Власти Новой Зеландии решили ввести временные выплаты семьям из-за цен на бензин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Новой Зеландии приняло решение поддержать семьи с низким и средним доходом, пострадавшие от резкого увеличения стоимости автомобильного топлива, передает ТАСС. Министр финансов Никола Уиллис заявила: «143 тыс. работающих семей с детьми будут получать дополнительно по 50 новозеландских долларов в неделю». Эта мера будет временной и продлится до одного года либо до тех пор, пока цена на бензин с октановым числом 91 не опустится ниже 3 новозеландских долларов (1,75 долларов США) за литр на протяжении четырех недель подряд.

Выплаты предназначены для семей, не имеющих права на другие пособия, и средства будут автоматически перечисляться на банковские счета с 7 апреля. Власти предупредили, что программа ограничена по времени, чтобы не усилить инфляционное давление. Основной причиной роста цен на топливо в министерстве бизнеса, инноваций и занятости назвали конфликт на Ближнем Востоке, нарушивший движение танкеров через Ормузский пролив. В Новой Зеландии запасов топлива хватает примерно на 47 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть резко выросли после атаки на танкеры в районе Ормузского пролива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о закрытии Ормузского пролива только для судов США и Израиля.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил о резком скачке цен на топливо и наличии стратегических резервов горючего лишь на 37 дней.