Росавиация сняла ограничения на рейсы в аэропорту Внуково

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов устанавливались с целью обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении Росавиации в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.
С начала действия этой программы в 2021 году газ получили свыше 1,1 млн домовладений по всей стране, отмечается в канале «Единой России» в Max.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что догазификация – яркий пример инициативы, реально повышающей уровень жизни граждан. «Этот проект – про комфорт в домах, новые возможности для семей и реальное повышение качества жизни на местах. Наличие газа в доме даже в самых отдаленных уголках страны стало нормой – это экологичное и экономичное топливо. Присоединиться к программе жителям помогают депутаты Единой России, волонтеры. Они объясняют, как стать ее участником и получить положенные льготы», – подчеркнул он.
По словам генерального директора «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова, жители активно подавали заявки на догазификацию с момента старта программы. В отдельные недели поступало по 5-6 тыс. обращений. С наступлением теплого времени года интерес к программе традиционно возрастает, так как люди начинают планировать отопление домов газом на следующую зиму.
Самолет радиолокационного дозора Saab 340, по-видимому, был впервые замечен в небе над Украиной, пишет TWZ.
На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.
Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.
Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.
Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.
Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.
Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.
Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.
Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.
Парламентарии от ЛДПР подготовили законопроект, предусматривающий гарантии цифровых прав граждан России. В документе закрепляются такие принципы, как право на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, возможность выбора способов общения и защита персональных данных, передает ТАСС.
Лидер партии Леонид Слуцкий заявил: «Людям нужны гарантии, что они и дальше смогут использовать цифровую инфраструктуру и связь. Ведь они давно легли в основу нашей привычной жизни и работы». Он подчеркнул, что законопроект подготовлен в ответ на многочисленные обращения граждан, обеспокоенных возможными ограничениями в работе интернета и связи.
Слуцкий уточнил, что в ближайшее время инициатива будет доработана совместно с профессиональными сообществами и экспертами. Первые обсуждения пройдут в Госдуме, к работе привлекут представителей профильных сообществ, экспертов и бизнеса. Также планируется проведение обсуждений на уровне региональных законодательных собраний.
Измерение производится с помощью сантиметровой ленты в положении стоя при спокойном дыхании, причем лента накладывается строго на уровне пупка, передает РИА «Новости»
Мужчины с абдоминальным ожирением и избыточной массой тела направляются для углубленного профилактического консультирования и регулярного диспансерного наблюдения в Центр здоровья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Валентин Фадеев предупредил, что число россиян с ожирением может превысить треть населения в ближайшие десять лет при отсутствии изменений в образе жизни. Эксперты отметили, что сбалансированный рацион, спорт и регулярные медицинские осмотры являются надежной стратегией для снижения рисков ожирения.
В сообщении отмечается: «Армия Исламской Республики Иран с рассвета сегодняшнего дня с использованием беспилотников из различных районов страны нанесла удары по авиабазе Тель-Ноф израильского режима, а также по месту размещения американских истребителей F-35 и F-15 на авиабазе Аль-Азрак, применив ударные дроны», передает ТАСС.
В понедельник иранские вооруженные силы начали новую масштабную операцию, нанеся комбинированные удары по американским военным объектам и инфраструктуре израильской армии в нескольких городах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на базу США Эд-Дафра и израильские радары в рамках операции «Правдивое обещание – 4».
Иранские удары по авиабазе Риффа в Бахрейне привели к уничтожению нескольких элементов американского зенитного комплекса MIM-104 Patriot, а также к повреждению двух укрепленных ангаров, сообщает Military Watch Magazine.
Спутниковые снимки подтверждают, что системы Patriot не смогли перехватить иранские баллистические ракеты. В последнее время страны Персидского залива, использующие эти комплексы, начали запускать по три ракеты-перехватчика на каждую цель, чтобы повысить вероятность успешного перехвата.
Проблемы с эффективностью Patriot подтверждаются и другими инцидентами: накануне опубликованы кадры неудачного применения комплекса вооруженными силами ОАЭ при атаке по нефтяным объектам Фуджейры. Аналогичные сообщения о сбоях поступали и из Катара, где Patriot также не смог отразить удары. Во время ограниченного иранского ракетного удара по крупнейшей зарубежной базе ВВС США Аль-Удейд в Катаре 23 июня 2025 года комплекс также показал низкую эффективность, даже несмотря на заблаговременное предупреждение об атаке.
Эксперты отмечают, что вопросы к Patriot возникали задолго до начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. На Украине этот комплекс также неоднократно критиковался за неспособность перехватывать российские ракеты и рост проблем, связанных с атаками баллистическими ракетами, о чем заявляли представители местных ВВС.
Исторически Patriot демонстрирует низкую результативность: во время войны в Персидском заливе в 1991 году его эффективность против ракет «Скад» оценивалась практически в ноль, а в дальнейшем комплекс становился причиной дружественного огня по своим же самолетам. Сообщения о якобы успешных перехватах в Саудовской Аравии и против дронов в 2019 году не подтвердились расследованиями, которые выявили полное отсутствие успеха.
Несмотря на это, США продолжали активно продвигать Patriot на мировых рынках вооружений, оказывая политическое и экономическое давление на союзников и клиентов, включая Южную Корею, вынужденную вместо российского комплекса С-300 закупить американскую систему.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство внутренних дел Бахрейна сообщило о пострадавших в результате падения ракеты комплекса Patriot на жилой район.
Под массированным огнем Ирана оказалась штаб-квартира Центрального командования США в Манаме.
Командование вооруженных сил королевства отчиталось о перехвате 73 ракет и 91 беспилотника противника с начала обострения конфликта.
Трамп пригрозил уничтожить электростанции Ирана из-за Ормузского пролива
Американский лидер на выходных пригрозил уничтожить электростанции в Иране, если власти страны не откроют Ормузский пролив в течение 48 часов, передает The New York Times.
По словам президента США, он готов «стереть» критически важную для миллионов иранцев инфраструктуру в ответ на блокировку пролива. В ответ Тегеран пообещал нанести ответные удары по энергетическим объектам.
Еще накануне он заявлял о возможности сворачивания военной операции в Иране, но резкая смена риторики связана с ростом напряженности после израильского удара по крупнейшему иранскому газовому месторождению Южный Парс, что спровоцировало скачок мировых цен на нефть.
Его угроза сблизила американскую позицию с израильской. Если США добиваются от Ирана уступок и ядерной сделки с новым, но лояльным руководством, то Израиль настаивает на полной смене режима и максимальном ослаблении Ирана.
Эксперты отмечают, что удары по энергетической инфраструктуре и точечные ликвидации иранских чиновников направлены на подрыв устойчивости режима и могут привести к его краху. Однако Вашингтон опасается, что подобная стратегия лишь усилит сплоченность оставшегося руководства и отпугнет иранцев от перемен.
Издание подчеркивает, что позиция президента США остается непоследовательной, однако его последнее заявление может означать переход к более жесткой линии и сближение интересов с Израилем. В условиях роста цен на топливо и давления со стороны союзников по региону, американский президент оказался перед дилеммой: продолжать сдержанную политику или решиться на масштабный удар по Ирану.
Напомним, боевые действия на Ближнем Востоке привели к остановке судоходства через Ормузский пролив и нарушили энергоснабжение в регионе.
В США фиксируется стремительный рост цен на бензин, в отдельных регионах стоимость топлива увеличилась почти на 40% из-за конфликта с Ираном.
Иран выразил готовность зеркально реагировать на любые угрозы США и пообещал атаковать энергетические объекты, поддерживающие работу военных баз.
Во вторник сотрудники Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) отправят грузовик с антипротонами в тестовый рейс, пишет New Scientist.
Эксперимент под названием STEP предполагает перемещение специальной ловушки весом 850 килограммов по маршруту длиной четыре километра по территории кампуса.
Внутри устройства в глубоком вакууме и мощных магнитных полях удерживаются около 100 частиц антиматерии. Оборудование питается от аккумуляторов и охлаждается жидким гелием, что позволяет сохранять антипротоны стабильными во время движения транспорта.
Руководитель проекта Кристиан Сморра заявил: «Это новаторское событие для науки об антиматерии, идея транспортировки антипротонов существовала в принципе с момента запуска этого объекта». В будущем физики планируют доставлять такие грузы в научные центры по всей Европе.
Авторы инициативы уверяют, что перевозка абсолютно безопасна даже в случае аварии, так как количество вещества ничтожно мало. Однако полноценный запуск службы доставки отложат до 2028 года из-за плановой модернизации Большого адронного коллайдера.
Напомним, на прошлой неделе исследователи организации идентифицировали на Большом адронном коллайдере новую частицу тяжелее протона.
Ранее официальный представитель ЦЕРН заявил о прекращении сотрудничества со связанными с Россией специалистами.
Ученые Института ядерной физики СО РАН предложили создать в Протвино электрон-позитронный коллайдер нового поколения.
Россия передает США сигналы об опасности угроз нанести удар по атомной электростанции «Бушер» в Иране, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Песков отметил, что угрозы США в адрес АЭС в Бушере вызывают серьезные опасения у российских властей и могут привести к тяжелым последствиям. По его словам, «это представляет очень большую угрозу для безопасности, если эта тенденция будет продолжена».
Он подчеркнул, что Москва внимательно следит за развитием ситуации вокруг иранской АЭС и находится в постоянном контакте с американской стороной по данному вопросу.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко отметил, что ситуация на иранской атомной станции остается спокойной.
Одна из построек на площадке АЭС «Бушер» в Иране была разрушена после попадания снаряда на расстоянии 350 метров от активного ядерного реактора.
Росатом сообщил о вывозе 250 человек с АЭС «Бушер» в Иране.
Эксперт Юшков: Высокие цены на газ спровоцируют новую волну деиндустриализации Европы
«Зима выдалась довольно морозной, а это означает, что Европа отбирала много газа из подземных хранилищ, и теперь в ПХГ остались скромные запасы. Между тем, впереди – летний сезон, когда энергопотребление растет из-за систем кондиционирования», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.
Кроме того, добавил собеседник, европейцам предстоит подготовиться к следующему зимнему периоду, и сделать это будет крайне сложно, потому что цены на газ сохраняются высокими. «Ормузский пролив перекрыт, поэтому катарский газ не выходит на мировой рынок. Более того, по газовым объектам Катара наносятся удары. В результате дефицит возникает как в Азии, так и в Европе, что неминуемо толкает цены вверх», – пояснил аналитик, уточнив, что спрогнозировать, сколько продлится такая ситуация, невозможно.
По его мнению, европейские компании предпочтут выдержать паузу. «Они, скорее всего, повременят с закачкой газа в ПХГ в надежде на скорое открытие Ормуза. Но в этом случае возникнут риски», – рассуждает Юшков. Он объясняет: странам континента потребуется ежесуточно закупать еще больше газа, чтобы покрыть текущее потребление и направить в хранилища, но вопрос в том, откуда брать ресурсы.
Эксперт напомнил, что ЕС в 19-м пакете санкций подтвердил отказ от российского СПГ с 2027 года. В Москве ведутся разговоры о том, чтобы до начала действия ограничений перенаправить поставки из Европы в Азию. «Получится, что доля присутствия на рынке третьего по объему поставщика сжиженного газа – Катара – снижается, а второй по объему поставщик – Россия – может прекратить поставки», – детализировал специалист.
По его оценкам, европейцам в связи с санкциями против России в идеале необходимо заполнить ПХГ «даже не на 90%, а под 100%». «Если они начнут покупать энергоресурсы по высоким ценам – а другого выхода нет – то это спровоцирует новую волну деиндустриализации Европы: товары, которые производятся в регионе, станут неконкурентоспособными», – предрекает Юшков, отметив, что пока компании-потребители достают газ из подземных хранилищ, потому что в прошлом году его закачивали по ценам 350–400 долларов за тысячу кубометров. Сейчас котировки колеблются в районе 600–1000 долларов.
Ранее Газпром сообщил о снижении запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) до 28,5%. Компания сослалась на данные Gas Infrastructure Europe на 20 марта. Отмечается, что уровень запасов в некоторых ведущих странах Европы существенно ниже среднего по ЕС. Например, в Нидерландах в хранилищах осталось всего 6,8% газа, что является минимальным историческим значением для данного периода.
Напомним, на фоне роста цен на энергоресурсы после начала конфликта на Ближнем Востоке Еврокомиссия призвала страны ЕС снизить целевой показатель по заполнению газохранилищ. Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен предложил заполнять хранилища к зиме на 80% вместо обычных 90%.
Он также посоветовал начать пополнять резервы постепенно, чтобы избежать «ажиотажа в конце лета», и сдвинуть срок достижения целей на 1 декабря – на месяц позже, чем предусмотрено законодательством Евросоюза. Йоргенсен поручил министрам энергетики стран объединения не спешить с пополнением истощенных запасов газа в своих странах и «проявить гибкость».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, что будет, если после разблокировки Ормузского пролива на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа – кому это выгодно, а кто окажется в кризисе.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила летящие со стороны Исламской республики снаряды, передает РИА «Новости». В ведомстве уточнили, что комплексы перехвата уже приступили к работе по нейтрализации воздушных целей.
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», – говорится в сообщении военных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля накануне зафиксировала пуск ракет с территории Ирана.
Корпус стражей исламской революции заявил о намерении продолжать удары до полной капитуляции противника. Обострение ситуации произошло после атаки американских и израильских военных на объекты в Тегеране.
Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.
По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.
«Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.
Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.
«Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».
Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».
По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».
«Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.
«Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.
В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.
Политолог Федоров: Социалисты удержали позиции на выборах во Франции
«Результат кандидата от левой Социалистической партии Эммануэля Грегуара в Париже – показательный кейс: он победил, несмотря на попытки правых объединиться», – отметил Сергей Федоров, ведущий сотрудник Института Европы РАН. Он напомнил, в частности, что Сара Кнафо официально сняла свою кандидатуру с выборов мэра французской столицы и поддержала во втором туре Рашиду Дати. «Однако это не помогло. Верх взяли социалисты», – констатировал собеседник.
На результаты не повлиял и скандал вокруг гибели правого активиста Кантена Деранка во время выступления евродепутата партии «Непокорившаяся Франция» Римы Хассан в Лионе. «Как мы видим, это не скомпрометировало имидж левых», – добавил эксперт. По его мнению, преимущество было гарантировано благодаря объединению списков во многих коммунах.
«Коалиция «Новый народный фронт», которая была образована в преддверии внеочередных парламентских выборов в 2024 года, продолжает действовать, хотя ее руководители заверяют в обратном», – считает Федоров. Как полагает спикер, главный вывод минувшей кампании заключается в следующем: «на местах традиционные партии сохраняют свои позиции, хотя на национальном уровне их положение довольно плачевное».
«Муниципальные выборы считаются своего рода репетицией общенациональных. Однако «законы» на местном и на национальном уровнях все же отличаются. Поэтому проецировать результаты нынешней кампании на президентские и парламентские выборы, которые намечены на 2027 год, некорректно. Тем не менее, намечаются тенденции, и многое будет зависеть от того, сохранят ли левые свое единство», – заключил Федоров.
В минувшие выходные во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. Левые силы удержали крупнейшие города страны. Так, в Париже социалист Эммануэль Грегуар набрал около 51% голосов, опередив кандидата от правых Рашиду Дати.
Похожая ситуация сложилась и в Марселе, где действующий мэр Бенуа Пайян одержал победу с результатом около 53%, оставив далеко позади кандидата от «Национального объединения» Франка Аллизио. Одна из наиболее драматических ситуаций сложилась на выборах мэра Лиона, третьего по величине города Франции.
Кандидат от союза левых политических сил Грегори Дусе, согласно результатам голосования, лидирует с 50,4% голосов. Он опережает своего единственного соперника Жана-Мишеля Оласа, поддержанного центристской партией «Возрождение» президента Эммануэля Макрона, лишь на 2,8 тысяч голосов. Олас не признал поражение и, упомянув о многочисленных нарушениях во время голосования, заявил, что обжалует результаты.
Кандидаты от различных левых политических сил лидируют также в таких крупных французских городах, как Нант, Страсбург, Монпелье и Лилль. В то же время значительных успехов достигли кандидаты от правых политических сил. В частности, представителям партии «Республиканцы» и их союзникам удалось одержать верх на выборах мэров в Тулузе, Тулоне, Орлеане, Нарбонне, Лиможе, Труа и Реймсе.
Главными успехами правой партии «Национальное объединение» на этих выборах стали победы в таких городах, как Оранж, Каркасон и Мантон, равно как и победа лидера союзной им политической силы «Союз правых за республику» Эрика Сьотти на выборах мэра Ниццы, передает BFMTV.
Главными успехами пропрезидентской центристской партии «Возрождение» стали победы поддержанных ею кандидатов в Бордо, Мюлузе, Анже, Невере и Пуатье, а также победа лидера союзной ей политической силы «Горизонты» и бывшего премьер-министра Франции Эдуара Филиппа на выборах мэра нормандского Гавра, сообщает телеканал.
Напомним, муниципальные выборы проводятся во Франции каждые шесть лет. В 2026 году первый тур выборов состоялся 15 марта, завершающий тур прошел 22 марта.
«Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».
Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.
Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.