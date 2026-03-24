Директора филиала НИИ рыбного хозяйства в Новосибирске задержали за взятки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Директор Новосибирского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий и получении взятки, передает РИА «Новости». Следственные органы возбудили уголовное дело по результатам прокурорской проверки, выявившей нарушения в его деятельности.

По данным прокуратуры, с 2024 по 2025 годы руководитель под видом научной работы фактически организовывал любительскую рыбалку в запретном для вылова месте на реке Обь. В сообщении надзорного ведомства отмечается: «Своими незаконными действиями руководитель филиала дискредитировал и подорвал авторитет и доверие к государственному учреждению, призванному осуществлять разработку мер по сохранению водных биоресурсов».

Кроме того, следствие установило, что в период с 2023 по 2026 годы директор получал взятки от председателя рыболовного клуба – ему бесплатно предоставляли место хранения моторных лодок и услуги по их техническому обслуживанию.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения. Председатель рыболовного клуба также привлекается к ответственности за дачу взятки, ему ранее была назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

