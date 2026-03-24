Мошенники похитили данные россиян через фальшивые чаты о перерасчете платежей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мошенники начали использовать новые схемы для хищения персональных данных россиян, маскируясь под процесс перерасчета коммунальных платежей за электроэнергию, передает ТАСС. По сведениям правоохранительных органов, злоумышленники создают поддельные чаты в популярных мессенджерах, приглашая в них граждан якобы от имени крупных энергетических компаний. В одном из выявленных случаев мошенники представлялись сотрудниками Мосэнергосбыта.

В чатах публикуются сообщения с фальшивых аккаунтов, где размещаются шестизначные ключи, якобы необходимые для перерасчета платежей. Пользователям предлагают совершить аналогичные действия через портал «Госуслуги», однако предоставляемая ссылка ведет на фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс.

Попадая на поддельный сайт, граждане вводят свои данные, которые затем становятся доступны мошенникам. Правоохранители напоминают, что подобные схемы используют для хищения не только персональной информации, но и доступа к счетам граждан.

МВД раскрыло схему кражи личных данных через рассылку тревожных сообщений о долгах за коммунальные услуги от имени официальных структур.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД предупредило о мошенническом боте с фейковыми ссылками в домовых чатах под видом проверки счетчиков воды для доступа к аккаунтам на портале «Госуслуги».