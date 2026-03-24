Эксперт Бедеров предупредил о рисках кражи данных через VPN

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бедеров рассказал ТАСС, что VPN-сервисы способны представлять серьезную угрозу безопасности пользователей, поскольку мошенники используют их для перехвата данных и получения доступа к банковским счетам.

«Да, VPN может быть опасен, и да, мошенники активно используют его для кражи данных», – заявил эксперт. По его словам, VPN не является универсальной защитой, а всего лишь посредником, через который проходит трафик. Владелец сервера VPN получает полный доступ к действиям пользователя, которые ранее видел только провайдер или публичная сеть.

Эксперт отметил, что мошенники способны настроить сервер так, чтобы весь трафик жертвы проходил через их инфраструктуру. Это позволяет им перехватывать попытки входа в онлайн-банки. Бедеров рассказал, что злоумышленники через VPN могут получить логины и пароли, а также блокировать SMS-коды на телефоне жертвы, используя куки текущей сессии.

Он порекомендовал удалять приложения, которые запрашивают доступ к контактам, камере, геолокации или SMS, поскольку такие запросы не связаны с обеспечением безопасности, а являются признаками шпионских функций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Ольга Холод указала на возможность перехвата трафика и продажи украденных данных злоумышленниками.

Доктор технических наук Елена Максимова предупредила о сборе конфиденциальной информации бесплатными сервисами ради монетизации.

Финансовый советник Алексей Родин рассказал о рисках кражи паролей и платежной информации при совершении банковских операций через VPN.