Politico: США хотят поддержать спикера парламента Ирана Галибафа

Спутник показал разрушение Patriot после удара Ирана по базе в Бахрейне

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.

Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.

Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.

Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.

Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.

Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.

Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.

Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.