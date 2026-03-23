Пилотный проект по подготовке операторов БПЛА запустили в Петербурге

Основная задача инициативы – формирование кадрового резерва в сфере беспилотных технологий для обеспечения технологического суверенитета страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Обучение студентов будет проходить на базе Садово-архитектурного колледжа Петербурга. Ветераны боевых действий с реальным опытом использования дронов в зоне СВО будут делиться знаниями с молодежью. По словам Александра Амелина, руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», интерес к проекту очень высокий – многие студенты хотят изучить беспилотные технологии.

Генеральный директор ЦБСТ Нина Яныкина отметила важность просвещения молодежи для создания профессионального резерва отрасли. В образовательном процессе используется дрон «Скворец», зарекомендовавший себя в зоне СВО, что позволяет сразу освоить современные массовые технологии.

Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем и технологий, который сегодня объединяет более 400 организаций-разработчиков и производителей дронов двойного и гражданского назначения, а также средств радиоэлектронной борьбы и других изделий для нужд Вооружённых Сил России.

В декабре 2024 года «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс. Теперь военнослужащие и бойцы ВМФ России в Севастополе могут заказывать необходимые комплектующие для производства и ремонта беспилотных аппаратов напрямую в местах своей дислокации.