительная часть государств ЕС, по его словам, считает использование российской нефти поражением.

    Ранее Фицо потребовал участия своей страны в инспекции нефтепровода «Дружба». Он также заявил, что в районе города Броды Львовской области отсутствуют повреждения трубопроводной системы «Дружба».

    Однако глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что страны Евросоюза не будут закупать российские энергоресурсы даже при их нехватке.

    Комментарии (0)
    23 марта 2026, 14:05 • Новости дня
    ЕС созвал экстренное заседание по угрозе энергобезопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз принял решение провести экстренное заседание своей Координационной группы по газу для анализа возможных последствий конфликта на Ближнем Востоке для энергобезопасности.

    Пресс-служба Еврокомиссии уточнила, что встреча состоится 26 марта, передает ТАСС.

    «Координационная группа по газу проведет 26 марта заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Напомним, стоимость газа на европейском рынке выросла почти до 730 долларов за тысячу кубометров, прибавив 3% за сессию.

    Газпром со ссылкой на Gas Infrastructure Europe сообщал, что запасы в европейских подземных хранилищах газа опустились до 28,5%, а в Нидерландах уровень снизился до 6,8%.

    Комментарии (0)
