Ученый Квартальнов объяснил массовые травмы свиристелей в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как рассказал Квартальнов, свиристели весной часто получают травмы в Москве из-за столкновений с прозрачными и зеркальными поверхностями, передает РИА «Новости». По его словам, травмированных птиц нередко принимают за пьяных, однако в подавляющем большинстве случаев они именно пострадали от удара.

Эксперт отметил, что в марте и апреле свиристели массово пролетают через Москву и Подмосковье большими стаями, иногда насчитывающими сотни и даже тысячи особей. Птицы пугаются, взлетают одновременно и могут не заметить стеклянные поверхности, такие как остановки, автобусные павильоны или входы в метро.

Квартальнов подчеркнул, что свиристели не приспособлены к жизни в городе и не различают опасные для них прозрачные преграды. По его словам, зачастую причиной одновременного взлета и столкновения со стеклом становится даже не нападение хищника, а обычный испуг одной из птиц.

